Země spratků

25. 7. 2022 / Petr Haraším

Země spratků Miroslav Kalousek, teď už jen smyslný diskutér na světovém Twitteru a domácí upachtěné CNN Prima news, který byl u všeho podstatně neslušného, co se dělo za posledních 30 let v české verzi kapitalistické kriminterny, se opět pustil do trapných „sestřelovacích“ eskapád. Před volbami se ruku v ruce s Babišem a se SPOLU těžce obuli do Pirátů, jako do obřího zla, které zruinuje republiku a rozmetá státní rozpočet. Fakt, že je oba, republiku i rozpočet, od vyhraných voleb ruinují děvčata a chlapci z jeho TOP09 s ODS a KDU-ČSL, mu až tak nevadí.

Inu obořil se chlapák Miroslav Kalousek, stejně jako se předtím obořil jeho parťák z vlády s „gulama“ Mirek Topolánek na „Devadesátkového kámoše“ Andreje „Bureše“ Babiše (což je v pořádku) a taky na generála Petra Pavla, což v pořádku ovšem není. vynadal jim do „prominentních spratků“. Oba Miroslav a Mirek, bývalí hrdí svazáci naplnění duchem svazáckého komunismu, nenechali na jediném smysluplném protikandidátovi Andreje Babiše nit suchou. To, že Mirek studoval na prominentním vojenském gymnáziu, to nevadí. To, že byl Miroslav s lidovci členem Národní fronty, taky nevadí. Generál Pavel, podle obou Mirků, byl prostě voják ČSL, a to vadí. Zavadil o stranu komárů a to svazákům vadí. Po revoluci prokázal pan Pavel přínos ČR v porovnání s duem Mirků nesrovnatelný, ale Mirky to neobměkčí. I kdyby Pavel velel Vesmírné flotile na Enterprise či na Discovery, má prostě škraloup. Ani Ikarie XB 1 by nic nezmohla.

Mirek a Mirek jsou skálopevně přesvědčeni, že oni naopak službou státu své hříchy smyli. Ty tehdejší, minulé i ty dnešní. Dobrá, nechme je v jejich víře.

Ale zpátky k spratkům. Když už chtějí Kalousek s Topolánkem moralizovat jiné kandidáty na prezidenta, měli sami nastoupit do Ringu spratků a pustit se do boje na ostří spratka. Třeba by se ke střetu zájmů a dotačním podvodům Andreje Babiše přidaly do volebního hrnce takové pikantní ingredience, jakými jsou Diag Human, privatizace kasáren na náměstí Republiky nebo nákup Pandurů tajemníkem Mirka Topolánka Markem Dalíkem.

Souboj o to, kdo pak nahradí Spratka Miloše soudruha Zemana, by byl opravdu tuze zábavný, smutný, ale zábavný. Mirkové by jako osvědčení ke způsobilosti nahradit ekonomického diletanta Zemana mohli předložit novináři ověřenou listinu, o kolik rodnou zem příkladnou pílí připravili.

Topolánek

Nový šéf tepláren se do práce pustil hezky po staru.

Sdružení teplárenské má nového šéfa a je to hned znát. Mirek Topolánek se vrací a teplárny, další z českých finančních štik, slíbily, přísahajíce na portrét zakladatele, že když jim vláda vysolí deset miliard od občanů na modernizaci jejich kont, protože na modernizaci zařízení už dostaly víckrát, tak ony teplárny nezdraží teplo. Přísahají na svou čest a na naši peněženku. Obě jsou sice vyprázdněné, ale to jim nevadí. Nikdy jim to nevadilo, tak proč s tím začínat teď? Teplárny tedy nezvednou ceny, přesně nezvednou je plně a tak, jak by mohly. Zvednou je jen přiměřeně, možná i trochu víc, ale raději ne méně. Třikrát bude stačit? Pětkrát a dost? Ať si hloupý občan poradí a třeba i u nějakého oligarchy půjčí. Vláda pana Petra by mohla a měla, do děravého deštníku přidat vhodné půjčky na pečivo, mléko, maso. Na maso ne, to občan nepotřebuje, stačí luštěnina a houby si může nasbírat v lesíku. Pokud se tam ovšem dostane, neboť hajný a lesník budou dřevo muset hlídat.

