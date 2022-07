"Demokracie v USA dlouho nepřežije": jak slyšení o útoku na Kapitol z 6. ledna 2021 varovalo o ohrožení americké demokracie

25. 7. 2022

Slibovali, že slyšení ohledně 6. ledna 2021 "budou naprosto zdrcující" a představí Americe pravdu o útoku Donalda Trumpa na demokracii, který vyvrcholil útokem na americký Kapitol. Nakonec nebyla americká veřejnosti odhaleními slyšení totálně šokována, i když určitá část ano.



Historikům bude trvat, než zhodnotí, zda bylo osm veřejných zasedání srovnatelných se slyšeními Watergate z roku 1973, jak předpověděl Jamie Raskin, demokratický člen výboru pro 6. leden. Již nyní je však jasné, že po 19 hodinách a 11 minutách svědectví, natočených výpovědí, dokumentárních důkazů a nezpracovaných záběrů z útoku na Kapitol vygenerovala slyšení horu slov a obrazů, které dlouho zůstanou v kolektivní paměti.



Nyní víme, že v den, kdy Spojené státy utrpěly nejhorší útok na Kapitol od roku 1814, kdy jej zpustošili Britové, se Trump pokusil sebrat volant agentovi tajné služby, aby otočil svou prezidentskou limuzínu směrem k rozvášněnému davu a mohl se k němu přidat. Víme, že když nabádal své stoupence, aby a mají na sobě neprůstřelné vesty.

Ze čtvrtečního večera víme, že když ho jeho blízcí spolupracovníci žádali, aby apeloval na útočníky, aby přestalil, odmítl to a 187 minut sledoval vývoj událostí v televizi v jídelně Bílého domu, Nereagoval na stále zoufalejší prosby svých podřízených, aby jednal, dokud nebylo jasné, že jeho naděje na násilné ovlivnění voleb se rozplynuly.



Těm, kdo sledují protidemokratická hnutí, je tato bohatá evokace prezidenta propadajícího se do propasti fantazie, zuřivosti a nezákonnosti mrazivě povědomá. "Obraz, který slyšení vykreslují, je obrazem vůdce státního převratu," řekl harvardský politolog Steven Levitsky. "Je to člověk, který nebyl ochoten přijmout porážku a byl připraven použít prakticky jakékoli prostředky, aby se pokusil zůstat nezákonně u moci."



Levitsky je spoluautorem vlivné knihy Jak umírají demokracie, která sleduje kolaps kdysi hrdých demokratických zemí - v některých případech prostřednictvím otřesných převratů, ale v moderní době častěji prostřednictvím postupného přechodu k autoritářství. Levitsky je rovněž odborníkem na Latinskou Ameriku, z níž čerpá přesvědčivé paralely.







To, co vyšlo najevo z kongresových slyšení, dokazuje, že Trump byl vůdcem převratu, "ale ne příliš sofistikovaným. Ne příliš zkušeným. Byl jen malý autokrat. Typ vůdce, který je známý spíše někomu, jako jsem já, student latinskoamerické politiky," řekl Levitsky.



O odpovědnosti se hodně mluvilo ve čtvrtek večer na posledním slyšení letošní letní sezóny. V úvodním projevu Bennie Thompson řekl, že je třeba vyvodit "pro odpovědné osoby tvrdé důsledky ".





"Donald Trump se cíleně rozhodl porušit svou přísahu," řekla Cheneyová ve čtvrtek ve své závěrečné řeči. "Každý Američan musí zvážit tuto otázku: může být prezidentovi, který je ochoten učinit rozhodnutí, jaká učinil Donald Trump během násilností 6. ledna, ještě někdy svěřena jakákoli autorita v našem velkém národě?"











