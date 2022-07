Ruská agrese na Ukrajině Ukrajina zesiluje protiútoky na jihu země

29. 7. 2022

čas čtení 9 minut

- Fotografie ukrajinské dívky v tričku s nápisem "Ukrajina", která vzdorovitě ukazuje na budovu částečně zničenou ruským ostřelováním, se v pátek ráno rychle stala symbolem ukrajinského odporu v místních médiích.



Fotografie byla pořízena v Ruskem okupovaném Mariupolu.





- Ukrajina zintenzivnila svou kampaň za znovudobytí Ruskem kontrolovaných regionů na jihu tím, že se snaží bombardovat a izolovat ruské jednotky v těžko zásobovatelných oblastech, uvedli vojenští představitelé.



Ukrajinská letadla ve čtvrtek zasáhla pět ruských opěrných bodů v okolí Chersonu a dalšího nedalekého města, sděluje ukrajinská armida



Kyjev uvedl, že rovněž znovu dobyl několik malých osad na severním okraji Chersonské oblasti.



Podle britských představitelů obrany a zpravodajských služeb ukrajinská protiofenzíva na jihu země "nabírá na obrátkách".



- Ruské žoldácké organizace Wagner Group byla přidělena odpovědnost za sektory frontové linie, sděluje Spojené království.



Ruské soukromé vojenské firmě Wagner byla pravděpodobně přidělena odpovědnost za konkrétní sektory frontové linie na východě Ukrajiny, pravděpodobně proto, že se Rusko potýká s velkým nedostatkem bojové pěchoty, uvedlo v pátek ráno britské ministerstvo obrany ve zpravodajské zprávě.



Od března působí na východní Ukrajině ruská soukromá vojenská společnost Wagner Group v koordinaci s ruskou armádou. Společnosti Wagner byla pravděpodobně přidělena odpovědnost za konkrétní sektory frontové linie, podobně jako běžným armádním jednotkám.



Jedná se o významnou změnu oproti předchozímu nasazení této skupiny od roku 2015, kdy obvykle podnikala mise odlišné od zjevné, rozsáhlé pravidelné ruské vojenské činnosti.



Tato nová úroveň integrace dále podkopává dlouhodobou politiku ruských úřadů, která popírá vazby mezi Wagner Group a ruským státem.



Britské ministerstvo obrany rovněž uvedlo, že je velmi nepravděpodobné, že by jednotky Wagner Group stačily na to, aby významně změnily trajektorii ruské invaze na Ukrajinu.



- Oleksandr Syenkevyč, starosta Mykolajivu, napsal na Telegramu, že došlo k "příletu kazetových střel do jednoho z mykolajivských okresů. Jsou zde oběti. Sanitky už přijely."



Vyzval obyvatele, aby zůstali v krytech.



- Dmytro Zhyvytskyi, gubernátor města Sumy na severovýchodě Ukrajiny, na Telegramu uvedl, že noc byla klidná, bez varování před nálety. Maksym Kozytskyi, gubernátor Lvova, uvedl totéž o svém západním regionu a napsal, že "vše je klidné".



Totéž neplatí pro Mykolajivskou oblast, kde v posledních minutách jak starosta města Oleksandr Syenkevyč, tak oblastní gubernátor Vitalij Kim na Telegramu upozornili, že probíhá varování před náletem.



- Ukrajinská státní služba pro mimořádné situace vydala aktuální informace o situaci v Charkově.

V noci nepřítel zahájil raketový útok na město Charkov. Částečně byla zničena jedna vzdělávací instituce a dvoupatrová obytná budova, poškozeny byly i okolní budovy. Ve dvoupodlažním obytném domě vypukl požár, který záchranáři okamžitě uhasili.

V obci Borivskyi záchranáři uhasili požár pole s pšenicí na ploše 5 hektarů. Kromě toho byl při jednom z případů nepřátelského zásahu obytné výškové budovy ve městě Chuhuiv zraněn muž narozený v roce 1963.





- Ukrajina doufala, že ode dneška začne vyvážet obilí přes své přístavy na základě nedávno dohodnuté dohody s Ruskem, Tureckem a OSN.



Šéf humanitární pomoci OSN Martin Griffiths však uvedl, že "zásadní" detaily pro bezpečný průjezd plavidel se stále dolaďují a "ďábel se skrývá v detailech".



Griffiths uvedl, že doufá, že první zásilka obilí z ukrajinského černomořského přístavu by se mohla uskutečnit již dnes.





- Expertní mise přezkoumá dodržování lidských práv v Rusku



Spojené státy a 37 dalších zemí zřizují expertní misi, která má přezkoumat situaci v oblasti lidských práv v Rusku, uvedl ve čtvrtek mluvčí amerického ministerstva zahraničí Ned Price.



Přezkum, který byl vyvolán odvoláním se na "moskevský mechanismus" Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, je reakcí na nedávné kroky Ruska omezující svobodu projevu a pokojného shromažďování a na zprávy o mučení osob zadržovaných v Rusku, uvedl Price v prohlášení.



Dodal, že expertní mise zveřejní svou zprávu v září.



OBSE je organizace 57 zemí, která zahrnuje bývalé nepřátele z dob studené války Spojené státy a Rusko, jakož i různé země v Evropě, Střední Asii a Severní Americe.



