Británie: Liberální demokraté vyhráli v doplňovacích volbách v Severním Shropshiru bývalé bezpečné konzervativní křeslo a zasadili tak Johnsonovi těžkou ránu

17. 12. 2021

Helen Morganová získala křeslo, které konzervativci drželi téměř 200 let, v doplňovacích volbách vyhlášených po odstoupení Owena Patersona





Liberální demokraté dosáhli ohromujícího vítězství v doplňovacích volbách v hrabství North Shropshire a získali dosud bezpečné konzervativní křeslo rozdílem téměř 6 000 hlasů, čímž završili několik katastrofálních týdnů pro Borise Johnsona.



Liberální demokratka Helen Morganová získala 17 957 hlasů a předstihla tak konzervativce Neila Shastri-Hursta s 12 032 hlasy, což představuje většinu 5 925 hlasů. Třetí skončil labourista Ben Wood s 3 686 hlasy. Volební účast byla 46,3 %. (Pozoruhodné ale bylo, že labouristé se proti konzervativcům s liberálními demokraty odmítli spojit, navzdory tomu, že mnoho komentátorů upozorňovalo, že je to rozumné.) Liberální demokraté dosáhli ohromujícího vítězství v doplňovacích volbách v hrabství North Shropshire a získali dosud bezpečné konzervativní křeslo rozdílem téměř 6 000 hlasů, čímž završili několik katastrofálních týdnů pro Borise Johnsona.Liberální demokratka Helen Morganová získala 17 957 hlasů a předstihla tak konzervativce Neila Shastri-Hursta s 12 032 hlasy, což představuje většinu 5 925 hlasů. Třetí skončil labourista Ben Wood s 3 686 hlasy. Volební účast byla 46,3 %. (Pozoruhodné ale bylo, že labouristé se proti konzervativcům s liberálními demokraty odmítli spojit, navzdory tomu, že mnoho komentátorů upozorňovalo, že je to rozumné.)





Kalamitní propad podpory konzervativců - 34% pokles volební podpory pro křeslo, kde měli v roce 2019 téměř 23 000 hlasů - vyvolá značnou nervozitu u mnoha konzervativních poslanců a pravděpodobně i otázky ohledně Johnsonovy budoucnosti.



Jedná se o ještě větší odklon volební podpory od konzervativců než oněch 25 %, které byly zaznamenány letos v červnu, kdy liberální demokraté vyhráli doplňovací volby v Cheshamu a Amershamu.



Severní Shropshire byl pro liberální demokraty vnímán jako výrazně větší problém, vzhledem k tomu, že se jedná o převážně venkovský a silně probrexitový volební obvod, který volil konzervativce po celých 189 let s výjimkou dvou let, 1904 až 1906. Morganová zde v roce 2019 kandidovala toto křeslo a skončila třetí s 10% podporou.



Doplňovací volby byly vypsány poté, co bývalý ministr životního prostředí Owen Paterson rezignoval v důsledku zpackaného pokusu Downing Street zachránit ho před trestem za závažné porušení pravidel lobbingu pokusem zrušit existující disciplinární systém pro poslance, což vyvolalo k zveřejnění řady poškozujících informací o tom, že mnozí konzervativní poslanci mají lukrativní druhá a třetí zaměstnání a do Dolní sněmovny někteří z nich skoro vůbec nechodí.



Předvolební kampaň probíhala v atmosféře ostré veřejné kritiky Borise Johnsona a jeho vlády kvůli obviněním, že pracovníci v Downing Street a v různých mininisterstev především loni v prosinci, kdy byl zaveden přísný lockdown a zákaz společenských večírků, se zcela volně veselili na ministerských mejdanech a drze porušovali zákon o lockdownu. Tento týden došlo také v Dolní sněmovně k velké vzpouře více než stovky konzervativních poslanců proti Johnsonovou vládou navrhovaným, mírným opatřením proti šířící se variantě omikron.



Morganová, 46letá účetní a členka farní rady, se ve svém vítězném projevu opakovaně zaměřila na premiéra a uvedla, že voliči konzervativců byli "zděšeni nedostatkem slušnosti Borise Johnsona a už mají plné zuby toho, že jejich podporu Johnson považuje za automatickou", ale nic pro voliče nedělá.



"Dnes večer promluvili obyvatelé Severního Shropshire jménem britského lidu," řekla při sčítání hlasů ve Shrewsbury. "Řekli to hlasitě a jasně: "Borisi Johnsone, tvůj večírek skončil."



Zatímco dřívější premiéři "věřili ve smysl pro službu národu", řekla Morganová, u Johnsona jde "jen o vás a nikdy o nás". Dodala: "Naše země volá po státnictví. Borisi Johnsone, vy nejste státník."



Předseda strany Liberálních demokratů Ed Davey, který se sčítání hlasů nezúčastnil, protože měl pozitivní test na covid, s Morganovou bezprostředně po jejím projevu hovořil telefonicky. V prohlášení označil vítězství za "přelomový okamžik v naší politice".



"Miliony lidí už mají dost Borise Johnsona a jeho neschopnosti postavit se v pandemii do čela akcí. Včera večer voliči v Severním Shropshire promluvili za všechny z nich. Jedná se o druhé ohromující vítězství liberálních demokratů v letošních doplňovacích volbách - obě v dříve stoprocentně konzervativních okrscích."



Při odchodu od sčítání hlasů konzervativní kandidát Shastri-Hurst - který ve středu během rozhovoru čtyřikrát odmítl říci, že si myslí, že Johnson je "čestný a poctivý muž" - premiéra nijak nekritizoval.



Na otázku, zda za prohru může Johnson, odpověděl pouze, že to pro nás byl "neuspokojivý výsledek", a dodal: "Jsme jako konzervativci jedenáct let ve vládě, doplňovací volby nejsou nikdy snadnou záležitostí."



