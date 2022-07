Stav rusko-ukrajinské války

29. 7. 2022

V posledních dvou příspěvcích jsem se pokusil vysvětlit, o čem tato válka je a není. Nejde o nacisty, atomovky a NATO; jde o vlastní ukrajinskou vládu a přežití. Nyní přejdu k otázce, co se děje na bojišti.

Rozhodnutí Ruska napadnout Ukrajinu bylo zločinem, ale také chybou. Pro jakoukoli vládu je těžké něco takového připustit (stále se čeká na rozsudek o americkém válečném debaklu v Iráku). Ale je to obzvláště těžké pro tyrana, jehož moc spočívá na obrazu silného muže s neomylným úsudkem. Rusko dosáhlo fáze války, ve které bojuje, protože nebojovat by bylo trapné. Do této fáze dospělo rychle.

Válka skončí teprve tehdy, až si Putin uvědomí, že Rusko ji prohrává, přesně v tom smyslu, že si uvědomí, že je ohrožena jeho osobní pozice. Jinými slovy, nejde o přímý důsledek drženého nebo ztraceného území nebo utržených či způsobených obětí, ale o politickou konjunkturu, kterou je těžké přesně uchopit. Ruská porážka s největší pravděpodobností vypadá jako hybný moment na ukrajinském bojišti, který mění náladu v Rusku a vytváří viditelné napětí uvnitř ruského státu, čímž nutí Putina změnit svůj narativ. Je to možné?

Určitě je možné, aby Putin svůj narativ změnil. Dělá to pořád. Ve skutečnosti tak vládne. Při poslední invazi na Ukrajinu změnil svůj příběh a nesplnil své cíle. Posun od "invaze na Ukrajinu je nemožná" k "invaze na Ukrajinu je nevyhnutelná" letos v únoru proběhl s orwellovským elánem. Mohl by znovu zvrátit vyprávění (pokud se věci příliš nevymknou kontrole). Narativ ale nezmění, dokud nebude muset, a donutí ho k tomu jedině ukrajinský pokrok.

Je možné, aby Ukrajinci získali na bojišti potřebnou dynamiku? Myslím, že je to pravděpodobné, ale nejprve chci uznat něco velmi základního. Války jsou předvídatelným způsobem nepředvídatelné. Odehrávají se v čase a na terénu, v tělech a myslích, v oblastech, které není snadné zachytit na mapách nebo v učebnicích – a nějaký neočekávaný vývoj může zasáhnout z nějakého zvláštního úhlu a všechno změnit.

Domnívám se však, že je nejpravděpodobnější, že tuto válku vyhraje Ukrajina, a to na základě sedmi základních faktorů, které mají tendenci rozhodovat o formě ozbrojených konfliktů: čas, ekonomika, logistika, krajina, způsob boje, étos a strategie (Time, Economics, Logistics, Landscape, Mode of combat, Ethos, and Strategy - TELLMES). V případě této války musíme vzít v úvahu i divokou kartu mezinárodního veřejného mínění.

Při diskuzi o každém z faktorů TELLMES také objasním, jak se věci mohou obrátit jiným směrem, než očekávám, a zvýšit tak pravděpodobnost ruského vítězství. Pak si můžete udělat vlastní názor na můj úsudek. Mé úvahy o tom všem pocházejí z několika zdrojů: Z četby vojenské historie v průběhu desetiletí a z mé pozornosti k ruským a ukrajinským zdrojům, které v této válce sleduji. Čtenáři by možná chtěli porovnat to, co říkám, se závěry řádných vojenských historiků -- Lawrence Freedman by byl dobrý začátek.

Čas. Rusko spoléhalo na rychlé vítězství. Když nedojde k rychlému vítězství a nepřítel není ponížen, pak se prosadí čas a do hry vstupují další nepředvídané faktory. Čím déle válka potrvá, tím více se rozplynou výhody, které má (nebo se zdá, že má) větší mocnost.

Ekonomika. Rusko je mnohem větší ekonomikou než Ukrajina. Na sankcích vůči Rusku, alespoň podle mého soudu, začne brzy záležet, protože ukrajinská armáda začne vykazovat technologickou převahu, které se Rusko bez (sankcionovaných) dovozů nemůže rovnat.

Rusko udělalo mnoho pro zničení ukrajinské ekonomiky. Ukrajinu ale podporuje západní ekonomická síla, která převyšuje obě ekonomiky dohromady. Ve 2. světové válce nejen Britové, ale i Sověti záviseli na americké ekonomice (lekce, kterou Rusové aktivně zapomněli). V této válce je americká a evropská ekonomická moc na straně Ukrajinců.

Ale ekonomika závisí na politice. Aby byla ekonomika rozhodující, musí být vlády (zejména ta v Berlíně) ochotny využít svou ekonomickou moc kreativně a rychle způsobem, který by byl v době míru nevhodný. Němečtí lídři musejí méně přemýšlet o vybudování německé armády za pět let - a více o tom, co lze poslat na Ukrajinu za pět týdnů a co lze postavit pro Ukrajinu za pět měsíců. Nejpůsobivější ekonomiky v historii světa potřebují dokázat, že dokážou vyrobit například dělostřelectvo a granáty podle plánu (Polsko to zřejmě pochopilo).