Od únorové invaze Ruska na Ukrajinu je to již potřetí, co byl moskevský mechanismus použit.





- Ruskému zpravodajskému listu Novaja Gazeta bude na základě soudního příkazu odebrána licence



Novaya Gazeta, jedno z posledních nezávislých ruských zpravodajství, je ohroženo poté, co mediální dohled v zemi požaduje, aby jeho internetové stránky a tištěné vydání byly zbaveny licence.



"Ruská cenzurní agentura Roskomnadzor požaduje, aby bylo osvědčení o registraci deníku Novaja Gazeta prohlášeno za neplatné," uvádí se ve čtvrtečním prohlášení.



Oznámení bylo učiněno poté, co noviny obdržely dvě varování kvůli údajným porušením od státního dohledu nad komunikací.



Ve čtvrtek Novaja Gazeta uvedla, že Roskomnadzor se obrátil na soud s požadavkem, aby byla zrušena mediální licence webových stránek listu.



"Roskomnadzor požádal soud, aby prohlásil licenci tištěného média Novaja Gazeta za neplatnou kvůli tomu, že redakce nedodala svůj redakční statut ve lhůtě stanovené zákonem o médiích," uvedla agentura podle ruské zpravodajské agentury RBC.



Noviny uvedly, že nevědí, proč byla taková žádost podána právě nyní.



"Proč jsou žaloby podávány čtyři měsíce po vydání varování, co se změnilo?" zeptala se redakce.



Médium uvedlo, že bude za svá práva bojovat u soudu.



"Co bude Novaja Gazeta dělat? Připravovat se na soudy, obhajovat náš případ, ve kterém jsme si jisti, připravovat nové číslo časopisu NO, restartovat webové stránky a nové studio Novaja," uvedlo v prohlášení.



- Centrum Charkova zasáhlo ruské ostřelování, uvádí starosta



Druhé největší ukrajinské město Charkov bylo v pátek ráni zasaženo ruským ostřelováním, sdělují místní představitelé.



Starosta města Ihor Těrechov uvedl, že zasažena byla centrální část severovýchodního města, včetně dvoupatrové budovy a vysokoškolské instituce.



Těrechov uvedl, že k zásahu došlo v pátek krátce po čtvrté hodině ranní.



"Státní záchranná služba již pracuje - třídí trosky, hledá pod nimi lidi," uvedl v aktuálním hlášení na Telegramu.



- Obyvatelé Ruskem okupovaných oblastí na východě ukrajinského Donbasu byli vyzváni k evakuaci. Místopředsedkyně ukrajinské vlády Iryna Vereščuková uvedla, že pokud lidé zůstanou v oblasti, riskují, že budou odříznuti od "elektřiny, vody, potravin a zdravotnických potřeb, topení a komunikace".



- Při čtvrtečním zásahu ruských raket do hangárů leteckého podniku v Kropyvnyckém městě severně od Mykolajivu zahynulo pět lidí a nejméně 25 jich bylo zraněno.



- Nejméně dva lidé zahynuli ve čtvrtek v doněckém městě Toretsk, když se po zásahu ruskou raketou zřítila pětipatrová budova.



- Dva lidé v přímořském městě Koblevo na jihu země se navzdory zákazu koupání odpálili na mořské mině, uvedl mykolajivský oblastní gubernátor Vitalij Kim.



- Američtí zákonodárci byli informováni americkými představiteli, kteří uvedli, že podle odhadů bylo ve válce zabito nebo zraněno více než 75 000 Rusů. Toto číslo je "obrovské", uvedla pro CNN Elissa Slotkinová, demokratická zástupkyně Sněmovny reprezentantů, která se již dříve zúčastnila tajného brífinku americké vlády. Od oficiálních ruských úřadů však nebyly k dispozici žádné aktuální informace o počtu mrtvých.



- Rozhovory mezi Kremlem a Washingtonem o možné výměně vězňů prý ve čtvrtek "ještě" nedospěly ke konkrétní dohodě. Dohoda údajně zahrnuje výměnu známého ruského obchodníka se zbraněmi za americkou basketbalovou hvězdu a bývalého mariňáka.



- Estonsko ve čtvrtek uvedlo, že bude blokovat ruským občanům možnost získat povolení k dočasnému pobytu nebo víza ke studiu v Estonsku, což jeho ministr zahraničí označil za "neúprosný tlak" na Rusko a jeho obyvatele.



- Bývalá novinářka ruské státní televize Marina Ovsjannikovová dostala pokutu 50 000 rublů (820 dolarů nebo 681 liber) poté, co byla shledána vinnou z diskreditace ozbrojených sil země v příspěvcích na sociálních sítích odsuzujících ruské akce na Ukrajině. Ovsjannikovová odmítla řízení proti ní jako "absurdní".



- Německá města zavádějí studené sprchy a vypínají světla, aby snížila spotřebu energie v souvislosti s hrozící ruskou plynovou krizí. Hannover oznámil energeticky úsporná opatření, včetně vypínání teplé vody ve sprchách a koupelnách městských budov a středisek volného času. Další města vypínají reflektory na veřejných památkách a vypínají fontány.

