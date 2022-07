Rusko pálí na Ukrajině obilí na poli

8. 7. 2022

- Objevily se snímky polí s obilím na Ukrajině, které zapálily ruské síly, informuje Euromaidan Press.



Podle ukrajinského vojáka Ihora Lucenka "plameny někdy dosahují výšky až 5 metrů, pás je široký stovky metrů. Černý dým stoupá vzhůru a šíří se po obloze do vzdálenosti mnoha kilometrů".



Dodal, že suchá stébla obilí vzplanou "jako sirky" od zápalné munice.

Russians purposefully burn Ukrainian grain



The dry stalks go up in fire "like matches" from incendiary munitions



The fire advances like a wall, as a single front; sometimes it reaches 5 m in height, 100's of meters in length.

📷 Serviceman Ihor Lutsenko https://t.co/o4XQNLpCd2 pic.twitter.com/oxuqhPi697 — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) July 7, 2022





- Putin varuje, že Rusko na Ukrajině teprve začíná



Vladimir Putin prohlásil, že "každý by měl vědět, že" Rusko na Ukrajině teprve začíná a že ještě "nezačalo nic vážného".



Jakékoli vyhlídky na mírová jednání budou tím menší, čím déle se bude konflikt protahovat, uvedl ruský vůdce v jestřábím projevu k parlamentním představitelům.



Řekl, že pokud chce Západ porazit Rusko na bitevním poli, může se o to pokusit.



Putin uvedl: "Západní vojska se budou muset snažit o to, aby se jim podařilo zabránit:



Dnes slyšíme, že nás chtějí porazit na bojišti. Co na to říci, ať to zkusí. Mnohokrát jsme slyšeli, že Západ s námi chce bojovat do posledního Ukrajince.



Je to tragédie pro ukrajinský lid, ale zdá se, že k tomu vše směřuje.





- Ukrajina je proti tomu, aby Kanada předala ruskému Gazpromu turbínu, která je podle Moskvy klíčová pro dodávky zemního plynu do Německa.



Podle zdroje z ukrajinského ministerstva energetiky se Ukrajina domnívá, že by tím odporovala sankcím proti Rusku.



Vysoce postavený zdroj z ukrajinského ministerstva energetiky agentuře Reuters řekl, že Ukrajina je proti tomuto kroku a že její ministr energetiky v červnu lobboval u Kanady, aby turbínu, kterou v Kanadě obsluhuje německá společnost Siemens Energy, nepředávala.





"Sankce zakazují předání jakéhokoli zařízení souvisejícího s plynem," uvedl zdroj z ministerstva energetiky.





- Evropský parlament schválil návrh, který umožňuje ukrajinským uprchlíkům nadále používat řidičský průkaz, aniž by si jej museli vyměnit za evropský, informuje Kyiv Independent.





Wir haben heute im @Europarl_DE eine Übergangsregelung für 🇺🇦 ukrainische Führerscheine verabschiedet. Damit können Ukrainer, die vorübergehenden Schutz in der EU 🇪🇺 suchen, ihren ukrainischen Führerschein unbürokratisch weiter benutzen.#StandWithUkraine#WeStandWithUkraine pic.twitter.com/oGeLdfgrl6 — CDU/CSU in Europa (@CDU_CSU_EP) July 7, 2022





