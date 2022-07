Británie: Labouristé zuří, protože jim Johnson zakázal parlamentní hlasování o nedůvěře premiérovi

13. 7. 2022

Labouristé kritizují "bezprecedentní" odmítnutí poskytnout čas na rozpravu o návrhu na vyslovení nedůvěry Borisi Johnsonovi



Mezi labouristy a vládou vypukla ostrá hádka kvůli plánu šéfa labouristů Keira Starmera předložit návrh na vyslovení nedůvěry vládě Borise Johnsona.



Labouristé reagovali rozzuřeně poté, co Downing Street odmítla poskytnout parlamentní čas na projednání návrhu, který předložila a který vyjadřuje nedůvěru vládě pod vedením Borise Johnsona.



Dlouhodobou konvencí je, že pokud šéf oficiální opozice předloží návrh na vyslovení nedůvěry, vláda si udělá čas v parlamentě na jeho projednání a na hlasování o něm.



Mluvčí labouristů uvedl: "Tato rozložená vláda se bojí a odmítá poskytnout čas na projednání labouristického návrhu na vyslovení nedůvěry.



"To je naprosto bezprecedentní. Toryové opět mění pravidla, aby ochránili své pochybné kamarády. Všichni kandidáti na předsedu toryů by měli odsoudit toto flagrantní zneužití moci k ochraně zdiskreditovaného premiéra." Mezi labouristy a vládou vypukla ostrá hádka kvůli plánu šéfa labouristů Keira Starmera předložit návrh na vyslovení nedůvěry vládě Borise Johnsona.

Činitelé Konzervativní strany pro poslaneckou disciplínu však tvrdí, že labouristický návrh se identifikací Johnsona dostal mimo rámec tradiční úmluvy.



Vládní mluvčí k tomu uvedl: "Dali jsme labouristům možnost předložit navrh na hlasování o nedůvěře vládě.



"Rozhodli se hrát politiku tím, že předložili hlasování o nedůvěře vládě a premiérovi. Vzhledem k tomu, že premiér již odstoupil a probíhá proces volby nového, se nedomníváme, že by to bylo hodnotné využití parlamentního času.



"Pokud labouristé svůj návrh vhodně pozmění, mohou o něm jednat následující pracovní den."



Labouristé trvají na tom, že činitelé Dolní sněmovny rozhodli, že jejich návrh je v pořádku, a poukázali na návrh na vyslovení nedůvěry z roku 1965, v němž je premiér zmíněn. Zdroj z labouristické strany uvedl, že vláda "mluví z cesty".



Starmer prohlásil, že Johnsonova vláda by neměla zůstávat u moci až do 5. září, kdy má být oznámen výsledekvolby nového šéfa britských konzervativců.



Vláda by v nynějším hlasování o nedůvěře Johnsonovi téměř jistě zvítězila, neboť konzervativní poslanci jsou teď smířeni s tím, že Johnson zůstane na svém místě až do jmenování jeho nástupce. Dokonce i ti nejvíce proti Johnsonovi naladění toryové by se rádi vyhnuli riziku vyvolání všeobecných voleb, které by konzervativci zřejmě drtivě prohráli.



Labouristé doufali, že budou moci zaútočit na toryovské poslance za to, že fakticky hlasovali pro setrvání Johnsona v premiérské funkci až do podzimu.



James Murray, labouristický finanční tajemník, v úterý řekl, že návrh jeho strany na vyjádření nedůvěry Johnsonovi byl "poslední příležitostí, jak dostat Borise Johnsona z Downing Street před parlamentními prázdninami, které začínají příští týden".



Pro Sky News uvedl: "Boris Johnson by měl odejít hned. A doufáme, že konzervativní poslanci s námi v tomto souhlasí [...] Myslím, že celá země si uvědomuje, že Boris Johnson prostě není čestný a poctivý. Myslím, že je načase, aby odešel."





Hádka přišla v době, kdy se široké pole konzervativních kandidátů přetahuje o dvacet příznivců mezi konzervativními poslanci nutných k tomu, aby se jejich jména dostala na volební lístek.









