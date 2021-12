Rozšířil se populismus rázem po světě v důsledku sociálních sítí?

15. 12. 2021

čas čtení 9 minut

Televize BBC tento týden vysílala hodinový dokumentární film britského komika Davida Baddiela o tom, jak sociální sítě ničí náš svět. Social Media, Anger and Us.

Upozorňuje v něm například, velmi zajímavě, že sociální média vyvolala ultrapravicová hnutí a populismus od přibližně roku 2015 rázem v mnoha zemích světa.



Zde je stručná ukázka. Níže několik zajímavých citací z tohoto filmu v českém překladu.





David Baddiel: Jmenuji se David Badiell a chci zjistit, jestli něco, co nám původně mělo pomoci spolu mluvit, nevede jen k tomu, že na sebe všichni křičí. Jak moc je to špatné? Možná apokalyptické?



Jestli vám projde, když v komentáři řeknete, že vás zabiju. Kolikrát to tam můžete napsat, dokud tomu někdo neuvěří? Že možná může zabít?



Jedna věc, kterou vám mohu empiricky potvrdit, je, že pokud jste hodně přítomni na sociálních sítích, uvidíte hodně konfliktů. Hodně křiku, hodně vzteku, hodně odsouzení. Že jedna strana má pravdu. Druhá strana se mýlí. Prostě na sociálních sítích vidíte velmi vysoké zvýšení teploty diskurzu.



Hněv a zloba, nenávist, se tak trochu přelévá do toho, čemu lidé říkají reálný svět?



Matthew Williams: Provedli jsme výzkum na Cardiffské univerzitě. Jako příklad jsme si vzali Londýn a jsme schopni změřit množství nenávisti na Twitteru v každé oblasti a pak změřit množství trestných činů spáíchaných z nenávisti na ulicích. A zjistili jsme, že konzistentně v těchto oblastech se objevil vzorec a nakonec zhruba týden po vrcholu nenávisti na sociálních sítích jsme zaznamenali nárůst nenávisti na ulicích, takže nám to dává určitý náznak, že mezi tím existuje potenciální vztah.



David Baddiel: Doma jsem narazil na zprávu, která jako by názorně ilustrovala to, co mi Matthew vyprávěl. O muži jménem Smithy, který býval stavařem, ale pak začal na Tik Toku publikovat videa o sobě a své rodině. A ta se stala neuvěřitelně úspěšná a on si získal opravdu velké množství fanoušků. A tak přestal být stavařem a začal vydávat videa na TikToku na plný úvazek. Vydělával na reklamách opravdu hodně. A pak jsem se dočetl, že se Smithymu stalo něco opravdu špatného. Objevili se dva mladíci, vloupali se mu do auta zaparkovaného před domem, podpálili ho a podpálili mu i dům. Rodina neuhořela jen tak tak. Když jste příliš úspěšní, a při tom známí, vždycky se vyskytnou lidi, kteří vám závidí, myslí si, že vám to nepřísluší právem, a chtějí vás zničit. Sociální sítě jim to umožňují.





David Bowie byl věštec. Toto řekl před dvaceti lety v televizním rozhovoru:





David Bowie: Myslím, že jsme vlastně na pokraji něčeho vzrušujícího a děsivého.



Reportér Jeremy Paxman: Je to jen nástroj.



David Bowie: To ne.. Je to mimozemská forma života.



Reportér Jeremy Paxman: Co tím myslíte?



David Bowie: Myslím tím, když se pak zamyslíte nad tím, jestli je na Marsu život? Ano, právě tady u nás přistál. Mluvím o tom, že skutečný kontext a obsah bude tak odlišný od čehokoliv, co si v tuto chvíli dokážeme skutečně představit, kde bude interakce mezi uživatelem a poskytovatelem tak to nabourá naše představy nebo to, o čem média jsou."



David Baddiel: Dvacet let od Bowieho proroctví si současní uživatelé sociálních médií začínají uvědomovat, jak moc měl pravdu. Myslím, že skutečně dochází k obrovské změně ve způsobu, jakým lidé přemýšlejí, komunikují a chovají se. Je to skoro jako nějaký přepínač, jako byste najednou byli lidmi jiným způsobem. A někdy to v nás probouzí to nejhorší.



Už tehdy se zdálo, že tento nový způsob komunikace změní způsob, jakým spolu mluvíme, ale bylo to něco jiného, co skutečně změnilo povahu sociálních sítí. Inovace, jako jsou seznamy přátel, tlačítko "To se mi líbí" a funkce retweet, je změnily z komunikace na popularitu.



Přijel jsem do Kalifornie, do místa zrodu sociálních médií, abych se setkal s Jaronem Lanierem, který stál u počátků internetu.