Jenže to je typická česká pravicová cesta a tu musí schválit Evropská komise, což ovšem není ani zdaleka jisté. Takže asi bude další úsporný tarif zvaný teplárenský. Jeho obrysy ještě ani nejsou, ale jistě bude dobře fungovat. Ku spokojenosti. No, ku spokojenosti jistě ano. Snad si tarif teplárenský proklestí nesnadnou cestu až k nájemci a neskončí (jako obvykle) jen u vlastníka. Vlastník pak vydělá dvakrát, ale komu to vadí?

Baxa televizi ne taxa

Baxa, další ze sboru šetřivých managerů, signalizuje, že ČT nedostane ani vindru ani Vondru, neboť se šetřit musí. Inflace ubírá stamiliony, ale ani 15 korun navíc nebude. Strana ODS podělaná až za ušima nechce naštvat řvoucí menšinu „kremlinů“ a „spéďáků“ a ostatních toaleťáků, a proto nezvýší poplatky za ČT. Nechtějí přidat ani minimum k vyrovnání inflace a ani k těm mnoha létům, kdy ČT hospodaří se stejným příspěvkem. Avšak nadšeně budou žvanit, že je veřejnoprávní pro pravici prioritou. Stejně jako malí a střední podnikatelé. Nemůžeme chtít po lidech, aby platili za ČT víc bez seriózní debaty o jiných možných cestách. Nevím, jaké jiné cesty mohou zaplatit za výrobu pořadů, možná tak po vzoru Ruska nějaký směnný obchod?

Reklamu na ČT seriózní Baxa nedovolí, narušila by se tak křehká rovnováha. Čeho rovnováha, to Baxa nedodal. Soukromé televize oligarchů by prskaly? Peníze tedy nebudou a ať se snaží management a rada ČT. Takže škrtat, rušit, nepořizovat, nenatáčet, nepořádat a hlavně už nevysílat… ať náhodou nedopadneme jako v Fialově Polsku, nebo v Vondrově Maďarsku.

Mwelati

Mnozí politici (Spratci?) se hromadně a kolektivně zapomněli na své povinnosti a neodevzdali majetková přiznání. Svá majetková přiznání. To, jako kolik měli majetku, než vstoupili do funkcí a začali hrabat posílení vírou ve slabý stát. Ukazují tak pasivním poddaným, jak dokáží být iniciativní, ač zadaný úkol nesplní. Když je potřeba. 20 poslanců a senátorů nedobře vyplnilo, 4 se neobtěžovali vůbec a jeden je recidivista. Charakterní senátor za ODS Nwelati takto učinil již podeváté. Není to málo Antone Pavloviči? Ctěný senátor, primátor a kdovícotor si to rozhodně nemyslí. Zřejmě to ale voličům imponuje. Všichni přistižení se vymlouvají jako malé děti. Senátor za ODS je originální. Nemá přehled, co všechno vlastní a proto nemůže sloužit vlasti. Neví, co vlastní, ale ví, že by uvedl stát v omyl, kdyby napsal alespoň, to co ví, že vlastní, ale bylo by to nepřesné, tak raději nic. Vlastně asi nevlastní nic. Státní vyznamenání jej nemůže minout. Ostatně, jako pokuty od státních orgánů. Ty ale platí ze státního, tak co…

Spratek jeden.

Dement marš spratků

Soudruh Štrougal, soudruh Fojtík a další komunistická pakáž trpí demencí. Proto ji nesmí soudit. A pak že jen Rédl a jeho starostové. Soudit, nesoudit, toť otázka. Raději počkat, až je soudruh dementní a pak zajistit odvoz do tepla domova. Ale jenom oni ztrácejí paměť, nejsou schopni pochopit soud či trpí náhlou ztrátou paměti? Ó, nikoli. Demencí v nějaké formě „větší i menší“ trpí i sloužící (někomu sloužit musí, jinak by tam už nebyl) prezident Zeman. Vůbec se ten Miloš onu demenci neváhá použít na svou neprezidentskou obhajobu u soudu.

Ztrátou paměti, náhlou, ale zatraceně trvalou, trpí většina politiků, oligarchie a státních spratků, kteří byli na vhodných místech ve vhodné době, kdy vládla vhodná tma mlha. Vláda ODS se dostala k vládě po Babišovi v pravý okamžik. Začala svoji věc v „devadesátkách „ a dnes ji i dodělá se slušným úsměvem profesora všech signálů Fialy, pod pevným „Kladivem spravedlnosti“ ministra Pabla a v inflačním martyriu elitního finance a hladového drába Stanjury.

Po poslední vládě pravice tady vyrostl Babiš, teď nás bohužel čeká Trio spratků: Bureš, Pitomio a Traktorista.

Čest naší památce a hanba spratkům.

