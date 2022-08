Proč dochází k vraždám tolika žen?

3. 8. 2022

Dnes velmi vážné vlákno. O vraždách, které stát přehlíží a kterým by šlo zabránit. O vraždách žen ze strany jejich bývalých nebo současných partnerů. O femicidě.

V ČR jde o zhruba 15-40 takových vražd ročně,





Zhruba proto, že Policie ČR o nich data neeviduje.



(K tomu také:



Nejen že neví, kolik jich je, ale protože o nich neví, nemá na ně jednotnou metodiku. Femicida má přitom zpravidla stejný vzorec. Předchází jí výhrůžky (i se zbraní), stupňující se jednostranné násilí muže vůči ženě, opakující se útoky, pronásledování.



Ve třech čtvrtinách případů byla žena v posledním roce hospitalizována z důvodu napadení budoucím vrahem (data z USA - u nás je pochopitelně nemáme).

To je jedno z míst, kde by šlo oběti identifikovat a začít chránit.



Pokud ale žena Policii hlásí takové jednání jako je pronásledování a výhrůžky bývalým partnerem, je to často bráno na lehkou váhu ("neodbytný ctitel"), nebo vyhodnoceno jako opakovaný přestupek.

Systém tyto ženy neumí ochránit.



Co se musí změnit? Femicida musí přestat být tabu. Musíme o ní mluvit. A nahlas!



Ve Francii nebo Španělsku přinutily stát k akci až obrovské demonstrace pod hesly jako "už žádnou další" (zavražděnou ženu).



Policie ČR musí femicidu evidovat jako speciální druh vraždy. Na základě dat musí zavést jednotnou metodiku pro řešení pronásledování a výhrůžek ze strany bývalého partnera. Vzdělávání lékařského personálu, aby uměl identifikovat oběti.



Legislativní rámec. Policisté a policistky například nemají snadnou možnost agresorovi, který pronásleduje svou bývalou partnerku, odebrat střelnou zbraň, je-li držitelem ZP.

