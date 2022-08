Jak se vymanit z objetí ruského impéria

10. 8. 2022

čas čtení 1 minuta

Před třiceti lety lidé po celém světě oslavovali skutečnost, že rozpad SSSR byl ve srovnání s rozpadem jiných říší tak pozoruhodně nenásilný, a předpokládali, že Rusko a jeho sousedé se budou moci vyhnout obvyklým tragédiím spojeným se zánikem impéria, tvrdí Vadim Jakunin. Před třiceti lety lidé po celém světě oslavovali skutečnost, že rozpad SSSR byl ve srovnání s rozpadem jiných říší tak pozoruhodně nenásilný, a předpokládali, že Rusko a jeho sousedé se budou moci vyhnout obvyklým tragédiím spojeným se zánikem impéria,

To co se ale skutečně stalo je spíše zpoždění než vyhnutí se násilí. Konflikty v bývalém sovětském prostoru byly pouze pozastaveny, protože mnoho příslušníků elit navzájem sdílelo určité zkušenosti a hodnoty.

Sovětské impérium bylo hrozbou nejen pro svět, ale i pro své vlastní občany. Proto se rozpadlo, protože jak známo, vnitřně rozdělený dům. Tato rozdělení, které impérium před třemi desetiletími roztrhaly, se nyní znovu objevují jako druh konfliktů pro konec impéria zcela běžných.

Rusové si to musí uvědomit a také musí uznat, že Moskva nemůže vrátit džina zpět do láhve. Nemá na to sílu ani zdroje a pokus o obnovu minulosti jen zhorší současnou situaci tím, že přidá další prvek k napětí, které zánik SSSR plně nevyřešil.

Rusové se nemohou vrátit do minulosti a neměli by to ani chtít, protože sovětský systém si vyžádal životy svých nejhodnotnějších občanů, těch, kteří měli vlastní názory, svědomí, rozum a víru.

Zdroj v ruštině: ZDE

