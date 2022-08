Rozpadnou se Spojené státy americké?

15. 8. 2022

Rozhlas BBC v neděli v poledne:



Moderátor:



Bude, nebo nebude kandidovat? Donald Trump rozhodně shromažďuje spoustu peněz a zdá se, že má v úmyslu se v roce 2024 znovu ucházet o prezidentský úřad.



Tuto otázku samozřejmě zmírnila razie FBI v jeho domě na Floridě. Trestní obvinění by mu nezabránilo v kandidatuře, odsouzení však ano a uslyšíte divoce se lišící předpovědi o tom, zda by mohl vyhrát, kdyby znovu kandidoval, ale jedno je jisté, ponouká a motivuje své příznivce.



Jedním z jeho úspěchů bylo, že se současně vykreslil jako muž, který rozhoduje. Jako člověka, který věci dotahuje do konce, a zároveň jako oběť. Proto se mu v posledních dnech podařilo udělat z FBI, ministerstva spravedlnosti a soudce, který vydal příkaz k prohlídce, agenty washingtonského establishmentu s jediným cílem - zničit Donalda J. Trumpa, to je samozřejmě stížnost, kterou v Trumplandu milují. Poslechněte si Betsy McCoy, bývalou viceguvernérku, když byl stát New York v rukou republikánů:



Betsy McCoy:

Odnesou si mnohem víc, než přiznávají na inventárním seznamu, a často si sami strčí do kapsy peníze, které tam ukradnou. Jedná se o zkorumpovanou instituci, která musí být potlačena. Američané nechtějí žít v takovém teroru."



Moderátor:







Teror a korupce Hrůzostrašný obrázek FBI, který ji rozzuří. rozzuří i generálního prokurátora a všechny ostatní pracovníky orgánů činných v trestním řízení.



Posledních několik dní však ukázalo, jak Trumpův jazyk začal definovat americkou politickou debatu pro něj nebo proti němu.



Je třeba jednat v extrémech. Mezi republikány otázku, jaké dokumenty byly z Bílého domu odstraněny a proč, zastínil vztek. Rick Wilson strávil většinu své kariéry jako republikánský politický poradce, dokud ho Trumpova první kampaň neodradila.



Rick Wilson:





"Myslím, že to byla pro zemi katastrofa.



Al prospěch pro Donalda Trumpa ji učinil mnohem pravděpodobnější. Nejen, že bude kandidovat na prezidenta, ale že získá republikánskou nominaci."





Moderátor:





Protože, jak říká, veřejný diskurz se změnil nebo byl otráven.



Rick Wilson:







"V americkém politickém životě působily dva obrovské faktory, které měly temný a neuvěřitelně silný normativ.



Tím horším je v politice vznik stanice Fox News v roce 1996, která se stala 24 hodin denně vysílajícím autoritářským propagandistickým kanálem.



A je to nejsledovanější kabelová zpravodajská síť na světě. A říkají se tam ty nejšílenější věci. Další normativní silou je samozřejmě Facebook, kde se třídí lidé. Algoritmicky jim to říká pořád dokola. Váš nejšílenější nápad je skutečnost."



Moderátor:







Trump je vykreslen jako hrdina bojující proti temným silám. Těm samým silám, které v jeho vítězné kampani do Bílého domu v roce 2016 podle něj ztělesňovala Hillary Clintonová. Na tu chtěl Trump pustit FBI:



Trump:







:Myslím si, že Hillary je velmi slabá. Myslím, že je ubohá. Myslím, že by měla být ve vězení za to, co udělala se svými e-maily. Tak křivá Hillary tak křivá, že by ji měli zavřít, ano? (Souhlasný řev stoupenců)





Moderátor:







A v této ohnivé bouři dostávají staré loajality a přesvědčení na frak.Ústavní právník a historik Philip Bobbitt nepochybuje o tom, že je napaden samotný americký systém vlády.



Philip Bobbitt:







"Myslím, že je to určitě nejvážnější výzva demokratickým institucím za mého života.



Což je život člověka narozeného na konci 40. let. Myslím, že odolnost demokratických institucí spočívá v jakémsi základním předpokladu legitimity v úctě k ústavě."



Moderátor:







A u mnoha republikánů ze strany Abrahama Lincolna se tento základ v době Trumpa rozpadl. Rick Wilson to sledoval zevnitř.



Rick Wilson:







Pracoval jsem pro prezidenta George H. W. Bushe a to byla jiná Republikánská strana, která stále věřila ve vládu práva v nadřazenost ústavy ve všech otázkách vládnutí. A nyní žijeme ve zcela jiném světě a republikánský establishment to stále tak docela nechápe. Stále se tomu snaží přizpůsobit. Říkají si, no, můžeme z Trumpovy základny získat politický prospěch, ale nemusíme ve skutečnosti věřit ve všechno, co chtějí. Oni se nechali rozdrtit tím hyperpopulistickým nacionalistickým autoritářským hnutím."



Moderátor:





Je to hnutí, a kdo si myslel, že se vyčerpalo, ukázalo se, že se mýlil. Dan Voltz píše o celostátní politice pro Washington Post více než 40 let.



Dan Voltz:





"Chci říct, že je to za hranicí toho, co si myslím, že by si kdokoli představoval, a rozhodně za hranicí toho, co by si kdokoli představoval, vzhledem k tomu, že Donald Trump prohrál volby v roce 2020, myslím, že další aspekt, který je na tom nejznepokojivější, je teď ta hrozba násilí."





