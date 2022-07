Ruská agrese na Ukrajině: Ukrajina ostřeluje Antonivský most v Chersonu

27. 7. 2022

- Z Ruskem okupované Chersonské oblasti na jihu Ukrajiny přicházejí četné, zatím nepotvrzené zprávy o nových úderech ukrajinských sil na strategický Antonivský most přes Dněpr.

Telegram channels from #Kherson report that the Antonovsky bridge is being attacked again.



There is no confirmed information on the state of the bridge yet. pic.twitter.com/f1vkdU3Ut3 — NEXTA (@nexta_tv) July 27, 2022

"Výbuchy v oblasti Antonivského mostu," uvedly ukrajinské ozbrojené síly v aktualizaci na Telegramu těsně před půlnocí spolu s videem, které údajně ukazuje palbu úderů.



Vojenský reportér deníku Kviv Independent Illia Ponomarenko v úterý pozdě večer na Twitteru napsal: "Podle zpráv jsme zaznamenali další těžký ukrajinský úder na Antonivský most, klíčovou ruskou zásobovací linii v okupovaném Chersonu".



Vysoký prezidentův poradce Anton Heraščenko citoval ukrajinské ozbrojené síly v aktuálním příspěvku zveřejněnémve středu ráno krátce po šesté hodině.



"Himars zasadily další silný úder jednomu ze dvou mostů přes Dněpr, které okupanti využívají k masivnímu přesunu vojsk. Doufejme, že tentokrát Antonivský most sílu raketového útoku Himars nevydrží."



Ukrajinské síly se zaměřují na mosty vedoucí do Chersonu.



Antonivský most je hlavní zásobovací trasou pro ruské jednotky a v případě jeho poškození by se moskevské síly potenciálně ocitly v pasti v Chersonu s malým množstvím munice a zásob - což je součástí ukrajinského plánu na znovudobytí města.



Cherson, dobytý počátkem března, je pro Ukrajince již dlouho středem zájmu, přičemž obránci od dubna dosahují omezených úspěchů na venkově mezi Mykolajivem a cílovým městem. Ukrajincům však zjevně nyní pomáhají zbraně s delším doletem a účinnou palebnou vzdáleností až 80 km, a tak jejich sebevědomí roste.



Do města vedou čtyři klíčové mosty. Zdá se, že cílem Ukrajiny není chtít mosty zničit, protože přes ně do města stále proudí zásoby potravin, ale spíše je poškodit do té míry, aby přes ně Rusové nemohli přepravovat těžkou techniku.



- Děti z Mariupolu ukazují, jak vypadá jejich město:



Children from #Mariupol show how their city looks like. pic.twitter.com/19VYhcSrm8 — NEXTA (@nexta_tv) July 27, 2022

- Rusko sestřelilo v Chersonu vlastní vrtulník: ⚡️ General Staff: Russia shoots down own helicopter in friendly fire in Kherson.



The Russian military shot down their own Kamov Ka-52 helicopter in Kherson Oblast when attempting to attack Ukrainian units, reported the General Staff of Ukraine’s Armed Forces. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) July 27, 2022

- První ruský vlak dorazil do Kaliningradu, říká gubernátor



První vlak se sankcionovaným zbožím dorazil z Ruska do Kaliningradu přes Litvu v první takové cestě od doby, kdy Evropská unie rozhodla, že Litva musí povolit přesun ruského zboží přes své území, uvádí regionální guvernér.



Ruská tisková agentura Tass citovala regionálního guvernéra Antona Alichanova:



"Je to skutečně první vlak, který přijel po rozhodnutí EU ... [je to] docela důležitý úspěch."



Vlak údajně tvořilo 60 nákladních vagonů s cementem.



Silně militarizovaná ruská exkláva Kaliningrad, vklíněná mezi Litvu a Polsko, které je členem EU a NATO, je z velké části závislá na dodávkách z pevninského Ruska. Ty však musí procházet přes litevské území.



Od února, kdy Rusko vyslalo vojáky na Ukrajinu, se region ocitá ve stále větší izolaci.



- d začátku invaze zahynulo 40 000 ruských vojáků - Zelenskij



Rusko od zahájení invaze na Ukrajinu 24. února ztratilo téměř 40 000 vojáků, tvrdí prezident Volodymyr Zelenskyj.



