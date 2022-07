Dr. Ferreira ze švýcarského ETH si stojí za slovy o vlhkosti vzduchu

25. 7. 2022 / Fabiano Golgo

Aby byla informace v článku ještě důvěryhodnější, viděl jsem, že byla reprodukována v nejméně 23 dalších publikacích, které všechny citovaly to, co napsal Dr. Lucas Ferreira, doktor meteorologie a vědecký asistent ze Švýcarského technologického institutu ETH - Eidgenössische Technische Hochschule Zürich: "Horko v Evropě je jiné, protože je velmi horké a suché. Díky tomu naše tělo ztrácí mnohem více tekutin, protože ve vzduchu je mnohem méně vodní páry, takže to končí tak, že se pot odpařuje mnohem rychleji. Odtud pramení problémy s dehydratací a úpalem, což jsou jedny z nejhorších následků," byl citován při vysvětlování.







Proč bych měl pochybovat o odborníkovi?

Jako všichni ostatní jsem se ve škole učil, že místa, kde je vlhké klima, jsou pro lidské tělo horší v horku, protože pot se déle odpařuje, a tím se tělo neochlazuje (jeden z důvodů, proč naše tělo vylučuje tekutiny). Ale když jsem si přečetl článek, který tvrdil něco jiného, a to podle odborníka, který studoval fyziku a biologii mnohem hlouběji a dál než já a pracuje ve světově uznávané švýcarské instituci, pak jsem neměl důvod o tom pochybovat.