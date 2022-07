Studie: Koronavirus "se dostává do mozku tunely v nosní tkáni"

22. 7. 2022

čas čtení 2 minuty

Tým výzkumníků z Institutu Pasteur uvádí důkazy, které naznačují, že virus SARS-CoV-2 je schopen proniknout do mozku pomocí nosních buněk vytvořením tunelů z nanotrubiček. V článku publikovaném v časopise Science Advances skupina popisuje studii chování viru při infikování určitých typů buněk s pomocí vysoce výkonných mikroskopů ke studiu jeho pohybu.

V průběhu pandemie lékaři a pacienti hlásili příznaky zmatenosti a "mozkové mlhy", což naznačuje, že virus SARS-CoV-2 je schopen proniknout do mozku a infikovat ho. Ale až dosud existovalo jen málo důkazů o tom, jak se to děje. Předchozí výzkum ukázal, že v nervových buňkách nebyl virus schopen využít receptor ACE2, který je základem infekcí nosu, úst a dalších buněk, takže je obtížné pochopit, jak by se mohl dostat do mozku. Vědci se domnívají, že teď našli odpověď – virus vytváří tunely v nanotrubičkách z buněk, které mají receptory ACE2 a lze použít jako průchod do mozku.

Ve své práci vědci studovali chování dvou druhů buněk v misce ve své laboratoři – SH-SY5Y, které jsou podobné buňkám v mozku, a Vero E6, které jsou podobné buňkám, které vystýlají nos a další povrchy, jež se snadno nakazí virem SARS-CoV-2. Zjistili, že virus měl problém infikovat buňky SH-SY5Y, ale přesto si dokázal prorazit cestu do mozkových buněk. To vedlo vědce k bližšímu zkoumání pomocí elektronového mikroskopu. Zjistili, že virus používá buňky Vero E6 k vytvoření nanotrubiček. A protože byly vyrobeny z buněk Vero E6, virus byl schopen infikovat svou cestu tunely nanotrubiček až do mozkových buněk díky přítomnosti receptorů ACE2.

Vědci vědí o biologických nanotrubičkách už nějakou dobu – viděli, jak za určitých podmínek přenášejí struktury mezi buňkami a někdy i virové částice. K potvrzení zjištění je zapotřebí mnohem více práce, počínaje testováním buněk v reálnějším scénáři. Pokud se zjištění potvrdí, vědci naznačují, že lze vyvinout terapie, které zabrání tvorbě nanotrubiček a zabrání viru v infikování mozku.