Mnohem palčivější otázkou ale je, zda tyto informace o Trumpovi pronikly do svědomí širšího amerického lidu. Právě v jejich rukou nyní spočívá osud hlavního cíle výboru pro 6. leden: zajistit, aby se bezhlavý útok na americkou demokracii už nikdy neopakoval.Výbor pod vedením svého demokratického předsedy Bennieho Thompsona a rebelující republikánské místopředsedkyně Liz Cheneyové si dal záležet na tom, aby bylo slyšení co nejpřístupnější pro éru televize, streamingu a sociálních médií. Zaměstnali britského novináře a bývalého prezidenta ABC News Jamese Goldstona, aby události zpracoval tak sevřeně jako klipový seriál Netflixu, což se v obecné rovině jeví jako úspěch.Úvodní slyšení v hlavním vysílacím čase 9. června přilákalo nejméně 20 milionů diváků, což odpovídá televiznímu publiku velké sportovní akce. Následující denní zasedání se propadla na zhruba 10 milionů diváků, ačkoli sledovanost opět vystřelila na téměř 14 milionů 28. června, kdy výbušně vypovídala bývalá asistentka Bílého domu Cassidy Hutchinsonová.Jedna věc je kázat milionům Američanů, kteří jsou již zděšeni Trumpovou snahou rozvrátit demokracii, ale co ti, kteří s tím souhlasili a internalizovali jeho lži o ukradených volbách?Zde jsou důkazy méně potěšující. Když vstoupíte do pravicové mediální bubliny, Američané, kteří jsou v ní uvězněni, nevidí na chování Donalda Trumpa nic špatného.Na stanici Fox News bylo úvodní slyšení pominuto ve prospěch kontroverzní hvězdy této televize Tuckera Carlsona, který využil svého pořadu k zesměšnění jednání jako "pomatené propagandy". Ve čtvrtek večer Carlson opět nevysílal přímý přenos ze závěrečného slyšení a místo toho se pustil do řečnění o Bidenovi acovidu.Čím hlouběji do pravicové mediální džungle se vydáte, tím více se narativ zkresluje. NewsGuard, nestranická firma, která monitoruje dezinformace, prověřila výstupy v době slyšení vysílané televizí Newsmax, tvrdě pravicovým televizním kanálem, který stále přenáší většina hlavních kabelových a satelitních poskytovatelů.Monitoři zjistili, že Newsmax odvysílal nejméně 40 nepravdivých a zavádějících tvrzení o volbách 2020 a o 6. lednu 2021. Několik z těchto nepravdivých tvrzení bylo odvysíláno i v době, kdy probíhalo živě kongresové slyšení."Pokud byste sledovali pouze Newsmax, abyste získali informace o slyšeních 6. ledna, pravděpodobně byste se ocitli ve zcela alternativním vesmíru," řekl Jack Brewster, vedoucí analytik organizace NewsGuard.Pravicová mediální bublina není jedinou překážkou, která stojí mezi kongresovým výborem pro 6. ledna a zásadní nápravou poškozené demokratické infrastrukturyUSA. Zatímco slyšení se silně soustředila na postavu Trumpa, Levitsky tvrdí, že pravděpodobně ještě větší hrozbu nyní představuje celá Republikánská strana, která mu jeho chování umožnila."V systému dvou stran, pokud se jedna politická strana nezaváže k dodržování demokratických pravidel hry, demokracie dlouho nepřežije," řekl Levitsky. "Tato strana se ukázuje být shora dolů většinově antidemokratickou stranou."Levitsky se odvolává na analýzu, kterou provedla skupina republikánských konzervativců Republican Accountability Project a která se týkala veřejných prohlášení všech 261 republikánů ve Sněmovně reprezentantů a Senátu USA po volbách v roce 2020. Zjistila, že 224 z nich - tedy ohromujících 86 % všech republikánů v Kongresu - zpochybnilo legitimitu Bidenova vítězství, což se rovnalo masovému "útoku na základní kámen naší demokracie".Levitsky varuje, že slyšení osvětlila dvě velká nebezpečí pro Ameriku, přičemž obě se týkají republikánů. První spočívá v tom, že stratégové strany získali díky Trumpově snaze zvrátit volby plán, jak odhalit slabiny volebního systému."Zjistili, že existuje nepřeberné množství možností, jak volby zvrátit, od zablokování certifikace až po vyslání alternativních listin volitelů do Kongresu. Vyzbrojeni těmito znalostmi to příště mohou udělat