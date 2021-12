Počet nákaz omikronem v Británii by mohl do konce prosince dosáhnout 1 milionu denně

15. 12. 2021

Nejvyšší britská vládní poradkyně pro veřejné zdraví varovala, že vlna infekcí omikronem může do konce prosince v Británii dosáhnout 1 milionu denně. Vyzvala občany, aby omezili svá vánoční setkání.



Doktorka Susan Hopkinsová v úterý sdělila poslancům, že výskyt omikronové varianty covid se v Británii zpočátku zdvojnásoboval každé dva až tři dny, ale zdá se, že tempo se zrychlilo a způsobilo prudký nárůst onemocnění, který hrozí "značným" tlakem na zdravotnictví.



Zatímco potvrzené případy této varianty jsou sledovány prostřednictvím genomického testování, počet nákaz virem omikron v celé zemi je podle odhadů mnohem vyšší - v pondělí se odhadoval na 200 000 nákaz denně - kvůli časovému zpoždění a proto, že mnoho případů není testovacím programem nikdy zachyceno.





Hopkinsová uvedla, že vzhledem k tomu, že se v nadcházejících týdnech očekává, že se virem nakazí tolik lidí, by se britské zdravotnictví dostalo pod značný tlak, pokud by jen zlomek z nich onemocněl natolik, že by potřeboval nemocniční péči.



"Pokud budeme mít milion nakažených denně, i velmi malá část těchto osob, které budou potřebovat hospitalizaci, bude mít významný dopad na zdravotní péči," řekla ve výboru Dolní sněmovny pro vědu a technologie.



Existují také obavy z dopadu na školy, na řidiče nákladních automobilů a na pracovníky obchodů, pokud bude případů nadále rychle přibývat a zároveň bude nutná desetidenní izolace pro každého, kdo se nakazí covidem.



Toto varování zaznělo v době, kdy skotská premiérka Nicola Sturgeonová vyzvala Skoty, aby během Vánoc omezili setkávání s jinymi v místnostech na maximálně tři domácnosti a v nadcházejících týdnech "co nejvíce omezili sociální kontakty", aby pomohli zpomalit šíření omikronu.



Prof. Wendy Barclayová, členka vládního vědeckého týmu Sage a viroložka z Imperial College London, ve svém projevu na zasedání parlamentní skupiny pro koronavirus uvedla, že je příliš brzy na to, aby bylo možné určit závažnost onemocnění způsobeného omikronem. Podle Barclayové rychle roste v Jihoafrické republice, kde byla tato varianta viru poprvé zaznamenána, a přestože se objevují zprávy o krátkých pobytech v nemocnicích a nižší obsazenosti jednotek intenzivní péče, mladší populace v Jihoafrické republice a předchozí vlny infekce v této zemi ztěžují srovnání s Velkou Británií



Nové údaje pojišťovny Discovery Health spolu s Jihoafrickou radou pro lékařský výzkum ukazují, že ochrana proti závažným komplikacím po dvou očkováních je u varianty omikron přibližně 70 % ve srovnání s 90-95 % u varianty delta. "To naznačuje, že i v případě závažných onemocnění pravděpodobně dochází k poklesu ochrany proti variantě omikron," uvedl Barclayová.



Prof. Christina Pagelová, ředitelka oddělení klinického operačního výzkumu na University College London (UCL),poukázala na to, že první údaje z Dánska naznačují, že podobný podíl potvrzených případů vede k hospitalizaci u varianty omikron jako u varianty delta



Stephen Reicher, člen podvýboru Sage, který je poradcem britské vlády v oblasti behaviorálních věd a působí jako profesor psychologie na University of St Andrews, varoval, že proočkování posilovacími vakcínami potrvá několik týdnů a dalších čtrnáct dní, než začnou účinkovat. "Kdybychom teď neudělali nic, bylo by do té doby případů katastrofálně mnoho. Potřebujeme tedy sociálním distancováním snížit počet případů, abychom měli čas na očkování," řekl.



"Existují dva způsoby, jak jej snížit. Můžete jej snížit tím, že dáte velmi jasnou radu, která zní: nechoďte do společnosti. Pokud se budete stýkat nyní, nebudete se moci stýkat o Vánocích." Druhou možností je podle něj omezit socializaci legislativou. "To je velmi reálná debata. Ale zdá se mi, že to je jediná debata, která by se teď měla vést, ne zda, ale jak snížíme úroveň kontaktů."



Nemocnice v Anglii se od příštího týdne připravují na "významný" nárůst pacientů s covidem, protože varianta Omicron se šíří tak rychle, uvedl jeden z vedoucích pracovníků zdravotnictví. Větší nakažlivost omikronu znamená, že nemocnice budou muset opět léčit velké množství pacientů, přestože zřejmě omikron vyvolává mírnější příznaky než dříve dominantní varianta delta, uvedl Chris Hopson, výkonný ředitel britského státního zdravotnictví.



V úterý čtyři hlavní lékaři Británie schválili dočasné pozastavení patnáctiminutové pozorovací doby pro očkované, aby pomohli očkování urychlit. Pacienti obvykle zůstávají v očkovacím centru krátkou dobu po očkování pro případ, že by se u nich vyskytla závažná alergická reakce, což se stává přibližně u jedné ze 100 000 dávek. Pozorovací doba zůstane zachována pro osoby, které již dříve prodělaly anafylaxi nebo jiné alergické reakce.



