Zemře-li Julian Assange ve vězení, bude to i naše vina

16. 12. 2021 / Daniel Veselý

S mírným pobavením sleduji, jak čeští odpůrci Juliana Assange – včetně veřejnoprávního novináře – bezmyšlenkovitě důvěřují tvrzení americké administrativy o Assangeových „zločinech“, aniž by byli obeznámeni s postoji takových těles, jako jsou Amnesty International, Reportéři bez hranic, Výbor na ochranu novinářů apod., jež ostře kritizovaly rozhodnutí britského odvolacího soudu, který minulý týden otevřel cestu k vydání Assange do Spojených států. Amnesty International dokonce označila úsilí USA a Velké Británie za „parodii na spravedlnost“, což už dříve konstatovali nezávislí novináři, kteří tuto justiční frašku monitorují od samého začátku. Je tedy vše ztraceno, anebo stále existuje možnost, jak zakladatele WikiLeaks zachránit před vydáním do Spojených států a téměř jistou smrtí ve vězení?

Britský odvolací soud svůj verdikt odůvodnil diplomatickou zárukou Bidenova kabinetu, že Assange nebude umístěn na samotku ve vězení s maximální ostrahou a že bude moci požádat australskou vládu, aby si trest mohl odpykat ve své vlasti. Skutečnost, že si Bílý dům vyhrazuje právo tuto záruku kdykoliv odvolat, však znamená, že tato garance není hodna papíru, na němž je napsána, jak prohlásil šéf evropské pobočky Amnesty International Nils Muižniek. Muižniek oprávněně považuje snahy o vydání Assange do USA za „parodii na spravedlnost“. Jestliže si podle zjištění listu El País CIA najala španělskou bezpečnostní firmu, aby Assange v době, kdy pobýval na ekvádorské ambasádě v Londýně, odposlouchávala, přičemž odposlechy zahrnovaly i Assangeovu konverzaci s jeho právníky, nemůže být o spravedlivém přelíčení vůbec řeč.



Nynější snaha o tvrdou kriminalizaci Juliana Assange však stojí v rozporu s postojem Obamovy vlády, jež po letech přemítání, jak jej dostat před soud, nakonec od Assangeova stíhání upustila, neboť by tím otevřela cestu k trestnímu postihu velkých mediálních domů, které citlivé depeše WikiLeaks zveřejnily. Jinak řečeno, administrativa, v jejímž čele stál ústavní právník, volky nevolky potvrdila to, co říkají lidskoprávní organizace: Julian Assange by měl být osvobozen. Přitom je zcela irelevantní, co si kdo myslí o Assangeově charakteru či motivaci. Četní kritikové zakladatele WikiLeaks tak pouze oprašují starou, leč stále funkční metodu: diskreditaci a útok na pověst toho, kdo světu odhalil zločiny a pokrytectví velmoci, která sebe samu považuje za „maják demokracie“. Nestor whistleblowerů Daniel Ellsberg by mohl vyprávět..



Jediným Assangeovým zločinem je fakt, že na rozdíl od tendenčních novinářů šlápl mocným na kuří oko a zahanbil je před celým světem – a tudíž je zapotřebí jej exemplárně potrestat a zároveň poslat jasný vzkaz každému, kdo by se opovážil kráčet v jeho stopách.



Perzekvování Assange nejenže ohrožuje investigativní novinářskou práci, ale poskytuje všem autoritářům bianko šek k pronásledování nepohodlných novinářů a disidentů: když mohou Spojené státy trestat cizího státního příslušníka, můžeme totéž provádět s našimi potížisty i my. Nikdo nám pak nebude moci nic vyčítat. Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Wang Wenbin v reakci na verdikt britského odvolacího soudu uvedl, že každý si může užívat svobodu projevu a tisku, pakliže nebude odkrývat zločiny USA. Bidenova a Johnsonova vláda tak Assangeovou kriminalizací předala svým ideologickým nepřátelům opravdu luxusní dar.



Julian Assange podle svědectví své snoubenky Stelly Moris 27. října – tedy během prvního dne slyšení odvolacího soudu – utrpěl „minimrtvici“. Je také všeobecně známo, že Julian Assange trpí duševními potížemi a pronásledují jej sebevražedné myšlenky. Pokud šéf WikiLeaks ve vězení nakonec zemře – což se jeví jako velmi reálná možnost – poneseme vinu i my všichni, kdo jsme pro jeho záchranu dělali málo nebo vůbec nic. Na rozdíl od perzekvovaných ruských a čínských novinářů a aktivistů totiž máme přinejmenším teoretickou možnost dosáhnout Assangeovy občanské a soudní rehabilitace.