mnohem lépe."Druhé poučení pro Levitského se týká odpovědnosti, respektive jejího nedostatku. Republikáni, kteří si zahrávali s ohněm a otevřeně podporovali protidemokratické hnutí, zjistili, že jsou vůči následkům do značné míry imunní."Zjistili, že pokud se pokusíte zvrátit volby, republikánští voliči, aktivisté ani dárci vás nepotrestají. Většinou za to budete odměněni. A to je pro mě děsivé."I nyní, na celostátní úrovni, vedení republikánů pokračuje v rozdmýchávání ohně. Vůdce menšiny ve Sněmovně reprezentantů Kevin McCarthy a jeho vrcholný tým se neúnavně snaží výbor pro události z 6. ledna zlehčovat.Na státní a místní úrovni je hniloba nejpokročilejší. Organizace States United Democracy Center, která dohlíží na demokracii v USA, spočítala, že nejméně 33 států zvažuje 229 návrhů zákonů, které by daly státním zákonodárným sborům pravomoc politizovat, volby, kriminalizovat je nebo jinak s nimi manipulovat. Tato organizace rovněž upozorňuje, že stoupenci Trumpovy lži o údajně Bidenem ukradených prezidentských volbách se v listopadu ucházejí o posty státního tajemníka v 17 státech, což by jim v případě vítězství dalo moc nad správou voleb ve velké části země.Několik z nich již zvítězilo v republikánských primárkách, což je dělí jen krůček od toho, aby mohli způsobit chaos v mechanismu demokracie. Patří mezi ně Jim Marchant v Nevadě a Mark Finchem v Arizoně, zatímco v Pensylvánii se o post guvernéra uchází aktivista prosazující tvrzení, že volby byly ukradeny Doug Mastriano. Pokud zvítězí, bude řídit volby.Dále je tu Kristina Karamo z nerozhodného státu Michigan, která v dubnu získala republikánskou nominaci na post státního tajemníka. Karamo koketovala s nepodloženou konspirační teorií QAnon a obvinila zpěvačky Arianu Grande a Billie Eilish, že uvádějí děti "do satanského bludu". Nadále horlivě kritizuje Bidena jako údajně nelegitimního prezidenta.Současná demokratická státní tajemnice v Michiganu Jocelyn Bensonová , se uchází o znovuzvolení a v polovině volebního období se utká s Karamou. Bensonová zdůraznila, že tuto volební soutěž vnímá jako test budoucnosti Ameriky, "mezi těmi, kdo chtějí chránit a bránit demokracii, a těmi, kdo ji chtějí otevřeně popírat".Vázva Bensonové je o to naléhavější, že se objevují známky toho, že ochota přijmout násilí, které vzniklo 6. ledna 2021, proniká i do politické struktury. Podle megaprůzkumu, který tento týden provedla Kalifornská univerzita v Davisu, se každý pátý dospělý obyvatel USA - což znamená asi 50 milionů lidí - domnívá, že dosažení politických cílů násilím může být ospravedlnitelné.Po povstání z 6. ledna zintenzivnily v USA svou činnost také extremistické skupiny. Minulý měsíc byl celostátní předseda krajně pravicové organizace Proud Boys Enrique Tarrio a několik dalších vrcholných představitelů obviněni z pobuřujícího spiknutí. Přesto se nezdá, že by obvinění skupinu odradilo od odvážného postupu při infiltraci republikánů - více než deset současných nebo bývalých členů Proud Boys například nyní zasedá ve výkonném výboru Republikánské strany v Miami-Dade na Floridě.Jak tedy vypadá zodpovědnost v návaznosti na slyšení? Jak posílit demokracii, když se zdá, že i trestní stíhání má jen malou přesvědčovací sílu?Lze v tom vidět přímou výzvu Merricku Garlandovi, nejvyššímu představiteli orgánů činných v trestním řízení v zemi, aby Trumpa stíhal. Aby zvýšil tlak na ministerstvo spravedlnosti, Thompson oznámil, že výbor stále dostává nové zpravodajské informace a že v září proběhnou další veřejná slyšení."Není pochyb o tom, že ministerstvo spravedlnosti slyšení opravdu pozorně sledovalo," řekl Daniel Zelenko, partner v advokátní kanceláři Crowell & Moring a bývalý federální prokurátor. "Bude se hodně zkoumat a diskutovat o Trumpově trestním stíhání.Pokud byste se někdy chystali obžalovat bývalého prezidenta, těžko si lze představit přesvědčivější skutkovou podstatu."