"Putin si mne ruce radostí" poté, co EU odhlasovala, že plyn a jádro budou považovány za ekologické

6. 7. 2022

Evropský parlament podpořil plán klasifikovat některé projekty jako investice do čisté energie





Evropský parlament podpořil plány na označení plynové a jaderné energie jako "zelené" a odmítl varování Ukrajiny a klimatických aktivistů, že návrhy jsou darem Vladimiru Putinovi. Evropský parlament podpořil plány na označení plynové a jaderné energie jako "zelené" a odmítl varování Ukrajiny a klimatických aktivistů, že návrhy jsou darem Vladimiru Putinovi.





Jeden z vysoce postavených europoslanců prohlásil, že toto hlasování je "temným dnem pro klima", zatímco odborníci uvedli, že EU vytvořila nebezpečný precedens, který budou další země následovat.



Spor začal koncem loňského roku, kdy unikly dlouho očekávané podrobnosti o příručce EU pro zelené investice, která má investorům pomoci nasměrovat miliardy do přechodu na čistou energii.



Evropská komise rozhodla, že některé plynové a jaderné projekty mohou být za určitých podmínek zahrnuty do taxonomie ekologicky udržitelných hospodářských činností EU.



Podle plánů může být plyn klasifikován jako udržitelná investice, pokud "stejnou energetickou kapacitu nelze vyrobit pomocí obnovitelných zdrojů" a existují plány na přechod na obnovitelné zdroje nebo "nízkouhlíkové plyny". Jaderná energie může být označena za zelenou, pokud projekt slibuje vypořádání se s radioaktivním odpadem.



Plán mohla zastavit pouze většina členských států EU nebo poslanců Evropského parlamentu.



Vzhledem k tomu, že většina vlád EU byla pro, obrátila se pozornost k Evropskému parlamentu, ale ve středu se europoslancům nepodařilo shromáždit blokační většinu. Pro pozměňovací návrh proti zahrnutí plynu a jádra hlasovalo pouze 282 poslanců, což nestačilo k dosažení 353 hlasů potřebných ke zrušení rozhodnutí.



Bas Eickhout, místopředseda výboru Evropského parlamentu pro životní prostředí, prohlásil, že jde o "temný den pro klimatickou a energetickou transformaci".



Tento zkušený nizozemský europoslanec, který vedl jednání parlamentu v rámci EU o nařízení o taxonomii, uvedl, že EU "vysílá katastrofální signál investorům a ostatnímu světu", že uznává fosilní plyn a jadernou energii jako udržitelné investice. "Tím, že EU uvolnila cestu tomuto aktu v přenesené pravomoci, bude mít nespolehlivé a neekologické podmínky pro zelené investice v energetice," řekl.



Svitlana Krakovská, ukrajinská klimatoložka a členka Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC), řekla: "Jsem v šoku. Válka Ruska proti Ukrajině je válkou placenou fosilními palivy, která ohřívají klima, a Evropský parlament právě odhlasoval navýšení miliardových finančních prostředků na fosilní plyn z Ruska. Jak je to proboha v souladu s postojem Evropy chránit naši planetu a postavit se na stranu Ukrajiny?"



Johanne Schroetenová, politická poradkyně klimatického thinktanku E3G, řekla: "Zdá se, že partikulární zájmy získaly navrch. EU nyní vytvořila nebezpečný precedens nízkých ambicí, který budou následovat další země a jurisdikce."



K dohodě došlo poté, co předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová slíbila Emmanuelu Macronovi, že Francie bude moci mít zelenou pečeť pro schvalování jaderných projektů, což přimělo země, které spotřebovávají plyn, aby požadovaly podobný ústupek.



Bojovníci proti nim nyní slibují právní kroky. WWF uvedl, že spolu s další nevládní organizací Client Earth "prozkoumá všechny potenciální možnosti dalšího postupu, aby zastavil tento greenwashing a ochránil důvěryhodnost celé taxonomie EU".



Dva protijaderné státy, Rakousko a Lucembursko, již oznámily, že podají na Komisi žalobu k Evropskému soudnímu dvoru.



Návrhy však mají mocné zastánce. Rumunský prezident Klaus Iohannis na Twitteru uvedl, že vítá "pozitivní výsledky", a dodal: "Jsem rád, že se trvalé úsilí Rumunska o zvážení plynu a jádra jako součásti postupné dekarbonizace odrazilo v konečném rozhodnutí EP."



Taxonomie EU se stala zákonem v červenci 2020, ale zákonodárci ponechali důležité detaily k řešení prostřednictvím tzv. aktů v přenesené pravomoci - sekundárních právních předpisů určených pro technické otázky.





Kritici se nyní ptají, jak je možné, že tak vysoce kontroverzní plány prošly formou zákonodárství s malými překážkami a menší kontrolou.

Ukrajinská poslankyně Inna Sovsunová na Twitteru napsala: "Putin si dnes mne ruce radostí." Dodala, že poslanci Evropského parlamentu, kteří hlasovali pro zařazení plynu a jaderné energie do zelené taxonomie nebo se zdrželi hlasování, dali ruskému prezidentovi "obrovské dárky". Řekla: "Děkuji statečným 278 poslancům Evropského parlamentu, kteří byli proti. Nebylo to dost, ale nepřestaneme bojovat."







Obavy aktivistů podpořil ruský ministr energetiky Nikolaj Šulginov, když prohlásil, že zelená taxonomie EU nabízí "řadu příležitostí". V rozhovoru pro webovou stránku Energy Intelligence před invazí své země na Ukrajinu uvedl, že zařazení zemního plynu do zelené taxonomie je důkazem toho, že si EU uvědomila, že se v oblasti ekologického přechodu "trochu spletla".Od invaze si exekutiva EU stanovila plány na postupné vyřazení ruského plynu, ale členské státy si nestanovily termín, do kterého by měly dovoz plynu zastavit, na rozdíl od ruské ropy a uhlí.