EU doporučuje druhou posilovací injekci proti covidu pro pro zranitelné osoby a osoby starší 60 let

11. 7. 2022

Téměř všechny evropské země hlásí nárůst počtu infekcí, který je způsoben zejména variantou Omicron BA.5



Vzhledem k tomu, že se očekává nárůst infekcí během léta, doporučení platí okamžitě.



Evropské regulační orgány doporučily v souvislosti s rostoucím počtem infekcí a hospitalizací druhé posilovací očkování proti viru Covid-19 pro všechny osoby starší 60 let a také pro všechny zdravotně ohrožené osoby v celé Evropě.

Zdravotnické a lékařské agentury EU již dříve doporučily druhé posilovací očkování pro osoby starší 80 let letos v dubnu. Vzhledem k rostoucím obavám z nárůstu počtu případů v Evropě, který je způsoben zejména variantou omikron BA.5, však bylo doporučení s okamžitou platností rozšířeno.



"Vzhledem k tomu, že se vstupem do letního období opět narůstá počet případů a hospitalizací, vyzývám všechny, aby se co nejdříve nechali očkovat a posílit," uvedla Stella Kyriakidesová, evropská komisařka pro zdraví a bezpečnost potravin.



"Není času nazbyt," dodala v prohlášení, které vydalo Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a Evropská agentura pro léčivé přípravky. "Vyzývám členské státy, aby neprodleně zavedly druhou posilovací dávku pro všechny osoby starší 60 let a také pro všechny zranitelné osoby."



Ředitelka ECDC Andrea Ammonová uvedla, že v několika zemích byl zaznamenán "rostoucí trend v počtu hospitalizací a hospitalizací na jednotkách intenzivní péče", který byl způsoben zejména variantou omikron BA.5.



"To signalizuje začátek nové, rozsáhlé vlny covidu-19 v celé Evropské unii. Stále existuje příliš mnoho osob ohrožených závažnou infekcí covidem-19, které musíme co nejdříve ochránit," uvedl Ammon.



Agentury však také uvedly, že zatím není třeba podávat druhou posilovací dávku "osobám mladším 60 let, u nichž není vyšší riziko závažného onemocnění", ani osobám pracujícím ve zdravotnictví nebo v pečovatelských domech.





Počet nových denních případů v evropském regionu WHO, který zahrnuje 53 zemí a regionů včetně několika ve střední Asii, překročil v pátek 675 000.



Na konci června WHO uvedla, že v Evropě se letos v létě očekává vysoký výskyt covidu-19, a to kvůli mírnější, ale nakažlivější variantě BA.5.



Letní období let 2020 a 2021 se v Evropě vyznačovala relativním oddechem, dosud infekce vrcholily na podzim a na jaře.



Téměř všechny evropské země zaznamenaly v poslední době nárůst případů. Podle WHO Europe je nejvyšší výskyt zaznamenán na Kypru, na druhém místě je Francie, následuje Řecko, Itálie, Lucembursko a Rakousko.



Ve Spojeném království počet nakažených virem Covid také nadále roste, v Anglii je virem nakažen každý 25. člověk, ve Walesu každý 20. a ve Skotsku každý 17. člověk.





V pondělí americká biotechnologická firma Moderna oznámila, že dokončila podání žádosti o regulaci své aktualizované vakcíny proti viru Covid ve Spojeném království, Evropě a Austrálii. Pokud bude tato bivalentní vakcína, která posiluje imunitní systém proti viru omikron a původnímu kmeni covidu schválena britskou Agenturou pro regulaci léčiv a zdravotnických prostředků (MHRA), bude k dispozici pro podzimní posilovací program.



V tiskovém prohlášení společnost Moderna uvedla, že aktualizovaná posilovací vakcína překonává její stávající posilovací vakcínu proti nyní převládajícím variantám viru omikron BA.4 a BA.4 a zvyšuje neutralizační hladiny protilátek o 70 %.

