Kauza Lipavský: Měli vypustit akvárium, dokud byl čas

11. 12. 2021 / Karel Dolejší

čas čtení 2 minuty

Slušnost nenachází v kontaktu s psychopaty, kteří jí vnímají jako slabost, pražádné uplatnění.

Hradní podnájemník po všech pokusech dohodnout s ním rozumný kompromis zveřejnil via čtveráček soupis důvodů, proč uprostřed největší bezpečnostní krize v Evropě za mnoho dekád nehodlá jmenovat nového ministra zahraničí. Jak napsal expremiér Topolánek, soupis jeho záminek je tak trapný, že chybí jen "sežral spolužákovi svačinu".



Petru Fialovi se vymstila snaha slušně se domluvit a bude teď čekat 3-5 měsíců, než ústavní soud jednou provždy potvrdí původní postoj premiéra Miloše Zemana k těmto záležitostem: Ministry vybírá premiér, prezident je jmenuje - a nemůže je kádrovat.

Samozřejmě si nelze nevšimnout kontrastu gymnaziálního vysvědčení Zemanova poskoka v ČSSD Hamáčka, který končí na vnitru, s bakalářským titulem navrženého ministra Lipavského, ani dalších hradních absurdit. Za mnoho let jsme měli možnost vidět, že Zeman si od prvního dne vybíral za spolupracovníky lidi, které by příčetný člověk nezaměstnal na okresní výstavě králíků. Bývalý pisálek komunistických Haló novin hrající si na zapáleného křesťana v pozici mluvčího představuje jen vrchol ledovce.

Stejně jako jeho východní idoly Zeman rozumí jen jediné řeči: Tomu, k čemu je donucen. Kdyby jej v době hradní kanceláří tutlané hospitalizace odvolali pro neschopnost vykonávat funkci, mohli si další nepříjemnosti s člověkem, který začíná svůj den větou "Tak koho nasereme dnes?" a již téměř dvacet let je smyslem jeho života jen to, aby lidi kolem sebe štval a škodil jim, ušetřit.

Nyní čeká Petra Fialu a spol. nepříjemný úkol podat ústavní žalobu, ustát podrývačné řeči Zemanových spojenců v ODS i jinde, že se má vzteklému dědkovi ustoupit, a ideálně by měl ještě parlament nefungujícímu Hradu seškrtat letošní rozpočet na polovinu.

V roce 1872 napsal J. Frank Condon v Pennsylvánii do lokálního listu následující větu připisovanou později mnoha slavným autorům: "It has been remarked by a wise man that he who wrestles with a hog must expect to be spattered with filth, whether he is vanquished or not."

Fiala měl možnost vyhnout se zápasení s vepřem v bahně, ale vybral si opak. Teď mu nezbývají žádná dobrá řešení.

A země bude během nové bezpečnostní krize na Ukrajině zásadním způsobem se dotýkající všech postkomunistických států v Evropě zbavena ministra zahraničí.

