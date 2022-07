Íránský nejvyšší vůdce podporuje invazi Moskvy na Ukrajinu

20. 7. 2022

čas čtení 9 minut

-Ukrajinská agentura Interfax přinesla zprávu, podle níž byli ve středu při ranním ostřelování v okrese Saltiv ve východním Charkově ruskými okupačními silami zabiti tři civilisté a jeden byl zraněn.



Zpráva se odvolává na komentář Olega Sinegubova, náčelníka charkovské oblastní vojenské správy, na Telegramu.



Sinegubov uvedl, že mezi oběťmi jsou 13letý chlapec, muž a žena. Jedna 72letá žena byla zraněna.

Унаслідок ранкового обстрілу Харкова загинули щонайменше три мирних жителі, зокрема дитина - Синєгубовhttps://t.co/7TSfyl65DE — Інтерфакс-Україна (@InterfaxUkraine) July 20, 2022

- USA a jejich spojenci zvažují možný výcvik ukrajinských pilotů v rámci dlouhodobého úsilí o potenciální pomoc Kyjevu při budování budoucích ukrajinských vzdušných sil.



Náčelník generálního štábu letectva Charles "CQ" Brown připustil, že diskuse probíhají, ale nepotvrdil žádné rozhodnutí.



- Evropská unie ve středu představí nouzové plány na snížení poptávky po plynu během několika měsíců a varuje země, že bez hlubokých škrtů by se mohly v zimě potýkat s problémy s palivem, pokud Rusko přeruší dodávky.



Evropa se před zimou snaží naplnit své zásobníky plynu a vytvořit zásoby pro případ, že by Moskva v odvetě za evropskou podporu Ukrajiny ve válce s Ruskem dále omezila dodávky. Ruský Gazprom již zastavil dodávky do některých států EU.



Evropská komise vyzve země, aby se připravily na možné další omezení dodávek a snížily spotřebu plynu. Návrh plánu EU, který viděla agentura Reuters, navrhuje dobrovolný cíl pro země, aby v příštích osmi měsících snížily svou poptávku po plynu, který by mohl být v případě nouzových dodávek právně závazný.



Úředníci EU uvedli, že cílem by bylo snížit spotřebu plynu o 10-15 %.



Návrh, který by se mohl před zveřejněním změnit, by musely schválit země EU, které jsou do značné míry odpovědné za své vlastní energetické politiky.



Některé země, včetně Polska, vyjádřily vůči tomuto plánu odpor a domnívají se, že jejich krizové plány nepotřebují podporu z Bruselu.





- Podle zprávy agentury Reuters, která se odvolává na Ruskem dosazené úřady, Ukrajina znovu ostřelovala Antonivský most v Ruskem kontrolované jižní části Chersonské oblasti.



Most je vážně poškozen a pravděpodobně bude dnes uzavřen pro dopravu, dodal Tass.



- Ruská ofenziva na Donbasu dosahuje minimálních úspěchů: Britské ministerstvo obrany



Ruská ofenziva v ukrajinském Donbasu nadále dosahuje minimálních úspěchů. Ukrajinské síly drží linii, uvedla britská vojenská rozvědka.



Antonovský most přes Dněpr, který byl zasažen ukrajinskými silami, je pravděpodobně stále použitelný, uvedlo britské ministerstvo obrany.



"Je vysoce pravděpodobné, že most je nadále použitelný, ale pro ruské síly představuje klíčovou zranitelnost," dodalo ministerstvo.



"Je to jeden z pouhých dvou silničních přechodů přes Dněpr, jimiž může Rusko zásobovat nebo stahovat své síly na území, které obsadilo západně od řeky."



Dolní tok Dněpru představuje přirozenou bariéru, ta je široká asi 1 000 metrů.



Kontrola přechodů přes Dněpr se pravděpodobně stane klíčovým faktorem pro výsledek bojů v regionu, dodalo ministerstvo.



- Vladimir Putin na cestě do Teheránu prohlásil, že bylo dosaženo pokroku, který by mohl Rusku umožnit zrušit blokádu ukrajinské pšenice.



"Chci vám poděkovat za vaše zprostředkovatelské úsilí," řekl ruský prezident svému tureckému protějšku Recepu Tayyipu Erdoganovi v komentáři zveřejněném Kremlem.





- Podle představitelů Bílého domu se USA chystají v příštích dnech oznámit nový balík zbraní pro Ukrajinu.



