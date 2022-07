Desítky lidí byly zraněny při divokých požárech v Portugalsku, vedro tam sílí

11. 7. 2022

Více než 3 000 hasičů bojuje s požáry, EU nabízí pomoc při mimořádných událostech a teploty v Portugalsku by mohly dosáhnout 43 °C



Lesní požáry v Portugalsku si vyžádaly 29 zraněných, s plameny bojují tisíce hasičů a desítky letadel.



Úřady uvedly, že 12 hasičů a 17 civilistů potřebovalo lékařské ošetření kvůli lehkým zraněním, jak informovala portugalská státní televize RTP a místní média. Úřady uvedly, že 12 hasičů a 17 civilistů potřebovalo lékařské ošetření kvůli lehkým zraněním, jak informovala portugalská státní televize RTP a místní média.





V neděli odpoledne portugalská agentura pro civilní ochranu uvedla, že s aktivními požáry bojuje více než 3 000 hasičů.



V zemi panuje vlna veder, která se má ještě zhoršit a v úterý se očekává, že teploty dosáhnou až 43C.



V neděli EU aktivovala program letecké pomoci při hašení požárů, který umožňuje členským státům sdílet zdroje na pomoc Portugalsku.





Podle evropského komisaře pro krizové řízení Janeze Lenarčiče zmobilizovalo dvě hasičská letadla také Španělsko, které nedávno postihly lesní požáry.



Portugalská vláda uvedla, že na podporu hasičských posádek nasadila 60 letadel. V roce 2017 zabily nekontrolovatelné požáry více než 100 lidí.



EU varovala, že kontinent čeká v důsledku eskalace klimatické krize jeden z nejtěžších roků z hlediska přírodních katastrof včetně sucha a požárů.



Ve Španělsku si požár na jihozápadě vyžádal preventivní evakuaci 30 obyvatel, zatímco k požáru u obce El Ronquillo bylo nasazeno 115 hasičů podporovaných vrtulníky a letadly.



Portugalský premiér António Costa odložil na tento týden plánovanou návštěvu Mosambiku "s ohledem na předpovědi počasí, které naznačují velmi vážné zhoršení rizika požárů na venkově".



Portugalský prezident Marcelo Rebelo de Sousa zrušil cestu do New Yorku, kde měl vystoupit na zasedání hospodářské a sociální rady OSN.



Minulý měsíc bylo 96 % Portugalska klasifikováno jako území s "extrémním" nebo "velkým" suchem.



Portugalská vláda vyhlásila stav zvýšené pohotovosti, který bude platit až do pátku.



Ministr vnitra José Luís Carneiro řekl: "To znamená, že ... můžeme automaticky a preventivně aktivovat všechny krizové plány a plány civilní ochrany na všech územních úrovních."



Portugalská vláda zakázala veřejnosti přístup do lesů, které jsou považovány za zvláště ohrožené požáry, zakázala používání zemědělských strojů a zakázala ohňostroje.



Costa ve zprávě na Twitteru připomněl občanům, aby nezapalovali žádné venkovní ohně a nepoužívali těžké zemědělské stroje, které by mohly způsobit jiskření.





Napsal: "Prevence požárů je nejlepší pomoc, kterou můžeme našim hasičům poskytnout."





