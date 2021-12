Londýn: Báseň v metru

10. 12. 2021

čas čtení 1 minuta

Krize ohledně lhaní a podvádění britského premiéra Borise Johnsona se už natolik vryla do všeobecného podvědomí, že v londýnském metru, kde Poetry Society pravidelně vedle reklam zveřejňuje poezii, vyšla nyní báseň líčící Johnsonovy eskapády:













If I were posh, and blond and hard of heart,

I'd host a Christmas do at Downing Street,

While making normal families stay apart.

You wouldn't see me there, I'd be discreet.



Chugging champaigne and snogging - cautiously,

To give myself the best chance to deny

That there's one rule for them and one for me.



Outside I'd let the bodies pile high,

And when drilling the denial with my staff,

They'd rehearse the bald-faced lie - and laugh.



Transport for London. The Poetry Society. The British Council. Arts Council of England. Mayor of London.





Kdybych byl nóbl, blonďákem a tvrďas,

dal bych mejdan dole v Downing Street,

kdy pro běžné lidi platí zákaz nechodit.

Neviděli byste mě tam, byl bych diskrétní.



Pil bych šampaňské a líbal se jen opatrně,

abych měl tu šanci hned popřít

že pravidla jsou pro plebs - pro mě ne.



Ven bych nechal mrtvé hromadit,

A při zkoušce lží s lidmi z Downing Street

by je slyšeli - a propukli by v smích.



Doprava pro Londýn. Společnost poezie. Britská rada. Anglická rada pro umění. Starosta Londýna.



0