Proč jsme tak nepřipraveni na extrémní horka a co se s tím dá dělat?

19. 7. 2022

Obrázek: Předpověď počasí pro Prahu pro nadcházející dny (yr.no)

Podobně jako velká část západní Evropy, i Británii v těchto dnech zažívá výjimečné horko. V pondělí 18.7. zaznamenali v jihoanglickém hrabství Suffolk 37,1 stupňů a na úterý předpovídá britský meteorologický úřad pro jižní Anglii 41 stupńů Celsia.

Česká republika se tomuto vedru zatím vyhnula, avšak od úterka má být podle serveru yr.no v Praze po řadu dní více než 30 stupňů a příští pondělí 25.7. 38 stupňů Celsia.

Proč jsme tak nepřipraveni na extremní horka a co se proti tomu dá dělat?

Britská diskuse se zdá být nyní relevantní i pro poměry v České republice:







Vládní poradci pro klima již léta varují před rychle rostoucím rizikem, ale zatím bylo přijato jen málo opatření.



Je Spojené království připraveno na zhoršující se vlny veder způsobené klimatickou krizí?



Rozhodně ne, a to navzdory letům varování oficiálních poradců pro klima, Výboru pro změnu klimatu (CCC) . "Již více než 10 let říkáme vládě, že na skutečně horké počasí, které nyní pozorujeme, nejsme ve Spojeném království dostatečně připraveni," řekla Lady Brownová, místopředsedkyně CCC.



Pětileté hodnocení CCC v roce 2021 dospělo k závěru, že vláda nedokáže ochránit lidi před rychle rostoucím rizikem. Ve zprávě se uvádí: "Od roku 2016 se prohloubil rozdíl mezi úrovní rizika, kterému čelíme, a úrovní probíhajících adaptačních opatření. Spojené království má kapacity a zdroje, aby mohlo účinně reagovat, přesto tak neučinilo... V oblasti zdravotních rizik vyplývajících z přehřívání budov, a zejména domů, se přijímá jen málo preventivních opatření."





Odborníci CCC uvedli, že jsou frustrováni "naprosto nelogickým" nedostatkem opatření v oblasti adaptace, zejména proto, že jednat je až desetkrát nákladově efektivnější než nejednat. Opakovaná výzva CCC k zavedení norem pro tepelnou izolaci nových domů byla ministry dlouho odmítána s odkazem na závazek "snížit regulaci pro stavitele domů".





Ne, protože jsme vstoupili na neprobádané území s častými extrémními teplotami po delší dobu. "V současné době máme velmi silné vlny veder a vše nasvědčuje tomu, že se budou zhoršovat," řekl profesor Nigel Arnell z univerzity v Readingu.



Dopad těchto extrémních vln veder na lidi je smrtící. "Studovala jsem se na vlny veder za posledních 10 let a každý rok jsme měli v Anglii asi 2 000 úmrtí navíc," sdělila dr. Eunice Lo z Bristolské univerzity.





Proč je tepelná ochrana budov tak důležitá?



Protože v nich trávíme většinu času. "Víme, že bytový fond se přehřívá," řekl profesor Mike Davies z University College London, který je členem CCC. "Domníváme se, že v současné době se přehřívá přibližně pětina bytů, a to se s předpokládanou změnou klimatu ještě zhorší."



"V posledních několika letech byly postaveny statisíce nových domů, které nejsou odolné vůči budoucím vysokým teplotám," řekl. "Ty nyní budou vyžadovat nákladnou modernizaci, aby byly v budoucnu bezpečné, obyvatelné a úsporné z hlediska spotřeby vody." Dalším problémem je rostoucí trend přestavby prázdných kanceláří na obydlí, což bez opatření proti horku představuje "smrtelné riziko".



Nemocnice a pečovatelské domy jsou obzvláště důležité, protože právě zde se nacházejí nejzranitelnější skupiny - starší lidé a ti, kteří se již necítí dobře. Miriam Deakinová z britského zdravotnicví však uvedla: "Nemovitosti ve zdravotnictví nejsou stavěny tak, aby se vyrovnaly s extrémním počasím."











