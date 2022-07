O novgorodském narativu ruské opozice

20. 7. 2022

čas čtení 1 minuta

Jednou z nejpozoruhodnějších a nejdůležitějších událostí v ruském opozičním hnutí v poslední době bylo přijetí bílo-modro-bílé vlajky spojené s Novgorodem, přijetí, které umožnilo ruské opozici nárok být součástí ruské národní tradice, i když v rozporu s Kremlem, upozorňuje Stanislav Rudkovskij. Jednou z nejpozoruhodnějších a nejdůležitějších událostí v ruském opozičním hnutí v poslední době bylo přijetí bílo-modro-bílé vlajky spojené s Novgorodem, přijetí, které umožnilo ruské opozici nárok být součástí ruské národní tradice, i když v rozporu s Kremlem,

V Rusku zůstává historie "politikou promítnutou do minulosti" a proto je důležité, aby se opozice spojila s minulostí, spíše než aby dovolila Putinovu režimu uplatnit totální nároky.

Ruští demokraté po dlouhou dobu poukazovali na novgorodskou tradici demokracie a zaměření na obchod spíše než na agresi jako symbol toho, co zastávají. Ale dokud nezačali používat vlajku spojenou s Novgorodem, i když se tato vlajka objevila až v 90. letech 20. století, nezaujala mysl jejich stoupenců.

Ale nyní v celém Rusku a mezi ruskými demokratickými emigranty je vlajka klíčovým symbolem této alternativní ruské historie, zvláště nyní, když její merkantilistický přístup k životu stojí v ostrém kontrastu s militarismem a agresivitou Putinova režimu, které se projevují na Ukrajině i jinde.

Obecně nová vlajka ztělesňuje odmítnutí dvou základních a negativních rysů oficiálně podporované ruské státnosti – autoritářství a vojenské expanze. Ale víc než to, je to něco, co se vynořilo zespodu, spíše než aby bylo vnuceno shora, a postrádá dokonce jednotný standard pro použitou modrou.

Přesto byla novgorodská bílo-modro-bílá vlajka přijata Fórem svobodného Ruska ve Vilniusu, Děkabristickým hnutím v Berlíně, skupinou Demokraté-ano v Berlíně, Culturus v Praze, Solidaritou/Svobodným Ruskem v Berlíně a Za Svobodné Rusko ve Varšavě. A stále více ji uznávají i evropští poslanci.

Podrobnosti v ruštině: ZDE

0