Ruská agrese na Ukrajině: Zelenskij propustil nejvyšší představitele, Moskva se připravuje na další ofenzívu

18. 7. 2022

čas čtení 9 minut





- EU bude jednat o zpřísnění sankcí proti Rusku



Podle vysoce postaveného představitele EU se v pondělí v Bruselu sejdou ministři zahraničí EU, aby jednali o sankcích.



Mezi zvažovanými opatřeními je zákaz nákupu zlata z Ruska, který již zavedli mezinárodní partneři.



EU by rovněž mohla jednat o uvalení sankcí na další ruské osoby.



Vysoce postavený představitel EU agentuře Agence France-Presse řekl, že EU bude na zasedání pravděpodobně jednat o dalších sankcích, ale nepřijme okamžité rozhodnutí.



Nová opatření přicházejí v době, kdy "brutální válka Ruska proti Ukrajině pokračuje v nezmenšené míře", uvedla Ursula von der Leyenová ve svém prohlášení.

- Další ukrajinský útok na ruské skladiště zbraní:



A video published by President's Office Head Andriy Yermak shows the U.S.-made HIMARS rocket launcher destroying a target in Ukraine’s south.



“Another Russian arms depot destroyed,” Yermak wrote.



Video: Andriy Yermak / Telegram pic.twitter.com/EsnH16E6Vg — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) July 17, 2022



- Kandidátka na funkci britského premiéra Liz Trussová uvedla, že je připravena na zasedání skupiny G20 zasednout k jednání s Vladimirem Putinem.



V poslední televizní debatě v neděli večer byli uchazeči o post lídra Konzervativní strany dotázáni, zda by si na summitu G20 sedli vedle ruského prezidenta.



Trussová řekla, že by Putina "ostře kritizovala a že je důležité, aby se svobodný svět postavil proti Rusku.



Kandidáti Penny Mordauntová, Tom Tugendhat a Kemi Badenochová uvedli, že by si s Putinem nesedli, alespoň ne za současných okolností.



Rishi Sunak řekl, že už dříve raději odešel, než aby s Rusy jednal.





- Čína není stranou ukrajinské krize, ale nebude nečinně přihlížet, uvedl čínský ministr zahraničí Wang I během telefonátu se svým maďarským protějškem Péterem Szijjártóem.



Podle zprávy čínské tiskové agentury Xinhua hovořili Yi a Szijjártó v neděli telefonicky o dvoustranných vztazích mezi zeměmi a o ukrajinské krizi.



Ruská státní mediální agentura RIA Novosti citovala Yiho:



Čína není účastníkem ukrajinské krize, ale nehodláme být lhostejným divákem a navíc nehodláme přilévat olej do ohně, vždy jsme byli neústupní a důslední v podpoře míru a jednání."



Poučení z ukrajinské krize je "hluboké a stojí za to, aby se z něj všechny strany dobře poučily", poznamenal Wang s tím, že v dlouhodobém horizontu by strany měly diskutovat o vybudování vyváženého, účinného a udržitelného evropského bezpečnostního rámce, aby bylo možné realizovat trvalý mír a bezpečnost.



- Ruská novinářka, která v televizi protestovala proti invazi na Ukrajině, byla v Moskvě zatčena, později propuštěna



Ruská policie zadržela novinářku Marinu Ovsjannikovovou, která v březnu přerušila živé televizní vysílání, a odsoudila před kamerou vojenskou agresi Ruska na Ukrajině, uvedl v neděli její právník.





Ovsjannikovová na své stránce na Facebooku také zveřejnila snímky sebe a dvou psů, později se ukázalo, že byla propuštěna.





"Šla jsem na procházku se psy, jen jsem vyšla před bránu, přistoupili ke mně lidé v uniformách. Teď sedím na Krasnoselském ministerstvu vnitra."





"K dnešnímu dni bylo zaregistrováno 651 trestních řízení týkajících se vlastizrady a kolaborantské činnosti zaměstnanců prokuratury, orgánů předběžného vyšetřování a dalších orgánů činných v trestním řízení.

