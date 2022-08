Jaderné Francii hrozí ještě obtížnější zima než Německu

5. 8. 2022

Jakmile se počasí ochladí, Francie bude vůči výpadkům proudu zranitelnější než Německo, upozorňuje Javier Blas. Jakmile se počasí ochladí, Francie bude vůči výpadkům proudu zranitelnější než Německo,

V evropské energetické krizi se veškerá pozornost soustředí na Německo a plyn z Ruska. Ale Francie a její flotila klopýtajících jaderných reaktorů je přinejmenším stejně důležitá. Prvním evropským městem, které ke konci roku utrpí výpadek proudu v důsledku poklesu teplot, může být spíše Paříž než Berlín.

Jak se blíží zima, vyhlídky ve Francii jsou čím dál horší. Electricité de France SA, státní podnik, má v provozu pouze 26 ze svých 57 reaktorů, přičemž více než polovina jeho řetězce prochází nouzovou údržbou po objevení prasklých potrubí. Vzhledem k tomu, že jaderné reaktory generují nejnižší podíl elektřiny v zemi za 30 let, Francie čelí elektrickému "Waterloo".

Pokles dostupnosti jaderné energie nutí Francii spoléhat se více než kdy jindy na plynové elektrárny, větrné a vodní elektrárny s přerušovaným provozem a také na dovoz. To zvyšuje náklady na elektřinu na velkoobchodním trhu v celé Evropě, přičemž francouzské forwardové ceny od roku 2020 vyšplhaly téměř o 1000 % nad desetiletý průměr.

Uprostřed léta, kdy se francouzská poptávka po elektřině pohybuje kolem 45 gigawattů za hodinu, to není nepřekonatelný problém. Ale za chladného zimního večera, kdy francouzské domácnosti dokážou vytáhnout spotřebu nad 80 nebo 90 gigawattů, by se to mohlo katastrofálně prodražit. Přestože je francouzská ekonomika menší než německá, poptávka po galské elektřině během zimy výrazně převyšuje poptávku u jejího souseda, protože tamní domácnosti více spoléhají na elektřinu pro vytápění a ohřev vody.

Zatímco EDF slíbila, že alespoň některé z jejích reaktorů budou zpět v síti včas, společnost má ošklivý zvyk přehnaně slibovat a neplnit. Závažnost zimy může být klíčová: každý stupeň Celsia, o který teplota klesne pod normální úroveň, poptávka po elektrické energii ve Francii vzroste asi o 2,5 gigawattu za hodinu – což odpovídá výkonu dvou jaderných elektráren.

Během pozdního chladného počasí loni v dubnu byla francouzská síť nucena vydat vzácné oranžové varování – druhé nejvyšší – žádající domácnosti a společnosti, aby "zmírnily svou spotřebu". Tyto výstrahy se stanou běžnou součástí nadcházející zimy a velmi pravděpodobně přerostou do "červených výstrah", které naznačují riziko výpadků, pokud rodiny a podniky nesníží poptávku.

Obchodníci s elektřinou berou riziko vážně. Na velkoobchodním trhu vyskočila referenční roční francouzská smlouva o základním zatížení na rekordní maximum 507 eur za megawatthodinu, což je výrazně nad německými cenami 350 až 370 eur za podobnou smlouvu. Francouzští maloobchodní spotřebitelé jsou prozatím chráněni díky cenovému stropu, ale podniky jsou zranitelné.

S příchodem zimy to bude mnohem horší. Za prosinec se francouzská elektřina se základním zatížením obchoduje nad 1 000 eur, což je téměř dvojnásobek německých cen, zatímco špičková elektřina – obvykle večer, kdy se rodiny scházejí na večeři a je zapnuté topení – mění majitele za více než 2 000 eur. V praxi to znamená, že obchodníci očekávají, že francouzská poptávka po elektřině může být v poměru k nabídce tak vysoká, že takzvané hodinové ceny v prosinci mnohokrát narazí na limit 4 000 eur stanovený burzou. Trh, vědom si toho, co přichází, se snaží s předstihem zničit spotřebu ve snaze odvrátit výpadky. Je to nákladný způsob, jak se pokusit donutit společnosti náročné na elektřinu, jako jsou hutě, aby v prosinci plánovaly uzavření.

Francouzský problém se přelévá do zbytku Evropy, včetně Británie. Společnost EDF, která je dlouho zdrojem národní hrdosti a také levného vývozu elektřiny, musí nakupovat energii, aby splnila každodenní požadavky. Začátkem tohoto měsíce francouzská síť požádala britskou síť o mimořádný výkon – a to bylo v létě, kdy je poptávka nízká.

V minulosti EDF dovážela elektřinu pouze několik dní v roce, pokud vůbec. Například mezi lety 2014 a 2016 Francie nedovážela elektřinu během jediného dne. Ale jak narůstaly jaderné problémy, stále více se spoléhá na dovoz. Loni nakupovala elektřinu ze zahraničí 78 dní. Letos k tomu byla nucena zatím rekordních 102 dní.

Francouzské nákupy vyvolaly další zátěž evropského trhu s elektřinou a plynem, který je již nyní pod tlakem. Pokud chce francouzský prezident Emmanuel Macron pomoci zmírnit evropskou energetickou krizi, musí se zaměřit na domácí prostředí. Náprava v EDF by měla být jeho nejvyšší prioritou – výrazně výše, než telefonické rozhovory s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

Paříž učinila první krok a oznámila znárodnění společnosti za cenu 10 miliard eur, i když ne dříve než v září. Je záhadou, proč Macron ještě nepřivedl nový výkonný tým. Generální ředitel společnosti se chystá odejít, ale možná ne dříve než v březnu 2023. Zbytek seniorského týmu, včetně manažera odpovědného za jadernou energetiku, který dohlížel na katastrofální výkony posledních pár let, se zdá mít svá místa jistá. Zatím. Macron také neomezil vliv odborů v EDF – další trvalý problém, který brzdí reformu ve společnosti.

Čas se krátí. Paříž je na podzim a v zimě nádherná; ale bude mnohem méně atraktivní, pokud bude "Město světla" nuceno potemnět.

