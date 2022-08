Ukrajina a Gaza Aneb dva naprosto odlišné světy

9. 8. 2022 / Daniel Veselý

Je to stále táž písnička. Izrael od roku 2007, kdy uvalil na pásmo Gazy nehumánní blokádu, aby tak kolektivně potrestal dvoumilionovou populaci, periodicky bombarduje toto „největší vězení pod širým nebem na světě“, a to zcela beztrestně a nadto se značnou podporou západních zemí a jejich servilních intelektuálních obcí. Kdyby západním vládám a jejím elitám skutečně záleželo na lidských právech, musely by nekompromisně odsoudit jak ilegální ruský vpád na Ukrajinu, tak izraelské trestné výpravy do obřího ghetta jménem Gaza.