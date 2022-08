V Rusku probíhá "civilizační katastrofa"

12. 8. 2022

čas čtení 1 minuta

Putinova politika nejenže vede k degradaci ruské vědy a zanechává ji stále izolovanější a zaostalejší, ale také zvyšuje pravděpodobnost, že se země stane obětí podvodů, jako byl notoricky známý Trofim Lysenko, který za Stalinových časů propagoval myšlenku dědění získaných vlastností, říká Alexandr Kabanov.

SSSR byl ve vědecké práci v průměru o deset let pozadu za Západem, ale nyní je Rusko již dvacet let pozadu. A poté, co se situace po Putinově invazi na Ukrajinu prudce změnila, nezbývají žádné naděje na změnu k lepšímu.

Není důvod si myslet, že země ve všech ohledech izolovaná bude schopna úspěšněji pracovat ve vědě než země, která izolovaná není. SSSR byl izolovaný, ale méně než Putinovo Rusko, protože byl větší a rozmanitější, investoval více do vědy a měl lídry, kteří naslouchali vědcům a učencům více než Putin.

Ruské stipendium má stále nějaké zdroje, ale během pandemie byly vidět jeho limity. Ruští vědci byli schopni přijít s vakcínou proti koronaviru, ale nebyli schopni vyrobit dostatečné množství nebo přesvědčit obyvatelstvo, aby ji použilo, protože neměli plnou podporu představitelů země.

A mohou přijít další problémy, včetně vzestupu šarlatánů, kteří zneužijí neznalosti a izolace vůdců země, aby se dostali na mocenské pozice. Pro takové lidi to bude snadné - vzhledem k izolaci a supervlastenecké rétorice, která se nyní v Rusku objevuje.

Proto jsou namístě obavy, že znovu uvidíme nové Lysenky.

Zdroj v ruštině: ZDE

