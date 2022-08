Jurij Butusov: Kdy NATO dodá Ukrajině tolik zbraní, kolik žádá? Na zahájení velkovýroby zbraní potřebuje minimálně rok

10. 8. 2022

Základní otázky. Základní otázky.

1. Kdy skončí válka?

Válka neskončí v nejbližší době, ne do konce podzimu, ne do konce zimy, všichni prognostici mluvící o načasování se jen snaží získat pozornost veřejnosti. Válka trvala osm let a může trvat ještě mnoho let.

2. Na čem závisí konec války?

Konec války závisí pouze na schopnosti ukrajinské armády způsobit ruské armádě takové ztráty, že se nedokáže vzpamatovat.

3. Zastaví se Rusko, pokud se zmocní Donbasu?

Ne. Rusko soustředilo jednotky v Donbasu, aby vytvořilo maximální výhodu, protože ruské armádě chybějí síly. Ruská armáda se zastaví pouze tam, kde bude poražena – jako byla poražena u Kyjiva, Charkiva a Mykolajiva.

4. Docházejí Rusku rakety, granáty a bomby?

Rusko hodně spotřebovává, ale oni se připravovali. Rusko si proto udržuje a bude značnou dobu udržovat náskok ve vojenském materiálu a munici, jeho zásoby munice a vybavení byly v posledních letech doplněny a vojenský průmysl funguje.

5. Proč nám NATO dodává tak málo zbraní?

Ve skutečnosti nám země NATO dávají spoustu zbraní, ale Ukrajina si nevytvořila vlastní zásoby zbraní a nenasadila velkou armádu, takže všechno, co NATO dává, jde od ihned dopředu a neustále to chybí. Dostali jsme mnohem více základních zbraní a střeliva, než jsme měli ve skladech před válkou.

6. Proč nám NATO nepředá většinu svých zbraní?

Země NATO nám nemohou poskytnout všechny své zásoby zbraní, protože: a) mají své vlastní obranné plány; b) neměly největší rezervy pro velkou pozemní válku, doktrína NATO se opírá o systém dominance ve vzduchu a na moři; c) Rusko, Čína a Írán vytvářejí ve světě nové vojenské hrozby a země NATO musejí poskytnout zálohy, které se také zvětšují.

7. Kdy bude fungovat lend-lease a NATO dodá tolik zbraní, kolik bude potřeba?

Země NATO nyní dramaticky zvyšují kapacitu výroby zbraní, ale nelze to udělat příliš rychle. NATO potřebuje k zahájení velkovýroby zbraní alespoň rok a u některých typů dva roky.

8. Může Ukrajina vyhrát válku s Ruskem?

Ano, strategicky vyhrajeme válku s Ruskem, politicky a informačně jsou na naší straně země, které produkují více než 50 % světového HDP. Ale Rusko (2 % světového HDP) si udržuje vojenskou převahu a za válku zaplatíme velmi vysokou cenu – desítky tisíc životů. Zastavili jsme velkou ruskou ofenzívu, ale zatím nemůžeme porazit ruské úderné skupiny a zničit ruské dělostřelectvo. Rusko má taktickou iniciativu na většině oblastí fronty.

9. Jaká je hlavní výhoda Ukrajiny ve válce?

Kvalita lidí. Proto je naším hlavním válečným úkolem lidi kvalitně ochraňovat a používat. Abychom lidi nevyčerpali do posledního. Neustále zlepšovat znalosti a vybavení. Abychom ve chvíli, kdy zbraně NATO přijdou masivněji na frontu, měli zkušené a sehrané jednotky.

10. Co by měl dělat stát?

Je nutné připravit armádu, ekonomiku a zemi na dlouhodobou pozemní válku. To vyžaduje mobilizaci celé země, jasnou obrannou doktrínu, plánovací dokumenty, změny v kvalitě personálního obsazení, přípravu záloh, nasazení vojsk, změny v kvalitě podpory a organizace logistiky. Kvantita není všechno – náskok vytváří kvalita a klíčové jsou kvalitativní a systémové změny.

11. Můžeme osvobodit okupovaná území?

Jiné možnosti, jak válku ukončit, nejsou – dokud neosvobodíme okupovanou Ukrajinu, válka bude pokračovat. Rusko nechce mír, požaduje kapitulaci a faktické zničení Ukrajiny. Proto je naše spása pouze ve vítězství.

Zdroj v ukrajinštině: ZDE

