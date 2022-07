Doba a tma satana Václava

29. 7. 2022 / Petr Haraším

Nikdy není tak zle, aby nebylo ještě hůř. Vláda fialového státníka potají nechala katolické fanatiky infiltrovat a okupovat ministerstvo financí, ministerstvo práce a sociálních věcí i ministerstvo spravedlnosti.



Po promarněných létech, po desetiletích neoliberálních experimentů na živých lidech a po již skoro zapomenutém utahování opasků v důsledku škůdcovské politiky ODS a jejího primáše Klause se v českých vyschlých luzích a spálených hájích opět ozvalo děsivé zaryčení ekonomické bestie. Ano, znova zabučela ta ideologická stvůra a bučí stejnou odrhovačku o nutnosti utahování opasků a smyček. Podle ekonomických padouchů jsme si žili nad poměry, žili v neskonalém blahobytu a v nadstandardu. A nejvíc nad poměry si žili důchodci.

Inflace nás spasí







jak bojuje vláda ODS a TOP09 proti rostoucí inflaci? Nijak. Přednáší floskule, vymýšlí si a někdy, někdy i lže. Vláda, dle pouček mladého, ekonomického a Klausem odkojeného sviště, se starat nemá, neb pak by byl občan líný a jen pazoury by nastavoval. Je s podivem, že na tuto ryze českou pravicovou poučku v zahraničí kupodivu nedbají a o stát svůj svěřený se starají. U nás bude po podzimních komunálních a senátních volbách pořádné „mrzeníčko“, že lidé obluzeni Babišem nerozumí politice Vlády změny a už vůbec nechápou, co všechno pro ně vláda dělá. Budeme se vymlouvat na špatnou komunikaci, kterou hned, jak jen to půjde, napraví naši vepři boubelatí. Nemáme Prchaly, bulí se z řad vládních. Vláda se neumí vychloubat úspěchy, doplňují nadšenci ze submisivních fór.





Avšak, jak správně komunikovat fakta, která se vůbec nehodí do modelu poctivé vlády? Jak národu vysvětlit, že nákupy v Německu, které má stále platy minimálně třikráte vyšší než česká zem, vychází kupodivu a stále cca o čtvrtinu levněji? I přes populistické žvanění satana Václava, že je hned, hned doženeme, jen co si trochu utáhneme. Jak chcete vysvětlit majitelům malých českých obchůdků, že si občané z ryze cenových důvodů zajedou kousek za hranice, aby tam utratili svou minimální chatrnou mzdu? Pravice již 30 let pláče krev a potí slzy pro malé a střední české firmy. Jsou přece základem, základem toho státu. Jsou bohatstvím státu, jeho nadějí a budoucností. Každý volební program populistických politiků se v této nanicovaté utopii utopil. Nikoli právní prostředí, dodržování norem a postihy lumpů s loupežníky, to tady nezavedeme. Maximálně umíme snížit daně, aby to měl stát těžší. Vláda odpovědnosti a šetřivosti zrušila EET. To EET přeci ve velkém zavřelo pípy, zrezivělo nůžky i hrábě a pokousalo služby. Nikoli malé platy občanům, lepší kvalita potravin a nepolámaný distribuční trh, ale EET.





Zrušili jsme tedy Babiš EET a už znovu rostou na vesnicích hospůdky a hospody, obchůdky a obchody, holič i kadeřník i krejčí a obuvník. Za nejdražší státní energie, za drahý benzín i s naftou, za předražený nájem je teď o podnikání na vesnici, sice bez EET, neskonalý zájem. Nebo ne? Exekutoři se pak postarají, aby právo, pořádek a lichva opět zvítězily nad poctivostí, slušností a vůbec už s tím jděte někam. Teď už jen čekám, až se další ekonomický diletant a zemský škůdce soudruh Zeman vybatolí, pardon, vyvezou ho z léčebny v Lánech a zahuhlá do světa, že přežijí jen silní a slabí, ať neobtěžují a zkrachují.







ET mimozemšťan by si měl dát pozor, aby mu ODS nezrušila i to jeho ET a on nešlapal domů pěšky po galaktické dálnici.







Bu, bu, bu ty







Strašíme se ekonomickou krizí a zchudnutím. Zároveň nakupujeme jako diví, jezdíme jako diví a létáme na dovolenou no jako diví. Navíc domů vozíme plné vozíky ze supermarketů. Jeden za druhým. A pak šoupeme nohama u potravinových bank.





Zlí neseriózní experti, nenávistná média a hlavně veřejnoprávní ČT ukazují lidové zoufalství z vlády v plné nahotě. Ukazuje se divákům česká drahota, což se nesmí. A vůbec drahota je i jinde, tak proč ji ukazovat zde? Fuj, třikrát fuj na Český rozhlas a jeho pořad „Život k nezaplacení“! Už jen kousek a z Fóra24 začne létat ono kouzelné slovo „neomarxizmus“.







Část lidí už musí šetřit, ale žádné drama. Tak ticho, prosím. Když na něco nemáte, tak to ani nepotřebujeme dávkovat. Na ty potraviny, světlo a teplo prostě musíte víc makať, ops, makat. Stejně tady nemáme dobrou kulturu práce. Naopak máme tady špatnou produktivitu s ještě horší efektivitou, jak praví praví pravicoví ekonomové z vedení bank, spořitelen, pojišťoven a nadnárodních koncernů. Né, že bychom nemakali jako mourovatí, ale náš váš management ji neumí zhodnotit, a tak ji prodává lacině, protože proč ne.