Jak se v současné době řeší dopady?



V nouzovém režimu, řekl Arnell. "Ale nemůžeme dál řešit extrémy v krizovém režimu - dochází k nim stále častěji." Podle něj by možná bylo přijatelné uzavřít hlavní vlakovou trasu na východním pobřeží Británie jednou ročně, "ale co kdyby byla uzavřena každý červenec na 30 dní - to by nebylo přijatelné".



Deakin řekl: "Zdravotnictví nakoupilo balenou vodu, kterou rozdávají pacientům a zaměstnancům, a na místě mají zmrzlinářské vozy a nemocniční kuchyně, které připravují nanuky pro své kolegy a pacienty. Nemocnice také montují ventilátory a instalují průmyslové chladicí jednotky, kde je to možné."





Co se dá dělat?



Využijte sílu stínu, říká profesorka Hannah Clokeová z univerzity v Readingu: "Dělají to tak i v jiných zemích, kde je velké horko, a je to obrovský rozdíl." Mít zatažené závěsy a žaluzie je sice užitečné, ale stále se za nimi drží teplo, které nakonec proniká do místnosti. Teplo venku udrží pouze venkovní žaluzie. Pomoci může také vymalování povrchů na bílo.



Důležité jsou také stromy pro stín a chladicí vodní prvky v městských oblastech. "Když jsem dnes ráno přicházela na univerzitu alejí stromů, bylo tam nejméně o 10 °C chladněji než na slunci," řekla Clokeová. "Už nemůžeme tolerovat špatný design našich budov a měst." Podle ní by se také mohla zřídit veřejná chladicí místa, jako je tomu v Kanadě a jinde, kde jsou veřejnosti k dispozici klimatizované budovy nebo přirozeně chladnější budovy, jako jsou například kostely.



Velký význam může mít také izolace. Ve Spojeném království se o ní obvykle uvažuje z hlediska udržení tepla v domech v zimě, ale je účinná i při blokování vedra v létě.



Clokeová uvedla: "Potřebujeme také sofistikovanější varování na základě předpovědi, která by byla více zaměřena na lidi. Nemělo by jít jen o nejvyšší odpolední teploty, i když ty jsou skutečně velmi vysoké." Měly by se brát v úvahu i další faktory, jako je vlhkost vzduchu, a upřesnit riziko pro lidi."Dodala: "Vlny veder jsou tichými zabijáky."





Arnell řekl: "Pokrok je omezený, protože odpovědnost za opatření je rozdělena mezi různá ministerstva, agentury, organizace soukromého sektoru a jednotlivce. Skutečného pokroku dosáhneme teprve tehdy, až se adaptaci a odolnosti dostane dostatečně vysoké politické priority."







Zdroj v angličtině ZDE

Dusivé horko v současnosti jistě přitahuje pozornost. Bob Ward z London School of Economics však upozorňuje: "Je třeba více informovat veřejnost o nebezpečí, které vlny veder přinášejí. Jedním řešením by mohlo být pojmenování vln veder stejným způsobem, jakým se nyní pojmenovávají zimní bouře, aby si získaly pozornost veřejnosti."Britská vláda v červnu konečně zavedla nové stavební předpisy týkající se přehřívání domá a bytů. Podle nich musí být přijata "přiměřená opatření" k "zajištění vhodných prostředků" k ochlazování nemovitostí. Vztahují se však pouze na nové domy, nikoli na miliony stávajících domů, které se přehřívají.Není třeba vymýšlet žádné nové technologie. Profesor Mike Tipton z Portsmouthské univerzity řekl: "Ve starém Římě bylo uprostřed léta opravdu strašné horko, tak co udělali císaři? Postavili za městem zahrady Tivoli plné stromů, vody a fontán. Řešení tohoto problému existuje již nejméně 2 000 let."Proč se už dávno neudělalo víc?"Myslím, že hlavním problémem je, že globální oteplování je vnímáno jako problém stále ještě budoucnosti," řekl Tipton. "Avšak je to problém, který musíme řešit už teď."