Když mi Ivana Trumpová ukradla knihu

15. 7. 2022 / Fabiano Golgo

Šlo o nelegální stánek - skládací stolek postavený na rušných nárožích newyorských ulic, kde se bez patřičné licence prodávala hromada takzvaných coffee table books, což byly velké tištěné publikace plné fotografií, nikoli literární díla, byly to knihy určené k dekoraci a pobavení. Bylo mi devatenáct a do Spojených států jsem se přistěhoval jen o pár měsíců dříve. Šlo o nelegální stánek - skládací stolek postavený na rušných nárožích newyorských ulic, kde se bez patřičné licence prodávala hromada takzvaných coffee table books, což byly velké tištěné publikace plné fotografií, nikoli literární díla, byly to knihy určené k dekoraci a pobavení. Bylo mi devatenáct a do Spojených států jsem se přistěhoval jen o pár měsíců dříve.





Nejdřív jsem si našel práci jako umývač nádobí v drink baru Cuba Libre na rohu Charlesovy a Bleeckerovy ulice v Greenwich Village. Do Velkého jablka jsem přijel jen s 62 dolary v kapse, protože jsem opustil Brazílii proti vůli své rodiny, které se nelíbilo, že bych opustil právnickou fakultu a vydal se za dobrodružstvím do Ameriky. Všechno, co jsem sehnal prodejem svých věcí a na hodinách angličtiny u ostatních bohatých dětí, pokrylo jen cenu letenky, a tak mi zbyla padesátidolarová a desetidolarová bankovka plus dvě jednodolarové mince. Po dvou dnech strávených v International Youth Hostel na Amsterdamské třídě v Harlemu jsem se ocitl bez peněz a bez domova.



Sešel jsem na Christopher Street a začal se vyptávat ve všech obchodech, stáncích s časopisy, barech a videopůjčovnách na práci. Nakonec mě jedna dívka poslala na místo, kde mě přijali. Abych měl střechu nad hlavou, vždycky jsem obsluze baru řekl, ať si na konci večera klidně odejde, a tvrdil jsem, že úklid dokončím a podnik zavřu sám. Pak jsem si z batohu vytáhl nafukovací matraci a spal jsem v nějakém koutě, vstával jsem velmi brzy, abych mohl odejít dřív, než někdo přijde, a po několika hodinách se vrátil do práce.



V určitém okamžiku jsem se povýšil na pozici uklízeče stolů, takže jsem po odchodu hostů utíral rozlité tekutiny a rozsypaný popel. Někdy se se mnou opilí nebo sexuálně zainteresovaní zákazníci pokoušeli začít povídat. Právě při vyprávění této historky jednomu přátelskému zvědavému pijákovi mě pozval do svého týmu prodejců knih na stolku a slíbil mi výhodný výdělek.



Každé ráno mě vyzvedával na místě, kde společně spala skupina dalších osmi mladých cizinců, kteří pracovali pro stejnou pochybnou firmu, v Hobokenu, rodném městě Franka Sinatry, za řekou Hudson v New Jersey. Pak nás náklaďák s námi a složenými stoly uvnitř, bez oken, odvezl na místa, o kterých rozhodli, že jsou bezpečná pro práci, aniž by se objevili městští úředníci.



Tento podnik počítal s tím, že v roce 1989 byl v New Yorku nepořádek, vysoká kriminalita, Broadway a 42. ulice byly totálně zamořené prostitucí, drogami a násilím, korupce a neschopnost policie byly na vrcholu, takže kontroly ze strany úřadů byly malé - a pro jistotu jsme s sebou vezli 300 dolarů v zapečetěné obálce, což byl prý standardní úplatek, který byl potřeba, aby odjeli, aniž by si vás "všimli".



