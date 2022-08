Proč Teherán tak tvrdě prosazuje ruské vítězství na Ukrajině

15. 8. 2022

Poradci nejvyššího vůdce v Teheránu tvrdí, že islámská republika musí podporovat Rusko na Ukrajině, protože Rusko bojuje proti společnému nepříteli: Západní alianci. Poradci nejvyššího vůdce v Teheránu tvrdí, že islámská republika musí podporovat Rusko na Ukrajině, protože Rusko bojuje proti společnému nepříteli: Západní alianci.

Když v červenci přivítal návštěvu ruského prezidenta Vladimira Putina, íránský nejvyšší vůdce Alí Chameneí svého hosta ujistil, že Moskva se při invazi na Ukrajinu oprávněně bránila. Chameneí ve svém projevu v Teheránu prohlásil: "Obyvatelé Západu jsou zcela proti silnému a nezávislému Rusku" a nazval alianci NATO "nebezpečným tvorem".

Jeho nesourodá řeč pokračovala, naplněná nepodloženými tvrzeními o NATO, říkal, že západní vojenská aliance "nezná limity" a "vyvolala by stejnou válku s Krymem jako omluvou", kdyby Putin nejednal jako první.

Husejn Šariatmadari, redaktor konzervativního teheránského listu Kajhan, který údajně odráží myšlení nejvyššího vůdce, napsal úvodník týden po Putinově návštěvě a evokoval "nebeskou perspektiv"“, která mohla vidět realitu za "oponou" války. Chameneí, napsal editor, ví, že pokud by Amerika tuto válku vyhrála, Írán by se stal jejím dalším cílem, a proto považuje ruský "odpor" na Ukrajině za spojený s vlastní bezpečností íránského režimu.

O Chameneím tedy uzavřel: "logicky a přirozeně to podporuje".

Chameneího poradce pro zahraniční věci Alí Akbar Velájatí uvedl, že Čína a Rusko jsou "skuteční přátelé" Íránu a tvoří spolu s Islámskou republikou tři "důležité a nezávislé mocnosti stojící proti americké a západní expanzi" a klíčové členy "hnutí nezúčastněných".

Možná zapomněl, že už neexistuje Sovětský svaz ani Varšavská smlouva, a že každopádně íránský revoluční režim v roce 1979 slíbil, že se nebude spojovat s Východem ani Západem. I on podpořil Chameneího deklarace ve prospěch ruské války na Ukrajině.

Dronové spojení

Web Jahan News zaznamenal, že postoj nejvyššího vůdce k Ukrajině a rozhodnutí dodat Rusku bezpilotní letouny ukázaly, že si je vědom potřeby "inteligentní opozice vůči alianci (NATO)" a podporuje "všechny iniciativy", které by zatlačovaly NATO zpět z "východních bašt". Stejný komentář byl znovu publikován v Džavanu, novinách přidružených k revolučním gardám.

Není divu, že součástí Putinova cíle při návštěvě Teheránu bylo zatáhnout íránský režim do jeho války, jak si všiml Kayhan London jinde. Chameneího deklarovaná podpora války a podpora íránských médií pro jeho prohlášení mohou být předehrou k dalším krokům Teheránu.

Když před jedenácti lety v Sýrii vypuklo povstání proti režimu prezidenta Bašára Asada, Islámská republika nejprve vehementně popírala, že by do Sýrie vyslala vojáky na podporu Asada. Šéf Revolučních gard Husajn Salámí o několik let později připustil, že Írán vyslal "poradce" a do roku 2016 Chameneí popisoval Sýrii jako součást vlastní "obranné hloubky" Íránu.

Íránská přítomnost v Sýrii podle něj měla "posílit naše přátele a... příznivce. Nesmíme jednat tak, aby byli přátelé a oddaní Islámské republiky na Blízkém východě oslabeni". Byl to argument pro ospravedlnění smrti tisíců v Sýrii a vedl k tomu, že režim vyslal další vojáky, nazývané "obránci svatyně".

"Blízkovýchodní NATO"

Takové akce také vydláždily cestu Abrahamovým dohodám k vytvoření "blízkovýchodního NATO", spojujícího Washington se sunnitskými režimy v Perském zálivu. Chameneí v roce 2015 řekl, že kdyby Islámská republika nebojovala v Sýrii, musela by bojovat "s nepřítelem... zde v Kermánšáhu, Hamadánu a dalších provinciích, aby je zastavila!" Nepřítelem byl v tomto případě Islámský stát nebo ISIS se svou zjevnou nenávistí k šíitským muslimům.

Podobné argumenty se nyní používají ohledně Ukrajiny: Stala se "předsunutou obrannou" pozicí pro islámskou republiku a Putin skutečně bojuje na obranu fronty, která zahrnuje islámský Írán! Pro Chameneího stoupence je Ukrajina "strategickou hloubkou Islámské republiky proti NATO". Zapomínají na dalšího nedávného hosta v Teheránu: Recepa Tayyipa Erdogana, prezidenta Turecka, členského státu NATO?

Pokud je známo, na Ukrajině se nenacházejí žádné šíitské svatyně, ale nebuďte překvapeni, pokud teheránské úřady přinesou teologické zdůvodnění poskytnuté "poradcům", kteří tam mohou být vysláni.

