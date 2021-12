Od Ruska nám žádné nebezpečí nehrozí

9. 12. 2021 / Václav Hořejší

čas čtení 5 minut

Polemika s Janem Čulíkem V Britských listech Jan Čulík zveřejnil článek „ Konec světa? “. Myslím, že by bylo dobré vysvětlit, proč jeho text začíná mým jménem. Musím přiznat, že se mi v BL dlouhodobě nelíbí časté příspěvky Karla Dolejšího. Včera byla má nelibost nad jeho včerejším článkem „ Jak dlouho ještě Západ hodlá krmit krokodýla ?” tak značná, že jsem poslal Janu Čulíkovi krátký mail následujícího znění:

“Ten váš Dolejší už otevřeně volá po válce s Ruskem... To je něco mnohem horšího než když jiní magoři odmítají očkování a roušky...”

Dostalo se mi napomenutí, že zřejmě vůbec nesleduji, co se děje, a poučení, že “je to opravdu vážné”.

V následující krátké výměně názorů jsem napsal:

“…je to opravdu vážné - Západ by se měl k Rusku začít chovat rozumně a respektovat i jeho zájmy a bezpečnostní obavy.

Pamatujete, jak se zachovaly USA v době karibske krize? Sověti tehdy zřizovali na Kubě své vojenské základny a Američané to považovali (zcela oprávněně) za ohrožení. Není divu, že podobné obavy mají dnes Rusové z toho, že na Ukrajině se chystá něco podobného.

Jak myslíte, že by se Američané chovali, kdyby se Mexiko stalo blízkým vojenským spojencem Ruska a chovalo se vůči USA nepřátelsky? (neargumentujte prosím Krymem a Donbasem - jistě víte, jak, kdy, kde a proč to to začalo...)

USA jsou podle mě bohužel v posledních 20 letech nejnebezpečnějším státem na světě - žádný jiný tolik neintervenuje vojensky, sankcemi i jinak po celém světě ("na obranu americkych zájmů"). Viz Irák, Afghánistán, jednostranně zrušená smlouva s Íránem, sankce vůči evropským spojencům (!!!) ohledně Nordstreamu 2, stovky vojenských základen po celém světě...

Svět teď čelí spoustě problémů - klimatická změna, migrace, přelidnění, energetika, pandemie... Civilizované velmoci (USA, EU, Rusko, Čína) by se měly spojit a řešit tyto problémy; namísto toho vyhazují (a hlavně USA) gigantické sumy na zbrojení (je nutno krmit ten pověstný vojensko-průmyslový komplex...).

Jsem přesvědčen, ze nepřátelé Západu ve skutečnosti nejsou Rusko nebo Čína, ale perspektivně je takovým opravdovým nebezpečím stále sílící radikáklní islamismus, proti kterému by se měly všechny velmoci spojit.”





Pan Čulík kontroval sdělením, že “nikdo ani neuvažuje o vstupu Ukrajiny do NATO. Putin se prostě rozhodl, že Ukrajina neexistuje a že ji okupuje. Předtím zaútočil na Gruzii. Okupace Krymu a východní Ukrajiny je absolutně nepřijatelná”, vyjádřil podivení, že já, jako levičák, “podporuji brutální putinovskou ultrapravici.”, obvinil mě, že mi nevadí, že “Lukašenko měl možnost brutálně potlačit protesty proti zfalšovaným volbám, protože ho podpořil Putin” a že mi taktéž nevadí, že Putin dodává zbraně do Barmy.





Hned v úvodu svého článku „Konec světa?“ Jan Čulík ještě překvapil tvrzením, že „celá Republikánská strana v USA je v kapse Vladimíra Putina”… Velmi zajímavé…

Nebudu teď už unavovat svými dalšími replikami – případné zájemce o mé relevantní názory odkážu na několik svých článků publikovaných v posledních pár letech v Lidových novinách - zde , zde , zde a zde .

Jen ještě stručně a jasně shrnu své názory:

- Od žádného státu, tedy ani od Ruska, nám nehrozí žádné vojenské nebezpečí.

Nechci za žádnou cenu válku, a už vůbec ne kvůli Ukrajině, zemi značně problematického politického charakteru. Jsem rád, že američtí vrcholní představitelé (nejen „Murdochova ultrapravicová Fox News”, jak říká Jan Čulík) nyní jasně popřeli možnost přímé vojenské účasti v hypotetickém rusko-ukrajinském konfliktu, a že i ruští představitelé jasně deklarovali, že se nechystají k válce.

- Ukrajina musí své problémy s Ruskem i se svými doněckými občany řešit diplomaticky (viz minské dohody).

- Je zcela nereálné očekávat, že by se Rusko vzdalo Krymu. Je třeba uznat alespoň de facto status quo (viz např. částečně obdobné případy tzv. Severokyperské republiky, Kašmíru, Gibraltaru, Abcházie, Kosova, Náhorního Karabachu).

- Jsem přesvědčen, že Česká republika by byla bezpečnější, kdyby nebyla členem NATO (podobně, jako členy nejsou některé jiné evropské státy). Nedávná veřejná razantní prohlášení generálního tajemníka této organizace Stoltenberga ve mně vzbuzují vážné obavy. NATO se bohužel už dlouhodobě neřídí zásadním článkem svého zakládajícího dokumentu, že bude veškeré konflikty řešit mírovými prostředky. Tato organizace je bohužel evidentně hlavně nástrojem prosazování geopolitických zájmů USA. Dobře si pamatujeme, že na konci roku 1989 jsme si přáli, aby byly zrušeny vojenské bloky. Stalo se tak jen jednostranně.

- Nejsem žádný podporovatel Ruska a tím spíše ne jeho nynějšího autoritativního režimu. Nesouhlasím ale s jeho démonizací a se snahami o jeho zatlačování. Není to režim o nic horší,než třeba v Turecku.





- Jsem přesvědčený demokrat a eurofederalista a velmi mě mrzí, že prozatím nesměřujeme k budoucí evropské federaci (třeba ve stylu jakéhosi „velkého Švýcarska“).

A úplně nakonec:

Jsem rád, že kmenovým autorem BL je nejen Karel Dolejší, ale také Daniel Veselý, jehož názory jsou mi většinou blízké.













0