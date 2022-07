Euro se blíží paritě s dolarem a libra poklesla vůči dolaru na minimum za poslední dva roky

13. 7. 2022

Jednotnou evropskou měnu srážejí obavy ze zastavení dodávek plynu z Ruska do Evropy a zvyšování úrokových sazeb v USA





Euro je na pokraji parity s dolarem. Investoři se obávají, že energetická krize uvrhne ekonomiku evropského regionu do recese.



Hodnotu eura snížily obavy, že plánované odstavení plynovodu Nord Stream 1, kterým se přepravuje zemní plyn z Ruska do Evropy, kvůli údržbě by mohlo být trvalé.





Ruská invaze na Ukrajinu koncem února vyvolala obavy o dodávky energie do Evropy a poškodila ekonomiky regionu. To letos už oslabilo euro vůči americkému dolaru o 12 %.



Na euro působí také očekávání dalšího agresivního zvyšování úrokových sazeb ze strany amerického Federálního rezervního systému, které žene dolar vzhůru.



Analytici japonské banky Mizuho uvedli, že k posunu směrem k paritě eura vůči dolaru dochází, protože "recese v eurozóně je součástí trendu".



Neil Wilson, hlavní tržní analytik obchodní platformy Markets.com, uvedl: "Euro se poprvé od roku 2002 přiblížilo paritě s dolarem. Klesá již několik měsíců, ale euro se dostalo na nové minimum, protože se množí obavy, že by Rusko mohlo tuto zimu přerušit dodávky plynu do Evropy. Francouzský ministr hospodářství a financí Bruno Le Maire o víkendu varoval, že existuje velká šance, že Moskva odpojí plyn. To dále podněcuje obavy z recese v bloku a euro prostě nemůže chytit nabídku."



Podle Wilsona nastal čas, aby Evropská centrální banka podnikla rozhodné kroky.



"ECB si zahrává, zatímco evropská měna hoří, což způsobuje horší inflaci a větší bídu obyvatelstva," dodal. "Je čas na mimořádné zvýšení úroků, aby ukázala, že to myslí vážně - trh už ECB prostě nevěří. Inflace je nad 8 % a úrokové sazby zůstávají záporné... to je šílenství."







Vůči dolaru oslabila i libra, v úterý ráno na 1,185 USD, dostala se nejníže od března 2020, tížena politickou nejistotou a ekonomickou depresí. Souboj o funkci britského premiéra namísto Borise Johnsona se rozhořívá, řada kandidátů slibuje snížení daní.

"Tlak na euro a libru šterlinků odráží vážné obavy z ekonomického výhledu. S prudce rostoucí inflací a bez plánu, jak ji dostat pod kontrolu, jsou tyto měny bezmocné", řekl Wilson.