Donald Trump byl v New Yorku velmi přítomnou celebritou, která se propagovala všude možně, takže jsme vídali billboardy, drby v místním tisku, akce s jeho jménem, dokonce i graffiti na vlacích metra, která prý sponzoroval on sám, to vše propagovalo jeho jméno. Nemluvě o tom, že hotel Trump Plaza je součástí povinné trasy, kterou absolvuje většina turistů. Takže jsem Ivanu viděl na několika takových fotografiích nebo v reportážích v tisku. Navíc její (i na poměry osmdesátých let) nesmírně křiklavý účes a hlas nešlo přehlédnout, nemluvě o extra silném přízvuku. V okamžiku, kdy se přiblížila k mému stolu, jsem ztuhl, protože jsem si uvědomil, kdo to je.



Stál jsem u jednoho ze vstupů do Central Parku, takže byla nejspíš na cestě do Carnegie Hall, kde jsem si všiml nějakého plakátu oznamujícího akci sponzorovanou Trumpem. V New Yorku, stejně jako v Praze, jezdí slavní lidé metrem, kupují si na ulici hot dogy, mísí se s davy, které je většinou neobtěžují ani nedávají najevo, že je poznaly. Takže jsem dodržel místní etiketu a předstíral, že je to obyčejný zákazník, což v New Yorku znamená, že si dotyčného nevšímáte a tváříte se znuděně.



Ale ona si nic z toho nenechala líbit. "Hej, chlapče! Haló!", řekla hlasitě. "Podívej se na mě, chci si koupit knížku. Pomoz mi." Netuším, jak se od toho dostala k otázce, jestli mám přítelkyni, a chtěla mě seznámit se sekretářkou své kamarádky. Zachoval jsem chladnou hlavu, ale vnitřně jsem nemohl uvěřit, že vedu ten neskutečný rozhovor s Ivanou Trumpovou.



Žena začala přerovnávat moje knihy s nějakými teoriemi o tom, jaké dispozice založené na velikostech a barvách, nikoli na tématu, by mi pomohly lépe prodávat. Chtěla vědět, proč takový hezký kluk, slušný a s plynulou angličtinou, dýchá to znečištění auty na ulici. Předložil jsem jí zkrácenou verzi svého životopisu, a když zjistila, že jsem z takzvaných vyšších vrstev, začala být euforicky přátelská, dotýkala se mě, dokonce mě bez zjevného důvodu políbila na tvář. Trvala na tom, že bych měl raději pracovat v knihkupectví Barnes & Nobles, a vytáhla z kabelky tužku a papír, na chvíli se podívala do svého telefonního adresáře, napsala si číslo a jméno a řekla mi, abych tomu člověku zavolal a řekl, že mě posílá.



Pak vzala knihu, kterou chtěla (o historii tapet), a dala mi stodolarovou bankovku. Kniha stála 35 dolarů. Měl jsem hromadu padesátidolarovek, ale žádné drobné, abych doplatil 15 dolarů, které jsem potřeboval. Ukázal jsem jí situaci a očekával, že mi moje nová nejlepší kamarádka, vzhledem k jejímu důvěrnému tónu a projevovanému zájmu o mě, ty drobné nechá.



Začala být podrážděná, že jsem neplánoval dopředu a ujistil se, že mám u sebe nejrůznější bankovky na rozměnění. Má (do té doby) kamarádka se rozzuřila. Takovou neefektivitu a nedostatek schopnosti plánovat už dlouho neviděla! Dokonce jsem si musel vyslechnout, že mi to číslo neměla dávat. Takový neorganizovaný chlapec!



Bez jakéhokoli varování nebo vysvětlení Ivana odešla. S knihou. A se stodolarovkou, kterou mi vzala z ruky.



Zasmál jsem se tomu a byl jsem rád, že se mi stala jedna z mnoha úžasných příhod, v nichž figurují známé osobnosti. Nebyla první a zdaleka ani poslední celebritou, s níž jsem se stýkal, ale rozhodně byla nejzábavnější a nesrovnatelná - jediná svého druhu. Ten večer jsem šel spát bez večeře, protože jsem musel vrátit těch 35 dolarů. Ale stálo to za to.





Odpočívej v pokoji.





P.S. - Nakonec jsem zavolal na číslo, které mi dala, a dostal jsem práci prodavače knih ve 3. patře Barnes & Noble na 5. avenue. Nikdy si to u ní neověřili.



