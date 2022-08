"Brzy bude Země k nepoznání". Totální klimatický kolaps už nelze zastavit, říká odborník

1. 8. 2022

Vlny veder jsou jen začátek. Podle předního britského vědce si musíme připustit, jak špatná je situace, než se nám podaří zabránit globální katastrofě



Vydání nejnovější knihy Billa McGuira Hothouse Earth (Zeměkoule-skleník) nemohlo být načasovanější. Tento týden se objeví v obchodech a budou si ji prohlížet zákazníci, kteří právě zažili rekordně vysoké teploty v celé Velké Británii a nyní čelí vyhlídce na týdny sucha.



A to je teprve začátek, tvrdí McGuire, emeritní profesor geofyzikálních a klimatických rizik na University College London. Jak ve svém nekompromisním líčení nadcházející klimatické katastrofy jasně ukazuje, příliš dlouho jsme ignorovali výslovná varování, že rostoucí emise uhlíku nebezpečně ohřívají Zemi. Nyní za svou samolibost zaplatíme v podobě bouří, povodní, sucha a vln veder, které snadno překonají současné extrémy. Vydání nejnovější knihy Billa McGuiranemohlo být načasovanější. Tento týden se objeví v obchodech a budou si ji prohlížet zákazníci, kteří právě zažili rekordně vysoké teploty v celé Velké Británii a nyní čelí vyhlídce na týdny sucha.A to je teprve začátek, tvrdí McGuire, emeritní profesor geofyzikálních a klimatických rizik na University College London. Jak ve svém nekompromisním líčení nadcházející klimatické katastrofy jasně ukazuje, příliš dlouho jsme ignorovali výslovná varování, že rostoucí emise uhlíku nebezpečně ohřívají Zemi. Nyní za svou samolibost zaplatíme v podobě bouří, povodní, sucha a vln veder, které snadno překonají současné extrémy.



Zásadní je podle něj to, že nyní nemáme žádnou šanci vyhnout se nebezpečnému a všudypřítomnému klimatickému kolapsu. Překročili jsme bod, z něhož není návratu, a můžeme očekávat budoucnost, v níž budou v tropech běžné smrtící vlny veder a teploty přesahující 50 °C, v níž budou léta v mírných zeměpisných šířkách vždy horká a v níž se naše oceány stanou teplými a kyselými. "Dítě narozené v roce 2020 bude čelit mnohem nepřátelštějšímu světu než jeho prarodiče," varuje McGuire.



V tomto ohledu zaujímá tento vulkanolog, který byl rovněž členem britské vládní pracovní skupiny pro přírodní rizika, extrémní stanovisko. Většina ostatních odborníků na klima stále tvrdí, že máme ještě čas, i když ne příliš dlouhý, na to, abychom dosáhli významného snížení emisí skleníkových plynů. Rychlé dosažení nulových emisí a zastavení globálního oteplování je podle nich stále na dosah.



McGuire tato tvrzení odmítá. "Znám mnoho lidí, kteří pracují v oblasti vědy o klimatu a kteří na veřejnosti říkají jednu věc, ale v soukromí úplně něco jiného. Důvěrně se všichni mnohem více bojí budoucnosti, která nás čeká, ale na veřejnosti to nepřiznají. Říkám tomu klimatické mnichovanství a jsem přesvědčen, že to situaci jen zhoršuje. Svět musí vědět, jak špatné to bude, než budeme moci doufat, že začneme krizi řešit."



McGuire dokončil psaní knihy Hothouse Earth na konci roku 2021. Zahrnuje v ní mnoho rekordních teplot, které tehdy sužovaly planetu, včetně extrémů, které zasáhly Velkou Británii. Několik měsíců poté, co rukopis dokončil, a když se blížila publikace, zjistil, že mnohé z těchto rekordů již byly překonány. "To je problém při psaní knihy o klimatickém zlomu," říká McGuire. "V době, kdy je publikována, je již zastaralá. Tak rychle se věci vyvíjejí."



Mezi rekordy, které padly během editace knihy, patří oznámení, že 19. července bylo ve východní Anglii dosaženo teploty 40,3 °C, což je nejvyšší teplota, jaká kdy byla ve Velké Británii zaznamenána. (Předchozí nejteplejší teplota v zemi, 38,7 °C, byla v roce 2019 v Cambridge).



Kromě toho museli londýnští hasiči bojovat s požáry po celém hlavním městě, přičemž jeden požár zničil 16 domů ve Wenningtonu ve východním Londýně. Tamní posádky musely bojovat o záchranu samotné místní požární stanice. "Kdo by si pomyslel, že vesnice na okraji Londýna bude v roce 2022 téměř zničena požáry," říká McGuire. "Jestli tato země potřebuje nějaký budíček, pak je to určitě tento."



