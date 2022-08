Ajman al-Zawahiri: vůdce al-Káidy zabit při útoku amerického bezpilotního letounu v Afghánistánu

Prezident Biden nařídil útok na kábulský úkryt Zawahiriho minulý měsíc



Při útoku amerického bezpilotního letounu v Afghánistánu byl zabit nejvyšší vůdce al-Káidy Ajman al-Zawahiri, oznámil v pondělí Joe Biden.



Americký prezident označil smrt Zawahírího, který byl zástupcem a nástupcem Usámy bin Ládina, za velkou ránu teroristické organizace, jež stála za útoky z 11. září 2001.





Úder CIA bude považován za důkaz schopnosti USA provádět operace "nad horizontem" navzdory loňskému stažení armády z Afghánistánu. Zároveň však vyvolal otázky ohledně pokračující přítomnosti Al-Káidy v zemi od doby, kdy se k moci vrátil Taliban.





Podle představitelů Bílého domu se Zawahiri, jeden z nejhledanějších mužů na světě, i se svou rodinou přestěhoval do bezpečného domu v centru Kábulu. Během několika měsíců byl mnohokrát spatřen na balkoně a pokračoval v produkci propagandistických videí Al-Káidy, z nichž některá se možná objeví i posmrtně.





Biden se v průběhu května, června a července osobně účastnil schůzek, na nichž se plánoval případný úder proti němu, uvedl vysoký představitel administrativy.





OSN minulý měsíc oznámila, že al-Káida má v Afghánistánu pod vedením Tálibánu útočiště a "zvýšenou svobodu působení" s možností podnikat v příštích letech nové útoky na velké vzdálenosti, uvádí se ve zprávě mezinárodního orgánu, která vychází ze zpravodajských informací poskytnutých členskými státy.



Prezident nakonec úder na úkryt nařídil na schůzce klíčových členů vlády a představitelů národní bezpečnosti 25. července. Útok byl proveden v sobotu bezpilotním letounem, zatímco byl Zawahiri na svém balkoně.Činitel pokračoval: "Na Ajmána al-Zawáhirího byly vypáleny dvě rakety Hellfire, které ho zabily. Na základě našich zpravodajských zdrojů jsme přesvědčeni, že jsme zabili al-Zawahiriho a žádnou jinou osobu."Úředník dodal, že členové Zawahiriho rodiny byli v době úderu přítomni v jiných částech úkrytu, nebyli cílem útoku a nebyli zraněni. "Nemáme žádné náznaky, že by při úderu byli zraněni civilisté. Přijali jsme veškerá možná opatření, abychom zabránili poškození civilistů."Zawahiriho smrt představuje největší ránu pro fundamentalistickou islamistickou organizaci al Kajda od smrti bin Ládina.Mluvčí Talibanu Zabihulláh Mudžáhid ve svém prohlášení potvrdil, že k úderu došlo, a důrazně jej odsoudil a označil za porušení "mezinárodních zásad".Zawahiri, egyptský chirurg, pomáhal koordinovat útoky z 11. září 2001, při nichž byla unesena čtyři civilní letadla, která narazila do dvojčat Světového obchodního centra v New Yorku, Pentagonu u Washingtonu a pole v Pensylvánii a zabila téměř 3 000 lidí. Na jeho hlavu byla vypsána odměna 25 milionů dolarů.Jeho smrt vyvolává otázky, zda Zawahiri získal útočiště u Talibanu po jeho převzetí Kábulu v srpnu 2021.