Očekává se, že bude obsahovat americké mobilní raketomety, známé jako Himars, a náboje pro raketové systémy s vícenásobným odpalováním a také dělostřeleckou munici, uvedl John Kirby, hlavní mluvčí Rady národní bezpečnosti.



USA poskytly od začátku války bezpečnostní pomoc ve výši 8 miliard dolarů, z toho 2,2 miliardy dolarů za poslední měsíc.



- Rusko se snaží anektovat ukrajinské území dosazováním proxy činitelů, sdělují USA.



Podle Bílého domu Rusko připravuje půdu pro anexi ukrajinského území a instaluje do tamních oblastí pod svou kontrolou nelegitimní zástupné úředníky, snaží se tak získat úplnou kontrolu na východě země.



Hlavní mluvčí Rady pro národní bezpečnost John Kirby na brífinku v Bílém domě uvedl, že Rusové se chystají dosadit zastupující úředníky, zavést rubl jako standardní měnu a donutit obyvatele, aby požádali o ruské občanství. Rusko se nyní také pokouší převzít kontrolu nad vysílacími věžemi, řekl.





- Putin v úterý získal pro invazi na Ukrajinu podporu íránského nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího.



Chameneí Putinovi řekl:



"Válka je drsná a obtížná záležitost a Íránu se vůbec nelíbí, že jí trpí obyčejní lidé, ale v případě Ukrajiny, kdybyste nepřevzal iniciativu, druhá strana by válku vyvolala z vlastní iniciativy.



Pokud je cesta pro NATO otevřená, NATO nezná hranic, a pokud by nebylo na Ukrajině zastaveno, zahájili by stejnou válku o nějaký čas později pod záminkou Krymu."



Podle něj je třeba, aby Rusko a Írán postupně spolupracovaly na snížení síly dolaru.





- Putin nervózně čekal na Erdogana



Ruský prezident Vladimir Putin zůstal rozpačitě stát v místnosti před davem novinářů při čekání na setkání se svým tureckým protějškem Recepem Tayyipem Erdoganem.



Na záběrech pořízených před úterním setkáním je vidět, jak se Putin téměř minutu před kamerami vrtí, přenáší váhu z nohy na nohu a tváří se nepříjemně, než ho Erdogan konečně přivítá.



Pro ruského vůdce, který si získal pověst člověka, který nechává světové lídry čekat, někdy i několik hodin to byla dosud neznámá zkušenost. Někteří spekulovali, že to mohla být odplata za setkání v Moskvě v roce 2020, kdy Erdoğan čekal na vstup do jednací místnosti tak dlouho, až si sedl.



Novináři zachytili okamžik, kdy Putin v úterý vstoupil do místnosti v očekávání, že Erdogan bude rychle následovat jeho příkladu. Místo toho tam Putin zůstal stát za zvuku spouští fotoaparátů.



S rukama sepjatýma před sebou byl obvykle stoický ruský vůdce během padesátivteřinového čekání viděn, jak šoupe nohama. . Nakonec Putin s náznakem rozčilení nechal ruce klesnout podél těla, když se Erdogan nenuceně vynořil a dvojice si podala ruce.





- Ruský prezident Vladimir Putin hodlá na podzim podniknout několik zahraničních cest, uvedl jeho mluvčí Dmitrij Peskov.



V nejbližší [budoucnosti] - ne, ale na pořadu dne je, řekněme, několik návštěv ještě na podzim," citovala ruská státní agentura Tass Peskova v odpovědi na otázku, zda Putin plánuje v nejbližší době nové zahraniční cesty.



- Ukrajina si nepřeje, aby válka trvala až do zimy, protože by to ruským silám poskytlo čas na zakopání a ztížilo případnou ukrajinskou protiofenzívu. Řekl to náčelník generálního štábu prezidenta Volodymyra Zelenského Andrij Jermak: "Je pro nás velmi důležité, abychom nevstoupili do zimy. Po zimě, kdy budou mít Rusové více času na zakopání, to bude jistě obtížnější."



- Dmitrij Medveděv, bývalý ruský prezident, prohlásil, že mír na Ukrajině bude za podmínek Moskvy.





- Volodymyr Zelenskij řekl, že po úterní cestě své manželky do Washingtonu očekává "významné výsledky" pro Ukrajinu. "Zvýšení americké podpory Ukrajině, další pomoc při ochraně lidí před ruským terorem, řešení humanitárních potřeb, to vše jsou úkoly probíhající návštěvy první dámy Ukrajiny ve Spojených státech," řekl.

