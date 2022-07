Brexit je nálada, ne politická strategie - a konzervativní kandidátka na britského premiéra Liz Trussová tento klam stoprocentně zosobňuje

22. 7. 2022

Zvítězí-li Trussová, Británie bude mít trumpovskou premiérku



Jádrem probíhajících voleb do vedení Konzervativní strany je záhada, píše Jonathan Freedland. Závislost na "magickém myšlení", založeném na ideologii je zhoubná i ve vládě České republiky... Autor pokračuje:



Víme, že členové Konzervativní strany jsou v drtivé většině pro brexit: podle průzkumné organizace YouGov hlasovalo pro odchod z EU 79 % z nich. Víme také, jak důležitá je pro věrné konzervativce nenávist k "Evropě", zejména při volbě svého předáka: proto byli ochotni přehlédnout všechny úvahy o zkušenostech, kvalifikaci a volitelnosti, když v roce 2001 vybrali za šéfa Konzervativní strany takového zjevného troubu, jakým byl Iain Duncan Smith, místo inteligentního a schopného, ovšem proevropského profesionála Kena Clarka.





Nyní se zamysleme nad volbou, před kterou stojí toryovští voliči. Liz Trussová vedla v roce 2016 tvrdou kampaň za setrvání Británie v EU a varovala, jak se ukázalo, prozíravě, "jak obtížné by bylo podnikat", kdybychom byli vystoupili z Evropské unie a museli "vyplňovat 50 kolonek ve formuláři pokaždé, když bychom chtěli něco vyvézt". Rishi Sunak byl mezitím horlivým zastáncem brexitu, a to nejen v kampani před referendem, ale už desítky let předtím: už v šestnácti letech psal jeremiády proti Bruselu. Vzhledem k tomu všemu by měl mít brexitér Sunak obrovský předsdtih před původně proevropskou Trussovou. A přesto Trussová podle YouGov poráží Sunaka mezi členy toryů o 24 procentních bodů. Jak je to možné?



Odpověď zní, že brexit neznamená vždy brexit. Nebo spíše, význam brexitu se neomezuje na jeho doslovnou definici. Je v něm více i méně než pouhé prosazování odchodu Británie z EU. Podle formulace, kterou poprvé použil, jak se zdá, spisovatel Nick Harkaway, jde spíše o náladu než o politiku. Bez ohledu na svůj postoj k politice Trussová náladu brexitu ztělesňuje. A Sunak ne. Sunak je kosmopolita.



Brexitová nálada v sobě skrývá víc než jen motivy třídy a kultury. Tato nálada je totiž jen zčásti o nepřátelství vůči Evropě. Hlavně jde o nepřátelství vůči faktům. Trussová je v tomto souboji skutečnou brexitérkou, protože se hlásí k magickému myšlení a věří, že stačí něco říct a bude to existovat. Stačí jen zavřít oči a hodně, hodně si to přát.



Tak může tvrdit, že "přinesla" řešení patové situace ohledně severoirského protokolu, zatímco ve skutečnosti pouze předložila návrh zákona v Dolní sněmovně, který po schválení porušuje mezinárodní dohodu a vyvolá možnou obchodní válku s EU. Neméně prázdné je i její chlubení se tím, že zprostředkovala po brexitu desítky nových obchodních dohod, když ve skutečnosti u většiny z nich pouze zkopírovala stávající dohody EU a "nalepila na ně britskou vlajkou", jak to vyjádřil jeden kritik z řad poslanců.



Ale právě fantazijní ekonomie dokazuje, že Trussová pije doušky čistého ducha brexitu Kampaň za odchod z EU byla totiž postavena na iluzi, že Británie může zavést těžké celní bariéry pro obchod se svými nejbližšími sousedy, a přesto díky tomu zbohatnout. Opírala se o takové lidi, jako je kontroverzní ekonom Patrick Minford, který tvrdil, že tvrdý brexit britské ekonomice vykouzlí dodatečný roční příjem ve výši 135 miliard liber. Ve skutečnosti, a zcela předvídatelně, britský vládní Úřad pro rozpočtovou odpovědnost odhaduje, že brexit způsobil Británii každoroční ztrátu ve výši přibližně 80 miliard liber.



Trussová, věrná svému novému probrexitovému přesvědčení, nabízí novou sadu čísel, čistou fantazii. Chce současně snížit množství peněz přicházejícchí do státní pokladny a zároveň zvýšit výdaje: chce dramaticky snížit daně a zároveň zavést více státních výdajů.To je čirý nesmysl, přesvědčení, že se vlk může nažrat a koza přitom zůstane celá, filozofie odjakživa spojovaná s Borisem Johnsonem, která však definovala celý projekt brexitu s jeho příslibem, ře Británii i po odchodu z EU zůstanou všechny výhody členství v EU, že žádné celní překážky pro obchod nevzniknou - ani žádné náklady. Trussová tvrdí, že snížení daní se zaplatí samo, protože podpoří růst, a nevyvolá to zrychlující se inflaci. Na otázku, zda má pro toto nepravděpodobné tvrzení uvést nějakou autoritu, uvádí... potrhlého ekonoma Patricka Minforda.



A tak to jde dál, svět snů, který není svázán s fakty nebo dokonce s pozorovatelnou realitou. V pátek čekali v Doveru Angličané na celní odbavení do Francie šest hodin, protože po brexitu se jím nyní na francouzské hranici kontrolují cestovní pasy. Evropská unie zahájila právní kroky proti Británii kvůli nedodržení protokolu o Severním Irsku ze strany Spojeného království; a britská vláda právě oznámila, že rozvodový účet za brexit vzroste na 42,5 miliardy liber. Nic z toho však nesmí narušit představu, že hlasování Trussové proti brexitu v roce 2016 byla chyba.





Právě tohle nyní rozhoduje v Konzervativní straně: ne brexit kontra setrvání v EU, ale spíše to, které památně popsal nejmenovaný poradce George W. Bushe, který dal do kontrastu "komunitu založenou na realitě" a ty, kteří obývají říši víry. Jakmile jednou přejdete od prvního k druhému, život je mnohem svobodnější. Zejména v politice se otevírá tolik možností. Můžete říkat cokoli, co vaše publikum touží slyšet. Proto se někteří vnitřní kritici Trussové obávají, že nebude jen "pokračováním Borise, ale i pokračováním Trumpa".