Ukrajinský prezident tato zjištění - která není možné nezávisle potvrdit - uvedl během svého posledního národního projevu.



Ruský stát již čtyři měsíce neposkytuje svým občanům žádné informace - ani cenzurované - o ztrátách okupačního kontingentu.



"Naprosté mlčení. Nic nebylo zveřejněno ani řečeno v četných rozhovorech a projevech na politické a vojenské úrovni. Přitom toto číslo už činí téměř 40 000 - tolik zabitých lidí ztratila ruská armáda od 24. února. A další desetitisíce byly zraněny a zmrzačeny."



- Ruští představitelé zřejmě potvrdili poslední úder na Antonivský most v Ruskem okupovaném Chersonu.



Kirill Stremousov, zástupce vedoucího Ruskem dosazeného regionálního úřadu v Chersonu, ve středu ráno hovořil s ruskými médii a potvrdil, že most byl ostřelován, nicméně tvrdí, že stále stojí.



"Došlo k zásahům [po útoku ukrajinských vojsk] na Antonivském mostě, zablokovali jsme dopravu. Budeme ho opravovat," řekl Stremousov agentuře RIA Novosti.



Stremousov dodal, že Ukrajina použila různé dělostřelecké systémy a počet střel "přesáhl deset".



- Rusko využívá ceny plynu k terorizování Evropy: Zelenskij



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý prohlásil, že Rusko záměrně snižuje dodávky zemního plynu, aby na Evropu uvalilo "cenový teror", a zároveň vyzval k uvalení dalších sankcí na Moskvu.



"Moskva pomocí Gazpromu dělá vše pro to, aby byla nadcházející zima pro evropské země co nejkrutější. Na teror je třeba odpovědět - uvalit sankce."



Mezitím by dohoda dohodnutá státy EU o omezení spotřeby plynu měla přinést dostatečné úspory plynu, které by vystačily na průměrnou zimu, pokud by Rusko v červenci zcela přerušilo dodávky, uvedl šéf energetiky bloku Kadri Simson.



- Kreml uvedl, že opravená plynová turbína pro Nord Stream 1, největší ruský plynovod do Evropy, ještě nedorazila po údržbě v Kanadě a že druhá turbína vykazuje závady.



Ruský plynárenský gigant Gazprom bez předchozího upozornění prudce zvýšil tlak v plynovodu Urengoy-Pomary-Užhorod, který dodává ruský plyn do Evropy, uvedla ukrajinská státní společnost provozující plynovody.



Podle ukrajinské společnosti by takové zvýšení tlaku mohlo vést k mimořádným událostem včetně prasknutí potrubí.



- EU byla nucena zmírnit svůj plán na příděly plynu na letošní zimu ve snaze zabránit energetické krizi vyvolané dalším omezením dodávek z Ruska.



Ministři energetiky 27 členských států s výjimkou Maďarska podpořili dobrovolné 15% snížení spotřeby plynu během zimy, což je cíl, který by se mohl stát povinným, pokud by Kreml nařídil úplné zastavení dodávek plynu do Evropy.



Po několikadenních napjatých jednáních se ministři dohodli na výjimkách pro ostrovní státy a na možném vyloučení zemí málo napojených na evropskou plynovou síť, což otupí celkový účinek v případě plné plynové krize.



Dohoda byla uzavřena necelých 24 hodin poté, co ruská státem kontrolovaná energetická společnost Gazprom oznámila, že od středy výrazně omezí dodávky plynu kritickým plynovodem Nord Stream 1. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová uvedla, že pro snížení dodávek neexistuje "žádný ospravedlnitelný technický důvod".



Obvinila ruského prezidenta Vladimira Putina, že se snaží vydírat evropské země za podporu Ukrajiny. Rusko přerušilo nebo omezilo dodávky do desítky zemí EU.



"Oznámení Gazpromu, že bez ospravedlnitelného technického důvodu dále snižuje dodávky plynu do Evropy prostřednictvím plynovodu Nord Stream 1, dále ilustruje nespolehlivost Ruska jako dodavatele energie," uvedla Von der Leyenová. "Díky dnešnímu rozhodnutí jsme nyní připraveni řešit naši energetickou bezpečnost v evropském měřítku jako unie."



Představitelé EU přivítali dohodu jako milník pro jednotnou energetickou politiku, který připomíná skok v integraci v oblasti zdravotnictví učiněný během pandemie Covidu.



