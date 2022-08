Ruská agrese na Ukrajině: Tři lidé byli usmrceni v minibuse evakuantů z Chersonu

2. 8. 2022

čas čtení 10 minut

Foto: Rusy vybombardovaná nemocnice v městě Mykolajiv



- Tisková agentura Agence France-Presse přináší dnes ráno několik citací lidí z okupovaných oblastí Ukrajiny. Uvádí, že všichni mají změněná jména, aby byli chráněni před pomstou, a AFP nebyla schopna jejich výpovědi nezávisle ověřit.

Jedním z oslovených byl "Oleksandr", pětadvacetiletý učitel z vesnice poblíž města Cherson. Ten agentuře řekl:



"Osvobození města je jedna věc, ale osvobození celé Chersonské oblasti je něco jiného. Víme, že se to teď nepodaří, ale stále máme naději.



Silnice v regionu jsou posety četnými kontrolními stanovišti a stále je slyšet bombardování. Ve městech je mnoho vojáků.



V samotném Chersonu je to velmi depresivní. Léky už vůbec nejsou a mnoho starších lidí kvůli nedostatku léčby zemřelo. Pro starší lidi je to peklo.



Kdybych měl situaci popsat jedním slovem, řekl bych "těžká". Dochází k totálnímu kolapsu veřejných služeb. Rubl není v oběhu. Pasy se nevydávají - stejně je nikdo nechce.



Máme dostatek potravin, i když humanitární pomoc se dodává velmi málo. Mnoho lidí zůstává bez práce a často zůstávají jen nekvalifikovaní dělníci.



V prvních týdnech okupace bylo uneseno mnoho aktivistů. Probíhaly velké demonstrace proti okupaci, ale po měsíci ustaly, protože není internet, žádná komunikace.



A všichni aktivisté se buď skrývají, nebo byli uneseni či zabiti, nevím.



Když vás Rusové slyší mluvit ukrajinsky, myslí si, že jste nacista. Kontrolují sociální sítě, tetování, pokud máte na těle ukrajinské symboly, máte problém. Vím, že si někteří lidé nechali odstranit tetování."

- USA pošlou Ukrajině nové zbraně za 550 milionů dolarů



Spojené státy v pondělí oznámily novou dodávku zbraní pro ukrajinské síly bojující proti Rusku, včetně munice pro stále důležitější raketomety a dělostřelecké zbraně.



Balík v hodnotě 550 milionů dolarů bude "zahrnovat více munice pro vysoce mobilní pokročilé raketové systémy Himars, a také munici" pro dělostřelectvo, řekl novinářům mluvčí Rady národní bezpečnosti John Kirby.



Pomoc zahrnuje 75 000 kusů 155mm dělostřelecké munice, uvádí se v prohlášení Pentagonu.



"V zájmu splnění vyvíjejících se požadavků na bojišti budou USA nadále spolupracovat se svými spojenci a partnery, aby Ukrajině poskytly klíčové schopnosti," uvádí se v prohlášení.



Podle Pentagonu se tak celková vojenská pomoc poskytnutá Ukrajině od nástupu prezidenta Joea Bidena do úřadu vyšplhala na více než 8,8 miliardy dolarů.



Předchozí zbrojní pomoc Washingtonu Kyjevu zahrnovala protiletadlové radary, protitankové střely Javelin, vrtulníky sovětské výroby, granáty a lehká obrněná vozidla.





- Zelenskij varuje před "iluzí", že Rusko nebude narušovat ukrajinský export



V pondělí poprvé od začátku ruské invaze opustila přístav Oděsa loď s ukrajinským obilím v rámci mezinárodně zprostředkované dohody, která má odblokovat ukrajinský zemědělský vývoz a zmírnit rostoucí celosvětovou potravinovou krizi.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil zásilku za "první pozitivní signál, že existuje šance zastavit rozvoj světové potravinové krize", zatímco Kreml označil odjezd za "velmi pozitivní" zprávu.



Zelenskij ve svém posledním národním projevu uvedl, že je sice "příliš brzy na vyvozování závěrů", ale že zásilka je "prvním pozitivním signálem" k omezení světové potravinové krize.



"Dnes začala realizace iniciativy o vývozu ukrajinského obilí a dalších zemědělských produktů z našich černomořských přístavů. První loď s 26 000 tunami kukuřice opustila přístav Oděsa.



Zatím je příliš brzy na vyvozování závěrů a předvídání dalšího vývoje. Ale přístav začal fungovat, exportní doprava se rozběhla, a to lze označit za první pozitivní signál, že existuje šance zastavit šíření potravinové krize ve světě.



V současné době vše závisí na realizaci bezpečnostních parametrů iniciativy, za které jsou zodpovědní partneři, především OSN a Turecko.



Nemůžeme si dělat iluze, že Rusko jednoduše upustí od snahy narušit ukrajinský export."



- Údajný úder na velitelství ruské Černomořské flotily v Sevastopolu v Den námořnictva je nejnovější neúspěch Černomořské flotily v pětiměsíční válce proti Ukrajině, v jejímž rámci v dubnu ztratila svou vlajkovou loď, křižník Moskva, uvádí britské ministerstvo obrany.





- Svět "dělí jediný chybný úsudek od jaderného zničení", říká šéf OSN



Generální tajemník OSN António Guterres varoval, že nedorozumění by mohlo vyvolat jadernou zkázu, zatímco Spojené státy, Velká Británie a Francie vyzvaly Rusko, aby zastavilo "svou nebezpečnou jadernou rétoriku a chování".



Na zahájení klíčové konference o Smlouvě o nešíření jaderných zbraní (NPT) v New Yorku Guterres varoval, že svět čelí "jadernému nebezpečí, jaké tu nebylo od vrcholu studené války".



