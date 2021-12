Fiala si našel poradkyni

10. 12. 2021

Propadne se Česká republika pod Fialovým vedením do stejné situace jako Polsko a Maďarsko?





ODS prý chce naplňovat odkaz Václava Havla v zahraniční politice



Jolana Mungengová: Kdo je nová poradkyně premiéra pro EU

Citujeme:





Mungengová pracovala v minulosti pro frakci Evropských konzervativců a reformistů (ECR) v europarlamentu, kterou občanští demokraté v roce 2009 založili spolu s britskými konzervativci. Odtud se zná se Zahradilem a dalšími. Do frakce ECR ji ostatně v roce 2009 nabíral právě Zahradil. Jolana Mungengová tehdy končila jako tajemnice europoslance a bývalého ředitele TV Nova Vladimíra Železného a hledala práci. Železný byl členem jiné frakce, skupiny nejtvrdších euroskeptiků a nacionalistů IN/DEM pod vedením Brita Nigela Farage.Mungengová se stane Fialovým "šerpou", důvěrnicí v evropských záležitostech, která se svými protějšky ze sedmadvacítky bude předjednávat finální dohody lídrů EU. S druhým českým předsednictvím unie, které se uskuteční v druhé polovině příštího roku, jí tak připadne jeden z nejdůležitějších postů ve státní správě.Že Mungengová na vlastní pěst Fialu oslovila, potvrdilo deníku Aktuálně.cz několik spolupracovníků designovaného premiéra. "Sama ho písemně kontaktovala a její životopis a profesní dráha Petra Fialu zaujaly.Hele tady to bude taková trapná česká parodie na výběr poradců Borise Johnsona. Psychopatka si našla svůj cíl. V Bruselu za něco dostala stopku, či co. Pověst konfiktní úřednice,