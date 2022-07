Mezi Rusy narůstá napětí. Podporují však Kreml, protože nevidí alternativu

27. 7. 2022

Nový průzkum Nadace veřejného mínění by měl v Kremlu vyvolat spíše obavy než uklidnění. Je to proto, že ačkoli ukazuje vysokou úroveň podpory Putina a nízkou úroveň ochoty protestovat, naznačuje také, že Rusové jsou stále více znepokojeni a podporují režim jen proto, že zatím nevidí žádnou alternativu, upozorňuje Vladislav Inozemcev.

Na jedné straně průzkum ukazuje, že od začátku "speciální vojenské operace" na Ukrajině klesla ochota Rusů účastnit se protestů, zatímco podpora Vladimira Putina se vrátila tam, kde byla o pár měsíců dříve.

Ale na druhé straně pečlivější zkoumání dat ukazuje, že občané nejsou ani tak spokojeni s tím, co se děje, jako spíše se obávají jakýchkoli změn, a proto nechtějí dělat nic, co by mohlo takové změny podpořit. A postoje k režimu se prolínají s postoji k jejich životům.

Situace se s ohledem na postoje lidí celkově vrátila tam, kde byla loni v létě. Existuje však jedna okolnost, která jasně odlišuje současnou situaci od té loňské, a to je tato: Mezi pocity ohledně situace a deklarovanou podporou úřadů je stále větší nesoulad.

Před rokem podíl těch, kteří se báli života obecně, do značné míry odpovídal těm, kteří byli nespokojeni s vládní politikou. Ale nyní je podíl těch, kteří jsou nespokojeni s životními podmínkami – 43 % – ​​téměř čtyřnásobkem podílu těch, kteří vyjadřují nespokojenost s vládní politikou – 12 %.

To znamená, že Rusové nyní podporují režim ne proto, že jsou s ním spokojeni, ale protože nevidí žádnou alternativu. Ten vzorec může vydržet jen po omezenou dobu. A v Kremlu by se měli zamyslet nad tím, co mohou udělat, aby získali více vděčnosti tím, že budou nabízet politiku, ze které budou mít obyvatelé pocit, že z ní profitují.

Pokud k takové změně nedojde, negativní postoje k situaci se časem pravděpodobně rozšíří i na negativní postoje k režimu.

