Další vláda končí a zákon o zapojení obcí do výběru úložiště nikde

13. 12. 2021

Návrh ministra Karla Havlíčka potřebuje zásadně přepracovat

Vláda premiéra Andreje Babiše je u konce a zákon, který měl zajistit

respektování zájmů obcí a jejich občanů při výběru a povolování

hlubinného úložiště vysoko radioaktivních odpadů, stále neexistuje.

Legislativní rada vlády přerušila projednávání návrhu, který vládě po

letitých průtazích předložilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Jeho

obsah je však ve vážném rozporu nejen s dotčenými obcemi sdruženými v

Platformě proti hlubinnému úložišti, ale i se Svazem měst a obcí ČR.

Samosprávy od zákona očekávají výraznější posílení svých možností při

rozhodování o úložišti, jaké je starostům slibováno od roku 2011, kdy

první práce na této legislativě začaly a které požaduje český atomový

zákon i evropská směrnice. Očekáváme, že nová vláda v souladu se

svojí koaliční smlouvou návrh přepracuje ve spolupráci s obcemi.



Návrhu zákona od ministra Karla Havlíčka, který má Platforma k

dispozici, vytýkají obce zejména:

• Navržená míra zapojení obcí a veřejnosti do procesu rozhodování o

výběru lokality pro úložiště je nedostatečná a nemůže zajistit

respektování zájmů obcí a jejich občanů. Skutečně efektivní může být

jen tehdy, pokud obce či veřejnost mohou ovlivnit, zda v dané lokalitě

vůbec bude proces pokračovat. To lze zajistit uložením povinnosti Správy

úložišť vyžádat si před zahájením konkrétního řízení souhlas dotčených obcí.

• Předložený návrh věcného záměru téměř zcela opomíjí zapojení

veřejnosti a dělá z občanů obcí prakticky pouhé statisty při

povolovacích řízeních.

• V návrhu chybí systémové nastavení kompenzací pro obce pro celý proces

vyhledávání a výběru lokality pro úložiště, jeho povolování a provoz.



Představitelé obcí reálně podle dnešních právních norem nemají příliš

možností, jak obhajovat zájmy svých občanů při hledání místa pro

úložiště. Pouze v některých povolovacích řízeních mohou podat své

připomínky nebo se odvolat, rozhoduje však úřad nebo ministr, v jehož

zájmu je povolení vydat. Případná žaloba nemá odkladný účinek na

provádění průzkumných či stavebních prací. Spolurozhodování samospráv,

které Platforma žádá, je princip běžně používaný v mnoha demokraticky

vyspělých zemích a rozhodně pak v těch, kde již pokročili v povolování

úložiště, jako ve Švédsku nebo Finsku.



Příprava zákona je mimo to dalším selháním státní správy, která si na

přípravu legislativy najímá externí právní kanceláře. V tomto případě

jde o smlouvu s advokátní kanceláří HAVEL & PARTNERS s.r.o., kterou

uzavřelo SÚRAO a navazující na smlouvy s advokátem Janem Zemánkem.

Celková suma za tyto práce má podle registru smluv činit takřka 4

miliony korun.



Antonín Seknička, místostarosta obce Cejle z lokality Hrádek a mluvčí

Platformy proti hlubinnému úložišti řekl: „Po ministrech průmyslu,

kteří narovnání postavení samospráv vůči státním úřadům při hledání

hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů jen odsouvali na své

nástupce, čekáme od nové vlády výraznější obrat. Nabízíme k tomu i

pomocnou ruku. Za podporu také děkujeme Svazu měst a obcí, který

problematiku nedostatečných práv obcí u tak zásadní stavby vnímá

obdobně, jako přímo dotčené obce ve vybraných lokalitách.“



Platforma proti hlubinnému úložišti sdružuje 51 členů (35 obcí a měst a

16 spolků) za účelem prosazení změny v přístupu státu k nakládání s

vyhořelým jaderným palivem a dalšími radioaktivními odpady, který se

nebude omezovat jen na hlubinné úložiště. Platforma dále prosazuje, aby

rozhodnutí o výběru lokality pro případné ukládání bylo podmíněno

předchozím souhlasem dotčených obcí. www.platformaprotiulozisti.cz

