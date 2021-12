V Kyjevě připravují protiletecké kryty a systém vyhlašování leteckých poplachů

15. 12. 2021

V pondělí v Kyjevě proběhnou rozhovory prezidentů Ukrajiny, Polska a Litvy. Lídři zemí "Lublinského trojúhelníku" se poprvé sejdou, aby posoudili situaci spojenou s rizikem "ruského vpádu", upozorňuje korespondentka Nězavisimoj gazety Taťána Ivženková. V pondělí v Kyjevě proběhnou rozhovory prezidentů Ukrajiny, Polska a Litvy. Lídři zemí "Lublinského trojúhelníku" se poprvé sejdou, aby posoudili situaci spojenou s rizikem "ruského vpádu",

V době návštěvy Andrzeje Dudy a Gitanase Nausedy v Kyjevě současně začnou testovat systém varování obyvatel před leteckým útokem.

Kyjevská radnice už minulý týden provedla inspekci protileteckých krytů. Specialisté vysvětlili, v jakém stavu se úkryty vybudované ještě v časech SSSR nachází. Od roku 2014 většinu z nich připravili k příjmu lidí v případě leteckého útoku, ale některé z nich jsou dosud obsazeny obchody a salóny krásy.

Zatímco se řeší otázka leteckých krytů, radnice se rozhodla prověřit funkčnost centralizovaného systému varování obyvatel. Náměstek primátora Andrej Kriščenko řekl v rozhovoru pro list Babel, že současně začne "informační kampaň, aby se lidé neděsili, až uslyší sirény. A za několik týdnů už budeme zapínat sirény a provádět cvičení, aby lidé bez paniky chápali, co dělat."

Během návštěvy Dudy a Nausedy v ukrajinském hlavním městě nebude znít poplašný signál. Ale primátor Vitalij Kličko si myslí, že v EU by měli pochopit, že situace je vážná. V rozhovoru pro německý list Bild řekl: "V mém rodném městě se připravujeme na možnou mimořádnou situaci, zabývám se organizací civilní obrany. Aktivizovali jsme práce na přípravě záložníků." Politik vyzval Západ k solidaritě a zvlášť zdůraznil: "Nová německá vláda musí pochopit, že pomoc naší zemi ještě nikdy nebyla tak důležitá." A dodal: "Nedovolíme Rusku vrátit nás do sovětského impéria, do nějž se ukrajinský národ nechce vracet. Jsme evropský stát, který potřebuje evropskou pomoc tak jako nikdy."

(Včera německé ministerstvo zahraničí vedené Annalenou Baerbockovou po velkých průtazích způsobených minulým kabinetem povolilo export "protidronových" zbraní na Ukrajinu, jejíž vojáci jsou bombardováni mj. ruskými bezpilotními prostředky poháněnými motory firmy 3W-Modellmotoren Weinhold GmbH se sídlem v hesenském Hanau. Žádost o export antimateriálových pušek určených proti ruským odstřelovačům zatím stále schválena nebyla. Také proto se na Ukrajině těší velké oblibě světlé pivo Frau Ribbentrop s kresleným portrétem Angely Merkelové. Pozn. KD.)