S odkazem na válku Ruska s Ukrajinou a napětí na Korejském poloostrově a na Blízkém východě Guterres uvedl, že se obává eskalace krizí "s jaderným podtextem".



"Dnes lidstvo dělí od jaderného zničení jen jedno nedorozumění, jeden chybný výpočet," řekl Guterres na 10. hodnotící konferenci o NPT, mezinárodní smlouvě, která vstoupila v platnost v roce 1970 s cílem zabránit šíření jaderných zbraní.



"Dosud jsme měli mimořádné štěstí. Ale štěstí není strategie. Není ani ochranou před geopolitickým napětím, které přerůstá v jaderný konflikt," dodal a vyzval státy, aby "nasměrovaly lidstvo na novou cestu ke světu bez jaderných zbraní".



- Ukrajina vyšetřuje 752 případů vlastizrady



Ukrajinská státní bezpečnostní služba uvedla, že vyšetřuje 752 případů zrady a kolaborace.



Podle agentury bylo nejvíce případů zdokumentováno v Luhanské, Doněcké, Záporožské a Chersonské oblasti.



Prohlášení vydala také ukrajinská generální prokuratura:



"Probíhá vyšetřování více než 600 zaměstnanců prokuratury, kteří překročili hranice po 24. únoru 2022. Práce na odhalování zrádců během války je otázkou bezpečnosti našeho státu."



Úřad dodal, že podezření bylo zatím sděleno pěti prokurátorům a třem státním úředníkům.



- Ukrajina také zahájila 1451 trestních řízení vyšetřujících zločiny proti dětem, uvedl zástupce generálního prokurátora Igor Mustetsa.



Nejméně 668 z těchto zahájených řízení se týká násilí na dětech a zahrnuje zranění, vraždy a sexuální násilí. Dalších 777 případů se týká útoků na zařízení, která se týkají dětí, dodal Mustetsa.





- Tři mrtví při evakuaci v autobuse u Chersonu



Tři lidé byli zabiti ruským ostřelováním při evakuaci v mikrobusu u Chersonu, informuje ukrajinská armáda.



Ukrajinské operační velitelství "Jih" oznámilo, že při útoku na autobus poblíž Dovhova zemřeli tři lidé.



Mikrobus údajně vezl sedm osob evakuujících se z dočasně obsazené obce Starosillia v Chersonské oblasti.



Zbývající přeživší byli podle místních médií hospitalizováni.





- V pondělí ruský prezident Vladimir Putin v dopise zaslaném účastníkům konference o smlouvě o nešíření jaderných zbraní uvedl, že v jaderné válce "nemůže být vítězů" a že by "nikdy neměla být rozpoutána". V únoru se Putin ostře zmínil o ruském jaderném arzenálu a varoval vnější mocnosti, že jakýkoli pokus o zásah by vás "přivedl k takovým následkům, s jakými jste se ve své historii ještě nesetkali". O několik dní později nařídil uvést ruské jaderné síly do stavu nejvyšší pohotovosti.





- USA obvinily Rusko, že největší ukrajinskou jadernou elektrárnu využívá jako "jaderný štít". Americký ministr zahraničí Antony Blinken uvedl, že Washington je "hluboce znepokojen" tím, že Moskva nyní elektrárnu využívá jako vojenskou základnu a střílí z jejího okolí na ukrajinské síly, a označil ruské akce kolem elektrárny za "vrchol nezodpovědnosti".



- Podle údajů klesla denní produkce plynu ruského Gazpromu v červenci na nejnižší úroveň od roku 2008, a to v obavách, že by Moskva mohla zastavením dodávek způsobit energetickou krizi v Evropě. Podle analýzy údajů zveřejněných v pondělí agenturou Bloomberg čerpala státní energetická společnost minulý měsíc 774 milionů metrů krychlových denně, což je o 14 % méně než v červnu. Celková roční produkce činila 262,4 mld. metrů krychlových, což je o 12 % méně než ve stejném období loňského roku.



- Zpráva Světové banky uvádí, že od ruské invaze na Ukrajinu se ve velké části rozvojového světa prudce zvýšila inflace cen potravin a i několik bohatších zemí se ocitlo v kruhu rostoucích cen. Organizace uvedla, že válka zasáhne mnoho zemí nárůstem účtů za potraviny v hodnotě více než 1 % jejich ročního národního důchodu (HDP), zatímco jiné země nedokážou tento dopad zvládnout a propadnou se do dluhové krize.



- Francie daruje kyjevským úřadům mobilní laboratoř DNA ve snaze zajistit, aby válečné zločiny ruských sil na Ukrajině nezůstaly nepotrestány, uvedl v pondělí prezident Emmanuel Macron.



. Španělské podniky, restaurace, muzea a veřejná doprava budou muset dodržovat přísné teplotní požadavky v rámci mimořádných opatření, která v pondělí oznámila vláda s cílem šetřit energii. Plán stanoví minimální teplotu 27 °C v létě a maximální teplotu 19 °C v zimě.



- Podle nové zprávy podnikatelských expertů a ekonomů z Yale univerzity je ruská ekonomika od invaze na Ukrajinu hluboce poškozena sankcemi a odchodem mezinárodního obchodu. Z velké části nezveřejněné údaje ukazují, že velká část její domácí ekonomické aktivity se od invaze zastavila. "Nejenže sankce a ústup podnikatelů zafungovaly, ale důkladně ochromily ruskou ekonomiku na všech úrovních," uvádí se ve 118stránkové zprávě. "Ruská domácí výroba se zcela zastavila, aniž by byla schopna nahradit ztracené podniky, výrobky a talenty."