Od té doby se však stal odpadlíkem, který varuje před jeho nebezpečím. Poměrně nedávno napsal knihu s názvem 10 důvodů, proč byste měli okamžitě smazat svůj účet na sociálních sítích, a konkrétně v ní hovoří o tom, jak algoritmy v rámci internetu mají tendenci tlačit uživatele k závislosti a extremismu. Násilné projevy a podobné věci. Velké platformy sociálních médií od svého vzniku vydělávají především na reklamě. Jsou svatým grálem pro inzerenty, protože pomocí algoritmů sledují, co se jednotlivým kupujícím líbí a nelíbí. Algoritmy musí získat vaši pozornost a pak začnou jednat, když vidí, že vás to zaujalo. Když hodně klikáte, posílí to, co sledujete.



Zuřivost, kterou pozorujeme, je způsobena změnou způsobu komunikace. Pro Jareda způsobuje velkou část hněvu a vzteku neustálá stimulace reakce bojuj nebo uteč, fyzická reakce na pocit ohrožení.



Jde o to, že lidské emoce, které vedou k nejvíce měřitelným změnám chování při angažmá v něčem, jsou boj nebo útěk, emoce, tyto velmi staré emoční reakce. Takže u celé populace se jejich reakce Bojuj nebo uteč aktivuje o něco více, než by tomu bylo jinak, a všobecnýmn důsledkem je nárůst paranoie a podrážděnosti.



To jsou ty nejmírnější verzereakce Bojuj nebo uteč. Takže začnete mít politiku založenou na paranoie a podrážděnosti, a to se děje na celém světě najednou. Pokud se tedy ptáte, proč se najednou všude objevuje vlna těchto pravicových populistů, proč máme oba scénáře? V Brazílii, Švédsko, Filipíny, Turecko, Čína a Indie. Všechny tyto země mají historii, která by mohla vysvětlit jejich posun, ale aby se všechny pohnuly ve stejnou dobu, můžete říct, že je to demografie, můžete říct, že je to distribuce příjmů, můžete říct, že je to imigrace, ale co mají Švédsko a Brazílie společného v některé z těchto věcí? Moc toho není. Jo, takže jediná věc, kterou mají společnou, je Facebook, a to koreluje, že? Takže to je asi nejlepší vysvětlení. Pro ten globální trend.





David Baddiel: Z mnoha dokumentárních filmů, v nichž Putin kráčí dlouhou chodbou, vím, že různé národní státy využívají sociální média k šíření dezinformací a hněvu s cílem destabilizovat soupeřící země.



Expert na Ukrajinu: Tohle je rozhodně existující fenomén. Moje jakási cesta k celé věci začíná v roce 2014, jedu na Ukrajinu a po chvíli si uvědomím, že se dívám na dvě války. Tady se dívám na dva konflikty v této věci, jeden na zemi jako ten, který se vede zbraněmi, vojáky a tanky, a je tu ten druhý online jako ten, který se vede tweety a příspěvky a sdílením, a nakonec ten druhý je důležitější.



A proč ne? Je to nejlevnější způsob, jak zničit soupeřící zemi. Nejsou tam žádné brány ani bariéry. Neexistují pro něj žádná pravidla.



Můžete tam vstoupit anonymně, vlastně to neúměrně vlivné místo a udělat ho nenávistným a lidi vyděsit a donutit lidi, aby ze země odešli, protože jsou tak vyděšení.



David Baddiel: Ale nevěděl jsem, jak se zdá, že úspěch této hlavně komunistickým státem podporované nenávisti inspiruje kapitalismus k tomu samému.



Dnes se na Twitteru děje řada věcí. Trenduje heslo Spravedlnost pro Johnnyho Deppa.



Johnny Depp a Amber Heardová vedou dlouholetou soudní bitvu a oba se navzájem obviňují z fyzického násilí.



Právníci Johnnyho Deppa zaměstnali i jakousi společnost pro sociální média, která měla na sociálních sítích Heardové zničit pověst.



Aby se právníci Amber Heardové podívali na online aktivity namířené proti ní, najali Chrise Boozeyho, který se specializuje na odhalování falešných účtů zřízených za účelem diskreditace soupeřů zveřejňováním negativních zpráv o nich.



Co jste zjistili?



Chris Boozey: Nemohu zacházet do přílišných detailů ladění, ale rozhodně jsme našli koordinovanou činnost faelšných účtů. Celkově jsme vyhodnotili, že velká část aktivit kolem Amber Heard byla umělá. Nebyla to taková vlna, jak se zdálo. To bylo naše celkové hodnocení.



Právníci Johnnyho Deppa tvrdí, že neexistují žádné důkazy, které by naznačovaly, že by za tyto aktivity mohl být zodpovědný jeho tým, ale Chris se domnívá, že tato praxe je velmi rozšířená.