Lesní požáry nebývalé intenzity a zuřivosti se letos prohnaly také Evropou, Severní Amerikou a Austrálií, zatímco rekordní srážky na středozápadě vedly k ničivým záplavám v americkém Yellowstonském národním parku. "A jak se blížíme k roku 2022, je to venku už jiný svět," dodává. "Brzy bude pro každého z nás k nepoznání."



Tyto změny podtrhují jeden z nejpřekvapivějších aspektů klimatického rozpadu: rychlost, s jakou se zvyšování průměrné globální teploty promítá do extrémního počasí.



"Stačí se podívat, co se už děje se světem, který se ohřál jen o něco málo přes jeden stupeň," říká McGuire. "Ukazuje se, že klima se mění k horšímu mnohem rychleji, než předpovídaly první klimatické modely. To je něco, co se nikdy neočekávalo."



Od počátku průmyslové revoluce, kdy lidstvo začalo do atmosféry vypouštět oxid uhličitý, se globální teplota zvýšila o něco málo přes 1 °C. Na loňském klimatickém zasedání Cop26 v Glasgow bylo dohodnuto, že je třeba vyvinout veškeré úsilí, aby se tento nárůst omezil na 1,5 °C, ačkoli k dosažení tohoto cíle bude podle propočtů nutné snížit celosvětové emise uhlíku do roku 2030 o 45 %.



"V reálném světě se to nepodaří," říká McGuire. "Místo toho jsme na cestě k téměř 14% nárůstu emisí do tohoto data - což téměř jistě povede k tomu, že za méně než deset let prolomíme hranici 1,5 °C."



A o důsledcích bychom neměli pochybovat. Pokud teplota překročí 1,5 °C, svět bude sužován intenzivními letními vedry, extrémním suchem, ničivými povodněmi, snížením výnosů plodin, rychlým táním ledovců a stoupající hladinou moří. Nárůst o 2 °C a více vážně ohrozí stabilitu globální společnosti, vruje McGuire. Je třeba také poznamenat, že podle nejnadějnějších odhadů závazků ke snížení emisí přijatých na konferenci Cop26 se svět oteplí o 2,4 až 3C.



Z tohoto pohledu je zřejmé, že můžeme udělat jen málo pro to, abychom se vyhnuli nadcházejícímu klimatickému kolapsu. Místo toho se musíme přizpůsobit tomu, že nás čeká horký svět, a začít podnikat kroky, abychom se pokusili zabránit dalšímu zhoršování neutěšené situace, říká McGuire.





Je jisté, že v současné době má Británie - ačkoli je v relativně dobré pozici, aby mohla čelit nejhorším dopadům nadcházejícího klimatického zlomu - velké problémy. Vlny veder budou častější, teplejší a delší. Obrovské množství moderních, malých a špatně izolovaných britských domů se do roku 2050 stane tepelnými pastmi, které budou mít na svědomí tisíce úmrtí každé léto.







Zdroj v angličtině ZDE

"Navzdory opakovaným varováním se každoročně staví statisíce těchto nevhodných domů," dodává McGuire.Pokud jde o příčinu tragicky zpožděné reakce světa, McGuire viní "spiknutí nevědomosti, setrvačnosti, špatného řízení a zastírání a lží ze strany popíračů změny klimatu, které zajistilo, že jsme se náměsíčně dostali na méně než půl stupně od nebezpečné hranice 1,5 °C. Pokud se nestane nějaký zázrak, brzy ho prorazíme."Budoucnost je z tohoto pohledu hrozivá, i když McGuire zdůrazňuje, že pokud se podaří v blízké budoucnosti výrazně snížit emise uhlíku a pokud se začneme přizpůsobovat mnohem teplejšímu světu již dnes, můžeme se vyhnout skutečně katastrofální a neudržitelné budoucnosti. Budoucí dny budou chmurnější, ale ne katastrofální. Možná se nám nepodaří odvrátit klimatický kolaps, ale můžeme odvrátit další dopady, které by se jevily jako klimatické kataklyzma natolik, že by ohrozily samotné přežití lidské civilizace."Je to výzva do zbraně," říká. "Takže pokud cítíte potřebu přilepit se lepidlem na povrch dálnice nebo zablokovat ropnou rafinerii, udělejte to. Jezděte elektromobilem nebo ještě lépe veřejnou dopravou, choďte pěšky nebo jezděte na kole. Přejděte na ekologický tarif energie, jezte méně masa. Přestaňte létat, lobujte u svých volených zástupců na místní i celostátní úrovni a moudře využijte svého hlasu, aby se k moci dostala vláda, která bude v otázce klimatické nouze jednat."