Logistika. Ukrajina vede válku na vlastním území, což jí dává logistické výhody. Vojáci a zásoby se nemusejí převážet na velké vzdálenosti. Ukrajinci v uniformách mohou obecně počítat s podporou místních lidí a od místních nevládních organizací.

Ruská logistika byla na severním bojišti v únoru a březnu katastrofální, když Rusko vtrhlo z Běloruska a pokusilo se dobýt Kyjiv, ale nepodařilo se mu to. Ruská logistika je nyní na Donbasu jednodušší, protože východní Ukrajina sousedí s Ruskem a na jih Ukrajiny se lze dostat z Krymu a Černého moře, které Rusko ovládá. Ale tato spojení lze zpochybnit a skutečně přerušit správnými zbraněmi.

Krajina. Nemohu si nevšimnout, že Rusko v květnu a červnu z velké části nedokázalo využít srovnatelně příznivého terénu jihovýchodní Ukrajiny, v době, kdy zde Ukrajina nerozmístila velké množství zbraní s dlouhým dostřelem obdržených od partnerů. Na severu se ruští vojáci museli vypořádat s přírodními překážkami, jako jsou kopce a lesy. Na jihovýchodě tomu tak není – a přesto byl ruský pokrok velmi pomalý. A teď ty zbraně přicházejí.

Způsob boje. Ruští vojáci se neradi přibližují k ukrajinským vojákům. Ruské válčení závisí na dělostřelectvu, na zabíjení z velké vzdálenosti. Rusové ostřelují pozici, dokud není k nepoznání, a pak si nárokují trosky. To zabíjí civilisty, srovnává města se zemí a dělá z celých regionů pustinu, ale to nikoho v ruském systému nezajímá. Balistika sestává z jakési matematiky a Rusové zatím měli výhody: Více děl, více granátů, místa, která jsou mimo dosah.

Pokud ale ruská výhoda v dělostřelectvu zmizí, válka změní charakter. Ukrajina nyní získává dalekonosné a přesné zbraně, aby zasáhla ruské sklady munice. Rusko se tomu může přizpůsobit, ale pouze způsoby, které zpomalí distribuci munice, a tím i palbu dělostřelectva. Pokud budou i nadále dodávány správné druhy zbraní, Ukrajina by mohla být brzy v pozici, kdy dokáže diktovat způsob boje. Rusové pravděpodobně nebudou bojovat dobře, pokud budou muset bojovat zblízka. Pokud Ukrajina získá výhodu v dělostřelectvu, můžeme být svědky pomalého ruského ústupu, protože velitelé zjistí, že nejsou schopni motivovat jednotky pro boj zblízka.

Étos. Budu zde říkat spíše "étos" než "morálka", protože to, co mám na mysli, má hlubší základy než nálada, která se může a mění se ze dne na den.

Nakonec se Rusové vždy mohou stáhnout do Ruska a člověk má dojem, že mnozí z nich to chtějí. V určitém okamžiku by ruští velitelé mohli velmi rozumně upozornit svého civilního nadřízeného, ​​že mají mnoho dalších povinností mimo Ukrajinu. V klipech, které slyším, se nezdá, že ruští velitelé skutečně vědí, proč jsou na Ukrajině. Ruští vojáci podle všeho, včetně ruských vojenských blogerů, nejsou příliš motivovaní. Telefonní odposlechy (sice selektivní) naznačují sílu, která ráda rabuje, ale nepostupuje. Zdá se, že ani ruskému vedení, ani ruskému obyvatelstvu moc nezáleží na desetitisících zabitých a zmrzačených ruských vojáků, ale samotným vojákům záleží na tom, aby se vrátili živí.

Ukrajinci naopak nemají kam jinam jít. Země, která na ně útočí, má vůdce, kteří otevřeně vyhrožují jejich vyhlazením. Ukrajinští vojáci mají často velmi výmluvný popis toho, čím se jejich země liší od Ruska. Vědí, za co bojují.

Strategie. Počáteční ruská invaze byla založena na Putinových chybných premisách: Že ukrajinský stát je jakýmsi cizím nebo elitním výtvorem a že ukrajinský lid uvítá jeho zničení a přijme ruské vojáky jako bratry. Ruské "důvody" pro vedení války nepřipravují cestu k vítězství, ale připravují cestu ke zvěrstvům: Oficiální linií je stále "denacifikace a demilitarizace", jak právě zdůraznil ministr zahraničí, což znamená odstranění nebo ponížení. lidí, které Rusové spojují s ukrajinským národem a státem. "Denacifikace a demilitarizace" však může pouze definovat, jak se válka vede, nikoli jak skončí. Ukrajinský národ a stát byly touto válkou změněny, ale ne způsobem, který by byl výhodný pro Rusko. Byly potvrzeny.

