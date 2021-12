Británie: Julian Assange smí být vydán k soudu do USA, rozhodl britský soud

10. 12. 2021

Britský Vysoký soud zrušil verdikt z počátku letošního roku, kdy britský soudce zakázal deportaci Juliana Assange k soudnímu procesu do USA. Spojené státy totiž předložily téměř bezprecedentní balík opatření, kdy ubezpečily britské úřady, že Assange nebude vězněn v přísně zabezpečeném vězení a že bude moci svůj vězeňský trest odsloužit v Austrálii. Amnesty International konstatovala, že "diplomatická ujišťování" z USA nemají žádnou váhu. Jak ale vysvětlil reportér rozhlasu BBC, Británie má s USA dlouhodobou vzájemnou spolupráci ohledně vydávání vězňů a kdyby britský soudce americká ujištění nerespektoval, zklividovalo by to tuto spolupráci mezi oběma zeměmi v této oblasti.



Jiní aktivisté soudní rozhodnutí kritizovali jako útok na svobodu novinářské práce. Assange zveřejnil na Wikileaks informace o některých amerických válečných zločinech.