Moderátor:





Trump stále nevyjádřil lítost nad útokem svých příznivců na Kapitol, z nichž někteří byli ozbrojeni 6. ledna loňského roku, a po celé Americe se ozbrojené skupiny, zejména bělošští supremacisté a dokonce neonacisté, projevují mnohem odvážněji než dříve.



Atmosféra je rozjitřená, a jak upozorňuje Dan Volts z Washington Post, vyhovuje to politickým ambicím Donalda Trumpa.



Dan Volts:







"Radikalizace Republikánské strany je jedním z hlavních pnarativů americké politiky a uvidíme, jak dopadnou podzimní volby. Je však docela možné, ne-li pravděpodobné, že Republikánská strana ovládne Sněmovnu reprezentantů. V Senátu budou mít z různých důvodů těžší boj o získání většiny, ale přesto je to velmi, velmi odlišná strana a vše, co tak nějak slyšíme o tom, co by republikáni ve Sněmovně reprezentantů mohli udělat, pokud budou vládnout, naznačuje, že budeme v období vyšetřování a stupňování této rétoriky, a to vše na pozadí kandidatury Donalda Trumpa na prezidenta v roce 2024. Je to něco, k čemu by se žádný z minulých kandidátů na prezidenta za Republikánskou stranu nikdy nepřiblížil.



Moderátor:





Je důležité říci, že ne všichni republikánští kandidáti v letošních listopadových volbách, kteří dostali Trumpovo imprimatur, si vedou dobře.



Někteří z nich se potýkají s problémy a vnitrostranické boje mezi frakcemi pro a proti Trumpovi jsou na některých místech pro republikány ošklivé a destruktivní.



Podstatné však je, že celý spor se točí kolem něj.



Rick Wilson, který stranu zná celý život, říká, že žádný republikán si nemůže dovolit odvrátit se.



Rick Wilson:





"Kdo řekne Donaldu Trumpovi ne?



Bude se vzpírat zákonům, jak to dělá běžně, a Republikánská strana se bohužel skloní a řekne ano, drahý vůdce musí být zařazen na volebníkandidaturu. Bude kandidovat a spoustu těchto státních organizací ovládají buď Trumpovi věrní, nebo Trumpova organizace voleb.



Nemyslím si, že to republika přežije v podobě, v jaké ji známe nyní, a nemyslím si, že bychom měli spoléhat na dobré služby soudní moci, že zabrání Donaldu Trumpovi v pokusu o uchvácení moci."



Moderátor:





"Uchopení moci" velmi odpovídá jazyku Trumpovy doby. Ale samozřejmě pro příznivce, jako je Betsy Mccoyová v New Yorku, je to pozitivum. Trumpovo funkční období podle ní stálo za to. Pro zemi bylo úspěšné.



Betty Mc Coyová:







"Když se na to podíváme zpětně, Trumpova politika byla pro Spojené státy velmi úspěšná.



Měli jsme mnohem menší inflací než teĎ. Měli jsme mimořádně vysokou zaměstnanost, zejména žen a menšin, a měli jsme silnou zahraniční politiku, která se zdá být za prezidenta Joea Bidena den ode dne slabší, počínaje jeho velmi katastrofálním odchodem z Afghánistánu."



Moderátor:





Myslíte si, že Trumpova zahraniční politika byla v zahraničí obdivována, kde konkrétně?



Betty Mc Coyová:







"Upřímně řečeno, je mi jedno, co si lidé v zahraničí myslí o zahraniční politice Donalda Trumpa.



Byla to politika America first."



Moderátor:





Amerika na prvním místě, ale jaká Amerika?



V hádkách o razii FBI a o dalších Trumpových právních bitvách v New Yorku a s kongresovými výbory je nápadné, jak často slyšíte srovnání mezi dnešním hněvem a dobou, kdy byla země před 160 lety rozervána občanskou válkou, která se vedla s otroctvím jako prubířským kamenem o práva jednotlivých států proti federální vládě právě v otázce, která dnes zemi rozděluje, například v otázce potratů. Dan Volts z Washington Post.



Dan Volts:





"V jistém smyslu se právě nacházíme v další občanské válce. Víte, všichni po sobě střílíme.





Moderátor:







Philip Bobbitt není jen ústavní vědec a historik. Pracoval v Bílém domě za vlády demokratických i republikánských prezidentů, je synovcem prezidenta Lyndona Johnsona a sledoval, jak se země rozdělila v rozjitřených šedesátých letech. Nynější spory mezi pevně republikánskými a pevně demokratickými státy vnímá jako ozvěnu občanské války. Jeho jedinou útěchou, a to hořkosladkou, je to, že by nemuselo dojít k ozbrojenému konfliktu.



Philip Bobbitt:





"Pokud se státy skutečně odtrhnou od celonárodního politického konsensu. Tak, že budete mít, řekněme, zhruba 35 států nebo tak nějak s asi 40 % obyvatel, kteří sdílejí docela konzistentní politické názory, a pak dalších asi 15 států s větším počtem obyvatel, které také sdílejí určitý konsensus. Mnoho třecích ploch se tak skutečně sníží. Nebudete mít takovou tu horkou občanskou válku, protože ani jedna strana vlastně nemá až takový zájem obrátit tu druhou na svou víru, mají k sobě takové pohrdání.



Občanská válka se vedla kvůli zachování Unie. A proč byla Unie ohrožena? Byla ohrožena kvůli otroctví, a to byl problém, který nezmizel.







Když už, tak spíš než domácí násilí bude rozvod, nebo alespoň právní rozluka.



A to mi přijde nesmírně znepokojivé, ale ne tak krvavé."



Moderátor:





Ne tak krvavé. Ústavní právník a historik Philip Bobbitt.