O tři hodiny později Ovsjannikovová uvedla, že byla propuštěna. "Jsem doma. Všechno je v pořádku," napsala. "Ale teď už vím, že je vždycky nejlepší vzít si s sebou kufr a pas, když jdete ven."V březnu Ovsjannikovová, redaktorka televize Channel One, vtrhla do studia vlajkového večerního zpravodajského pořadu Vremja s plakátem s anglickým nápisem "No War".V pátek Ovsjannikovová na Telegramu zveřejnila své fotografie, na nichž je zachycena poblíž Kremlu a nese protestní plakát, na němž vyzdvihuje smrt dětí a odsuzuje Putina jako vraha.poté, co jeho armáda prohlásila, že podnikla "operační pauzu".Ukrajinská armáda uvedla, že Rusko zřejmě přeskupuje jednotky pro ofenzívu směrem na Slovjansk, symbolicky důležité město držené Ukrajinou ve východní Doněcké oblasti.Britské ministerstvo obrany dodalo, že Rusko rovněž posiluje své obranné pozice napříč okupovanými oblastmi na jihu Ukrajiny.Ruský ministr obrany Sergej Šojgu nařídil ruským vojenským jednotkám působícím ve všech oblastech Ukrajiny, aby zintenzivnily své operace a zabránily úderům na východní Ukrajinu a další území pod ruskou kontrolou, uvedlo ministerstvo v sobotním prohlášení na svých internetových stránkách.Šojgu podle něj "vydal nezbytné pokyny k dalšímu zvýšení akcí skupin ve všech operačních oblastech s cílem vyloučit možnost, že by kyjevský režim zahájil masivní raketové a dělostřelecké údery na civilní infrastrukturu a obyvatele sídel v Donbasu a dalších regionech".Volodymyr Zelenskyj propustil šéfa mocné ukrajinské vnitřní bezpečnostní agentury SBU a generální prokurátorku s odvoláním na desítky případů spolupráce činitelů jejich úřadů s Ruskem.Nedělní náhlé propuštění šéfa SBU Ivana Bakanova, Zelenského přítele z dětství, a generální prokurátorky Iryny Venediktové, která hrála klíčovou roli při stíhání ruských válečných zločinů, bylo oznámeno v exekutivních příkazech na internetových stránkách prezidenta.Zelenskij uvedl, že nejvyšší činitele propustil, protože vyšlo najevo, že řada příslušníků jejich úřadů spolupracuje s Ruskem:Více než 60 zaměstnanců prokuratury a Služby bezpečnosti Ukrajiny zůstalo na okupovaném území a pracuje proti našemu státu.Taková řada trestných činů proti základům národní bezpečnosti státu a zjištěné vazby mezi pracovníky bezpečnostních složek Ukrajiny a speciálních služeb Ruska kladou příslušnému vedení velmi vážné otázky. Každá z těchto otázek dostane náležitou odpověď."Andrij Nebytov uvedl, že se stále pohřešuje asi 300 osob a že 700 z nich bylo zastřeleno ručními zbraněmi, například pistolí.řekl v BBC admirál sir Tony Radakin, náčelník britského obranného štábu. Šéf armády dodal, že Rusko představuje pro Spojené království "největší hrozbu" a že jeho výzva bude trvat celá desetiletí.O zabití Lizy Dmitrijevové, která měla Downův syndrom, když ji vezli v kočárku po přeplněném náměstí, informoval celý svět. Její smrt se stala se dojemným symbolem těžké civilní ceny ruské invaze.Oleksandr Senkevyč, starosta města, uvedl, že bezprostřední informace o obětech nejsou k dispozici.Tři zraněné děti mají střepinová zranění, uvedla doněcká prokuratura.. "Řekl bych Borisi Johnsonovi, pokud můžete pomoci, pokud můžete ovlivnit prezidenta Zelenského ... nebo pokud můžete ovlivnit prezidenta Putina, pak to prosím udělejte," řekl padesátiletý John Harding, původem ze Sunderlandu, při rozhovoru s ruským novinářem. "Závisí na tom životy lidí. Takže pokud můžete, pomozte, prosím."Rusko popřelo, že by se na sestřelení letadla podílelo, a to navzdory závěrům mezinárodního vyšetřování, které našlo svědky, kteří viděli odpalovací zařízení protiletadlových raket, které v hodinách před sestřelením komerčního letu tajně přešlo na Ukrajinu z Ruska. Ukrajinská generální prokurátorka Iryna Venediktová vyzvala k mezinárodním krokům proti Rusku., uvedla exekutiva EU, která se snaží snížit svou závislost na ruské energii.