Rusko se v posledních dvou měsících pokusilo obklíčit část ukrajinské armády v Donbasu, ale z velké části se mu to nepodařilo. Zabralo nějaké území v regionu (oblasti Luhansk a Donbas), ale ne mnoho. Luhanská oblast je nyní zcela nebo téměř zcela pod ruskou kontrolou, ale asi polovina Doněcké oblasti nikoli. Většina území, které Rusko obsadilo během této války, byla dobyta během prvních čtyř týdnů – skutečně, pokud začnete počítat od konce března, Ukrajina si vzala zpět více území, než ztratila (většinu z toho severně od Kyjeva, ale některá v okolí Charkova a Chersonu, plus Hadí ostrov).

Sergej Šojgu, ruský ministr obrany, vyzval k intenzivnějším ruským útokům "ve všech směrech", ale není jasné, co to znamená, jak toho bude dosaženo, ani co to znamená z pohledu strategie. Tak jako Putin, ani Šojgu nemá žádnou vojenskou minulost; je spíše specialistou na styk s veřejností.

Zdá se, že ruským plánem v tuto chvíli je zničit ukrajinskou ekonomiku, terorizovat civilisty raketovými útoky na města, omezit dodávky energie Evropanům, vyhladovět Afričany a Asiaty blokádou vývozu potravin a doufat, že všichni trpící se nějakým způsobem postaví na stranu Ruska. Jinými slovy, velká část ruské strategie pro válku na Ukrajině spočívá ve vytvoření celosvětové blokády jedné země.

Ukrajinský plán, pokud mohu tušit, se zdá být chránit fyzickou a sociální existenci Ukrajiny, což je úsilí, které bylo úspěšné, a provést protiútok s cílem získat zpět úrodnou půdu a strategické území na jihu (Chersonskou oblast), což by také přerušilo ruské zásobovací linie a jakýkoli zbytkový obraz ruské neporazitelnosti v ruské mysli.

Myslím si, že na strategii záleží méně než na ostatních faktorech a méně, než si lidé obecně myslí, ale že koherentnější cíle poskytují určitou výhodu. V tuto chvíli jsou cíle Ukrajiny koherentnější.

Divokou kartou je veřejné mínění. Průzkumy veřejného mínění naznačují rozsáhlou podporu válce v Rusku, ale vypadá to jako mírná podpora. Dosud na ruské straně umírali asijští vojáci v ruské armádě, chudí lidé v ruské armádě a odvedení ukrajinští občané. Rusové ve městech mohou víceméně sledovat válku jako televizní pořad. Tato jemná, televizní podpora se nepromítá do ochoty bojovat.

Putin v jednom ohledu připomíná západní lídry: Bojí se mobilizovat své obyvatelstvo do války, protože válka má být mediální událostí nebo diváckým sportem. Rusko vynakládá velké úsilí na to, aby naverbovalo lidi do boje na Ukrajině, aniž by kolem toho dělalo velký hluk, aby se vyhnulo zdání, že se děje něco jako mobilizace. Tato ruská měkká podpora se může změnit, pokud se změní povaha války - což, jak se zdá, Putin chápe. Jeho vnímavost k ruskému veřejnému mínění také naznačuje, že kdyby musel, reagoval by na porážku na Ukrajině pružně.

Na Ukrajině je veřejné mínění mnohem pevnější. Válka je realita, ne podívaná. Prezident a ozbrojené síly jsou nesmírně populární. Zdá se nepravděpodobné, že by se to v následujících měsících změnilo.

To, co může být nejdůležitější proměnnou letošního léta, je veřejné mínění v Evropě a v Severní Americe. Ruská propaganda mnoho lidí nepřesvědčila, že její útočná a ničivá válka byla oprávněná. Z velké části se vzdala tří "N": Nacistů, nukleárních zbraní a NATO, se kterými zahájila propagandistickou kampaň. Propagandisté ​​si lépe poradili s myšlenkou, že Ukrajina jaksi nemůže vyhrát, nebo že by válka mohla být nějak ukončena, kdyby Západ přestal posílat zbraně.

Válka ukázala, že ukrajinský stát (nebo ukrajinská občanská společnost) je mnohem odolnější a funkčnější, než by si téměř kdokoli myslel. Ukrajina je, alespoň podle mého názoru, v postavení vyhrát tuto válku. Ale vzhledem k povaze jejích nevýhod, zejména ekonomické síly, je Ukrajina zranitelná vůči změnám v tom, jak přemýšlíme o válce. Ruská zkratka k vítězství a možná jeho jediná cesta k vítězství spočívá v tom, že nás přesvědčí, že Ukrajina nemůže vyhrát (nebo že válka je nějakým způsobem vinou Ukrajiny a že by se nějak zastavila, kdybychom se odvrátili).

Naše práce je nesrovnatelně jednodušší než Ukrajinců. Ukrajinci musí prokázat odhodlání všeho druhu. Jediné, co musíme udělat my, je abychom viděli věci takové, jaké jsou, projevili trochu trpělivosti a podpořili demokracii, která je napadena – správným přístupem a správnými zbraněmi. Výsledek války může dost dobře záviset na naší schopnosti to udělat. Doufám, že tento příspěvek pomohl.