"Pokud, nedej bože, bude toto rozhodnutí schváleno, budeme nepochybně apelovat na naše evropské kolegy, že jejich přístup musí být přehodnocen. Protože pokud země nedodržují rozhodnutí, na kterých se dohodly ohledně sankcí, jak můžeme mluvit o solidaritě?" dodal.Ve čtvrtek kanadská ministryně obrany Anita Anandová uvedla, že dohoda o obrněných vozidlech navazuje na samostatný mnohamiliardový kontrakt na 260 vozidel pro kanadské ozbrojené síly, který byl s General Dynamics Land Systems sjednán v roce 2019."Těchto 39 vozidel se začne dodávat letos v létě a zbývajících 360 vozidel bude rovněž dodáváno v průběhu příštích měsíců," uvedla Anandová.Vozidla mohou být kromě přepravy vojáků využívána jako sanitky, vozidla pro údržbu a vyprošťování.Ruský prokurátor ve čtvrtek požádal o sedmiletý trest vězení pro moskevského radního obviněného z kritiky ruské vojenské intervence na Ukrajině.Obvinění přichází na základě nové legislativy, která umožňuje vězení za diskreditaci ruské armády a je součástí rostoucího úsilí Moskvy o potlačení posledních zbytků disentu.V projevu u moskevského Meščanského okresního soudu prokurátor obvinil Gorinova z podkopávání "autority ozbrojených sil" a z toho, že byl veden "politickou nenávistí", uvedl novinář agentury AFP.Gorinov vystoupil proti vojenské intervenci Moskvy na Ukrajině během březnového pracovního setkání, které bylo nahráno na video a je k dispozici na YouTube. Během svého projevu zpochybnil plány na výtvarnou soutěž pro děti ve svém volebním obvodu, zatímco na Ukrajině "každý den umírají děti".Ve čtvrtek se opět vyslovil proti tomu, co Kreml označil za "speciální vojenskou operaci"."Je jedno, jak to nazvete, válka je ta nejšpinavější a nejodpornější věc," řekl. "Proč se mnozí z mých krajanů cítí zahanbeni a vinni? Proč jich tolik odešlo?" dodal s odkazem na exodus liberálně smýšlejících Rusů ze země.Gorinova přišlo podpořit několik desítek lidí včetně jeho manželky a sestry. Dmitrij Fjodorov, padesátiletý programátor, řekl, že obvinění proti Gorinovovi je "nezákonné", a označil ho za "milého člověka a dobrého právníka".Ruská společnost se vzpamatovává z historického potlačování disentu, které zesílilo poté, co prezident Vladimir Putin 24. února vyslal vojáky na Ukrajinu.Kritika ruské vojenské intervence na Ukrajině je v zemi v podstatě zakázána. V březnu Rusko schválilo zákon, podle něhož se za šíření nepravdivých informací s cílem zdiskreditovat jeho vojenské síly ukládá trest odnětí svobody až na 15 let.Ve středu parlament zavedl přísné tresty odnětí svobody za výzvy k jednání proti národní bezpečnosti a trestní odpovědnost za udržování "důvěrné" spolupráce se zahraničím.. Ruské ministerstvo obrany ve čtvrtek tvrdilo, že zlikvidovalo ukrajinské vojáky, kteří po získání kontroly nad ostrovem instalovali obrovskou státní vlajku."Mluvil jsem s těmito lidmi. Říkali, že se všichni vrátili v pořádku," řekl Zagorodňuk deníku Guardian. Podle zprávy listu Ukrajinskaja pravda se operace zúčastnili bojoví plavci ze 73. námořního střediska ukrajinských speciálních sil.K ostrovu se vydali v noci pomocí podvodních vozidel. Předsunutý tým prozkoumal pobřežní zónu, zda tam nejsou miny, a dal signál, aby se k němu přiblížily čluny z hlavní skupiny, uvedly noviny.Ženisté se vyškrábali na ostrov, známý také jako Zmiiny, a prohledali minové zátarasy a další nástrahy. Zaznamenali opuštěné ruské vybavení a zbraně a na několika místech vyvěsili ukrajinské vlajky.Zpráva dodává: "Zatímco naši vojáci plnili své úkoly, ruské lodě začaly manévrovat směrem ke Zmiinám. Po splnění úkolu kombinovaná skupina opustila ostrov."Poté Rusové zahájili raketový útok na Hadí ostrov a zasáhli molo. Skupina ukrajinských vojáků se vrátila bez úhony v plném počtu na základnu."uvedl regionální gubernátor Oleh Synyehubov ,uvedl. Toto tvrzení nebylo možné nezávisle ověřit.který zasáhl obytnou čtvrť. "Jedná se o úmyslný útok na civilisty," řekl Pavlo Kyrylenko a dodal, že to nepřestane, dokud Rusové nebudou zastaveni. Tato tvrzení nebyla nezávisle ověřena.Někteří obyvatelé byli zraněni, uvedl Vadym Lyakh, aniž by poskytl další podrobnosti. Ukrajinská armáda uvedla, že tlak zesiluje silným ostřelováním Slovjansku a blízkých obydlených oblastí.Během svého nočního televizního vystoupení Zelenskyj uvedl, že ukrajinské síly postupují dvěma směry v Chersonské a Záporožské oblasti na jižní frontě Ukrajiny a zasazují Rusku údery zasažením některých jeho logistických skladů.Západní představitelé uvedli, že udržitelnost ruských útoků na Ukrajinu je "náročná", ale dopad na jejich munici a morálku označili za "pozoruhodný".Na Telegramu Haidai uvedl: "Všichni jsme se rozhodli, že budeme pokračovat ve své práci: "Dnešní videa z Lysyčanska jsou bolestivá." Obvinil Putinovy vojáky, že provádějí politiku spálené země a "vypalují a ničí vše, co jim přijde do cesty".uvedlo ukrajinské operační velení na jihu. Je to již podruhé, co byla loď zasažena od ruské invaze na Ukrajinu.Turečtí celníci plavidlo na žádost Ukrajiny v úterý zadrželi poté, co Kyjev uvedl, že náklad nelegálně převážel 7 000 tun obilí z Ruskem okupovaného Berďansku, přístavu na jihovýchodě Ukrajiny.Kyjevské úřady zatkly podezřelého vůdce gangu poté, co po měsících sledování zastavily ženu, která se chystala překročit hranice.Další soudní slyšení je naplánováno na 14. července. Grinerové hrozí na základě obvinění až 10 let vězení. Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov prohlásil, že "humbuk" kolem případu Grinerové nepomáhá, a navrhl, aby Washington o jejím osudu mlčel.Na tomto setkání, které bude pravděpodobně zastíněno válkou na Ukrajině a hlubokými rozpory v rámci bloku ohledně způsobu reakce Moskvy na tuto krizi, se Sergej Lavrov poprvé setká s protějšky ze zemí, které tuto válku ostře kritizují.Ve svém rezignačním projevu před budovou No. 10 se Johnson obrátil přímo na ukrajinský lid a slíbil, že "Spojené království bude i nadále podporovat váš boj za svobodu tak dlouho, jak to bude nutné".Michail Podoljak, klíčový poradce Zelenského, poděkoval Johnsonovi za to, že "vždy stál v čele podpory Ukrajiny".Ruský velvyslanec v Británii Andrej Kelin prohlásil, že Moskva by v čele Spojeného království raději viděla někoho "ne tak antagonistického".Micheál Martin se dnes vrátil do Dublinu poté, co strávil den svědkem devastace způsobené invazními ruskými silami na konfliktem poznamenaných předměstích Bucha, Boroďanka a Irpin na předměstí Kyjeva.