A zodpovědnosti za sebe sama se vám taky nedostává. Pasivita tady mnohdy vládne davům a děti nejsou vedeny k letním brigádám. Nevím, kde mistr Šafr zkoumal statistiku brigád, ale zkoumal ji špatně, nebo rovnou lže.







Pasivita?







Stát nesmí pomáhat, protože by poddaní byli pasivní, bez iniciativy, doma by seděli u televize a lenošili by obklopeni dávkami peněz ze sociálky. Ovšem pasivita se týká pouze a jen líných občanů, vlády se pasivita netýká, nemůže týkat, tam je pasivita přímo doporučena. Kvůli pasivitě vlády politické změny končí v Česku mraky firem a živnostníků. A to se ODS chlubí, že právě pro ně jim vyhrála volby. Zavřou závoru, zamknou dveře, propustí zaměstnance a sbohem prosperito, sbohem ekonomiko. Firmy končí, protože vláda českým malým a středním firmám zavařila tak, že jim nic jiného nezbývá. Vláda se totiž rozhodla pomáhat tradičně velkým molochům, distributorům, potažmo firmám, které mají enormní zisky, ale na zbytek hodili bobek. Fialový bobek. Vláda pomáhá výrobcům energií miliardovými půjčkami a ty recipročně drtí cenou české firmy hlava nehlava. Takovou neoliberální spoušť nenapáchal ani soudruh Babiš ve vrcholné formě.





A jak zní jedna z nejstarších českých pravicových pouček o zvýšení platu: „podívejte se, venku před bránou čekají zástupy dalších, takže držte huby, buďte rádi za almužnu a živte se, jak chcete“.





Tak i tak







Mezitím se ekonomičtí odborníci všech žánrů, tvarů, názoru a pohlaví, kterých je na čtverečním metru u nás cca šest i pět, dohadují, co způsobuje inflaci, co ji nezpůsobuje, co ji ukončí a co nikoli. Co ekonom, to jiné stanovisko, jiná pravda. Občan jen kouká a nestačí za moudra ekonomů platit.





Teď se ti, kteří tiše sedí a koukají, jak se zadlužujeme, jak ztrácíme kredit a míříme do dlouhodobé chudoby, dohadují, kdo má vlastně onu inflaci porazit. Jedni, ekonomičtí machři, volají, že jen banka centrální, a z banky centrální, ekonomičtí machři, zase halasně halekají, že nikoli oni, ale že vláda. Jedno je zde jisté, inflaci, dluhy a ekonomickou krizi nezpůsobují lidé na nižším ekonomickém stupni vývoje lidstva, ale jen a pouze vyšší ekonomické vrstvy, které stojí jednou tam a podruhé tam, přičemž si mění pozice dle toho, jak zrovna hraje kapela a odkud náhle více kape. Vůbec jim, ekonomům, nevadí, že jsou přímo účastni vládě, nebo minimálně dobře radí vládě, předchozí vládě i vládě té, co předcházela předchozí vládě vlády nad zemí.







Hlavně nezvyšovat daně, nepřidávat plat, proboha už konečně propustit všechny státní úředníky a zavřít sociální dávkovač.







Důchodová reforma







Navíc, kdo má ty nezodpovědné důchodce pořád živit? Vždyť okrádají stát, okrádají své děti a vnuky, okrádají nás. Nenašetřili si, tak co? K čemu jim je vlastně důchod, když si z něj, svou chybou pochopitelně, ani nedokáží zaplatit nájem, energie a potraviny. Vlastně si měli našetřit v dobách, kdy v Česku nosil pod stromeček dárky světový ekonom nicotného významu satan Václav, přičemž ony dárky z děravých saní cestou ukradly hordy prasat skrytých ve tmě.







My?







Ekonomická krize této a výlučně této pravicovo-ultrapravicovo-volnotrhové vlády, která nenechá oligarchy a molochy padnout, si nabrousila zuby a chystá se pořádně občany na podzim pokousat. Některé pokousat, některé zakousnout a svěřit exekuční mafii.





Vláda svou pasivitou žene nekompromisně ekonomiku někam, kde od doby Sametu nebyla. Vládě a ekonomice občané nevěří, ač se mediální patolízalové snaží krizi zamluvit Babišem, válkou a vždyť se nemáte ještě tak zle. Nevšimli si, vážení, že už dnes křižují území satana Václava odpojovací komanda. S úsměvem na rtu, s nařízením od bídných distributorů energií pod kuratelou státu, s posvěcením slušné vlády odpojí denně od zbytků normálního života s elektřinou, plynem a vodou mnohá odběrná místa, kde kupodivu pracují či bydlí podivná stvoření. Energetickým pozůstalým zanechají kondolenční listinu, že se o ně postará deštník proti drahotě a sociální trampolína.







Upřímnou soustrast, přeje vám vaše vláda politické změny a lichvářské spravedlnosti.





PS: Jenže nikdy není tak zle, aby nebylo ještě hůř. Vláda fialového státníka potají nechala katolické fanatiky infiltrovat a okupovat ministerstvo financí, ministerstvo práce a sociálních věcí i ministerstvo spravedlnosti. Po ministerstvech 21. století se nám v klidu prohánějí lidé s morálkou středověkých hranic. Minoritní skupinka katolických fanatiků si usurpuje neadekvátní prostor, přičemž káže z imaginárních kazatelen lidem utahování opasků a tradiční rodinnou politiku, kde je žena o trochu víc než ochočené domácí zvíře.





