USA: Bývalí Republikáni a Demokraté tvoří novou, třetí politickou stranu

29. 7. 2022

čas čtení 3 minuty

Desítky bývalých republikánských a demokratických představitelů oznámily vytvoření nové národní politické strany, která má apelovat na miliony voličů. Ti jsou podle nich zděšeni tím, co považují za nefunkční americký systém dvou stran, informuje Tim Reid. Desítky bývalých republikánských a demokratických představitelů oznámily vytvoření nové národní politické strany, která má apelovat na miliony voličů. Ti jsou podle nich zděšeni tím, co považují za nefunkční americký systém dvou stran,

Nové straně s názvem Forward budou zpočátku spolupředsedat bývalý demokratický prezidentský kandidát Andrew Yang a Christine Todd Whitmanová, bývalá republikánská guvernérka New Jersey. Doufají, že se strana stane životaschopnou alternativou k Republikánské a Demokratické straně, které dominují americké politice.

Lídři letos na podzim uspořádají sérii akcí ve dvou desítkách měst, aby představili svou platformu a získali podporu. Uspořádají oficiální zahájení činnosti v Houstonu 24. září a první národní sjezd strany ve velkém americkém městě příští léto.

Nová strana vzniká sloučením tří politických skupin, které vznikly v posledních letech jako reakce na stále více polarizovaný a zablokovaný americký politický systém. Lídři citovali loňský průzkum Gallupova úřadu, který ukázal, že rekordní dvě třetiny Američanů věří, že je potřeba třetí strana.

Fúze zahrnuje hnutí Renew America Movement, které v roce 2021 vytvořily desítky bývalých úředníků v republikánské administrativě Ronalda Reagana, George H.W. Bushe, George W. Bushe a Donalda Trumpa; Strana vpřed, založená Yangem, který v roce 2021 opustil Demokratickou stranu a stal se nezávislým; a Serve America Movement, skupinu Demokratů, Republikánů a nezávislých, jejichž výkonným ředitelem je bývalý republikánský kongresman David Jolly.

Dva pilíře platformy nové strany jsou "oživit spravedlivou, prosperující ekonomiku" a "poskytnout Američanům více možností výběru ve volbách, více důvěry ve vládu, která funguje, a více hovořit o naší budoucnosti".

Strana, která je centristická, zatím žádnou konkrétní politiku nemá. Při svém čtvrtečním uvedení prohlásila: "Jak vyřešíme velké problémy, kterým Amerika čelí? Ne nalevo. Ne napravo. Vpřed."

Historicky se třetím stranám v americkém systému dvou stran nedařilo. Občas však mohou ovlivnit prezidentské volby. Analytici říkají, že Ralph Nader ze Strany zelených v roce 2000 odebral dostatek hlasů demokratickému prezidentskému kandidátovi Alu Goreovi, aby pomohl Republikánovi George W. Bushovi získat Bílý dům.

Není jasné, jak by nová strana Vpřed mohla ovlivnit volební vyhlídky obou stran v tak hluboce polarizované zemi. Politologové jsou k možnosti úspěchu skeptičtí.

Reakce veřejnosti na Twitteru byla rychlá. Mnoho Demokratů na platformě sociálních médií vyjádřilo obavu, že nová strana sebere více hlasů Demokratům, spíše než Republikánům, a nakonec pomůže Republikánům v těsném soupeření.

Forward si klade za cíl získat registraci strany a přístup k volbám ve 30 státech do konce roku 2023 a ve všech 50 státech do konce roku 2024, včas před prezidentskými a kongresovými volbami v roce 2024. Jeho cílem je postavit kandidáty pro místní volby, jako jsou školní rady a městské rady, do státních parlamentů, v Kongresu USA a až po prezidentský úřad.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0