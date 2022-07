Jestliže vedro vyřadí digitální datová centra, naše společnosti se opravdu rozloží

25. 7. 2022

Je pochopitelné, že železniční infrastruktura v Británii nezvládla teploty z minulého týdne, ale proč byla zařízení společností Google a Oracle mimo provoz?



Jedním z nečekaných potěšení z nedávné vlny vedra bylo, že britský konzervativní ministr dopravy mluvil rozumně. Grant Shapps v úterý ráno v rozhlase vysvětloval základní princip dobrého inženýrského projektu: správně zadat specifikace. Když vytváříte novou veřejnou infrastrukturu, musíte být schopni specifikovat, za jakých okolností má projekt fungovat, píše John Naughton.



Shapps vysvětlil, že britský železniční systém byl navržen pro provoz při teplotách od -10 do 35 °C. A poukázal na to, že pokud je teplota vzduchu 40C, skutečná teplota kolejnic může být dvakrát vyšší. Koneckonců jsou vyrobeny z oceli a mohly by se v horku prohýbat, což je důvod, proč byly některé tratě toho dne uzavřeny.



Zajímavé je, že železnice nebyla jediná, která horko nevydržela. Když teplota minulé úterý dosáhla v Anglii 40,3 °C, musela být odstavena datová centra provozovaná společnostmi Google a Oracle.

Podle serveru The Register "byly vybrané stroje [společnosti Google] vypnuty, aby se předešlo dlouhodobému poškození, což způsobilo nedostupnost některých zdrojů, služeb a virtuálních strojů a vyřazení nešťastných webových stránek apod.". A v 15:41 hodin obdrželi zákazníci společnosti Oracle upozornění: "V důsledku nesezónních teplot v regionu došlo k problému s podmnožinou chladicí infrastruktury v datovém centru jižní Británie v Londýně. To vedlo k tomu, že dílčí část infrastruktury našich služeb musela být vypnuta, aby se zabránilo nekontrolovatelným selháním hardwaru. Tento krok byl učiněn se záměrem omezit možnost jakéhokoli dlouhodobého dopadu na naše zákazníky."



Nic z toho nepřekvapí nikoho, kdo měl to štěstí a navštívil jedno z těchto center. (Vzhledem k tomu, že technologické společnosti jsou na ně mimořádně citlivé, pozvání jsou vzácná). V podstatě se jedná o obrovské kovové stavby bez oken, často postavené na odlehlých místech a obehnané oplocením vojenského typu. Uvnitř se nachází mnoho tisíc počítačů (tzv. serverů), které jsou uspořádány ve vertikálních stojanech.



Centra se vyrábějí v různých velikostech. Průměrné centrum má rozlohu 9000 m2. Největší (podle očekávání v Číně) má rozlohu 600 000 čtverečních metrů. Počet serverů v daném centru závisí na jeho rozloze a na úkolech, které servery vykonávají - od hostování webových stránek (nízký výkon), přes provozování javascriptových botů (střední výkon) až po renderování grafiky a videa nebo spouštění algoritmů strojového učení (vysoký výkon). Odhaduje se například, že centrum o rozloze 90 000 metrů čtverečních může obsahovat od 800 000 do 6,3 milionu strojů v různých kombinacích.



Jaké byly teplotní parametry projektu dvou center, která musela být v úterý odstavena?



Všechno v datovém centru se odvíjí od jediné věci: elektrické energie. Je potřeba k provozu serverů - a k jejich chlazení, protože se zahřívají. Představte si 800 000 nepřetržitě běžících výkonných počítačů a pochopíte. Proto je klimatizace jejich interiérů kritickou funkcí. Proto se je technologické společnosti často snaží umístit na místa, kde je levná a stabilní dodávka elektřiny a kde je chlazení snazší, protože převládají nižší teploty.



Datová centra (kterým se kdysi říkalo "serverové farmy", dokud se technologický průmysl nerozhodl, že je to příliš přízemní termín) jsou svým způsobem katedrálami našeho síťového světa. Ale na rozdíl od katedrál, které mají pouze symbolický, estetický, kulturní nebo náboženský význam, představují datová centra hmatatelnou, utilitární nutnost onlinového světa. Bez nich by koneckonců naše chytré telefony byly jen drahými těžítky. Kdykoli zveřejníte fotografii na Instagramu, pošlete textovou zprávu příteli nebo se podíváte do aplikace o počasí, komunikujete někde s datovým centrem.



Proto je zajímavé, co se minulý týden stalo s centry Google a Oracle. Je to připomínka toho, že železnice nejsou jedinou součástí kritické infrastruktury naší společnosti, která je zranitelná vůči globálnímu oteplování. Když Shapps v úterý vysvětloval posluchačům Radia 4 realitu železničnich sítí hlavou mi běžela otázka: Jaké byly projektové parametry obou center, která musela být v úterý odstavena? Předpokládali inženýři, kteří je určovali, že přístřešky nikdy nebudou muset zvládnout teplotu vyšší než 35 °C? Pokud ano, pak by mohli mít problém oni i my.





Je snadné pochopit, proč jsou železnice kritickou infrastrukturou společnosti: jsou to hmatatelné, velmi fyzické věci. Ale technologie našich chytrých telefonů se zdá být jaksi nadpozemská. Datová centra jsou užitečná tím, že nám připomínají, že tomu tak není.







Zdroj v angličtině ZDE