- Charkov zasáhla ruská raketa, říká starosta



Druhé největší ukrajinské město Charkov údajně zasáhl ruský raketový útok, uvedl starosta města.



"Ve 4.25 ráno byla ostřelována charkovská průmyslová čtvrť. Přiletěly dvě rakety S-300," napsal Ihor Těrechov na svém kanálu Telegram.



"Záchranáři jsou již na místě a třídí trosky. Podle nich nejsou žádné oběti, ale to jsou zatím jen předběžné informace. Byl bych rád, kdyby to tak bylo," dodal.



Generální štáb ukrajinských ozbrojených sil ve středu ráno rovněž vydal aktuální zprávu, podle níž Rusko provedlo útok "s použitím hlavňového a proudového dělostřelectva" v oblastech Charkova, Čugujeva, Ševelivky, Krasnopilje a dalších. pomocí vodních překážek, pontonových přesunů se snaží zlepšit logistiku svých jednotek.



- Ruské síly pokračovaly v úderech na civilní infrastrukturu v Charkově, druhém největším ukrajinském městě, a v okolním regionu na severovýchodě země. Oblastní gubernátor Oleh Syniehubov uvedl, že údery na město byly obnoveny v úterý kolem svítání. "Rusové se záměrně zaměřují na objekty civilní infrastruktury - nemocnice, školy, kina. Střílí se na všechno, dokonce i na fronty na humanitární pomoc," řekl Syniehubov ukrajinské televizi.



- Ruské ministerstvo obrany plánuje od 30. srpna do 5. září uspořádat na východě země strategické vojenské cvičení. Agentura Interfax s odvoláním na ministerstvo obrany uvedla, že pravidelného cvičení "Vostok" se zúčastní armády blíže nespecifikovaných dalších zemí.



- Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan uskuteční 5. srpna jednodenní návštěvu ruského letoviska Soči, oznámila jeho kancelář. Předpokládá se, že se setká se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem.



- Ve středu bude v Istanbulu slavnostně otevřeno společné koordinační centrum (JCC) pro ukrajinský vývoz obilí v rámci dohody zprostředkované OSN, uvedlo turecké ministerstvo obrany. Ukrajina, Rusko, Turecko a OSN podepsaly minulý týden dohodu o obnovení ukrajinského vývozu obilí.



- Největší překážkou pro lodě s obilím, které tento týden vyplouvají z ukrajinských černomořských přístavů, je podle vývozců nejistota ohledně pojištění. Otázkou zůstává, zda budou pojišťovny ochotny plavidla při plavbě zaminovanými vodami pojistit, zatímco kupující váhají s novými objednávkami vzhledem k riziku ruských útoků.



- Rusko se po roce 2024 stáhne z Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) a zaměří se na vybudování vlastní orbitální stanice, uvedl šéf kosmických sil země. Jurij Borisov uvedl, že Rusko před odchodem z projektu splní své závazky vůči partnerům na ISS. "Rozhodnutí opustit stanici po roce 2024 bylo přijato," řekl Borisov, na což Putin reagoval: "Dobře."



- Ukrajina hodlá do konce roku uzavřít s Mezinárodním měnovým fondem dohodu o programu v hodnotě 15 až 20 miliard dolarů, který má pomoci podpořit její válkou zničenou ekonomiku, řekl agentuře Reuters guvernér centrální banky Kyrylo Ševčenko.



- Zdá se, že ruské ekonomice se navzdory západním sankcím daří lépe, než se očekávalo. Mezinárodní měnový fond v úterý zlepšil odhad hrubého domácího produktu (HDP) Ruska pro letošní rok o 2,5 %, i když se stále očekává, že jeho ekonomika poklesne o 6 %. "To je v roce 2022 v Rusku stále poměrně značná recese," řekl agentuře AFP hlavní ekonom MMF Pierre-Olivier Gourinchas a dodal, že rostoucí ceny energií "poskytují ruské ekonomice obrovské množství příjmů".



- Britský občan, který na videoblogu zveřejňuje prokremelské materiály z Ruskem okupovaných oblastí Ukrajiny, byl přidán na sankční seznam britské vlády. Graham Phillips - první občan Spojeného království, který byl přidán na rozšiřující se sankční seznam - byl obviněn z toho, že je prostředníkem proruské propagandy a za své reportáže dostává od ruského státu medaile.

