Vědci: Narativ, že Rusko ekonomicky vítězí nad Západem, je lživý

29. 7. 2022

čas čtení 4 minuty

S tím, jak ruská invaze na Ukrajinu vstoupila do pátého měsíce, se objevil narativ, že jednota světa v odporu proti Rusku se nějakým způsobem zvrhla v "ekonomickou válku, která si vybírá svou daň na Západě", vzhledem k údajné "odolnosti" a dokonce "prosperitě" ruské ekonomiky. To je prostě nepravda - a odraz všeobecně rozšířeného, ale věcně nesprávného nepochopení toho, jak se ruská ekonomika skutečně drží uprostřed odchodu více než 1000 světových společností a mezinárodních sankcí, píší ve vědeckém článku ekonomové z Yale School of Management. Toto je shrnutí jejich akademického článku



Náš tým odborníků, který využívá osobní znalosti ruštiny a nekonvenční zdroje dat včetně vysokofrekvenčních spotřebitelských údajů, kontrol napříč kanály, zpráv od mezinárodních obchodních partnerů Ruska a vytěžování komplexních údajů o přepravě, vydal jednu z prvních komplexních ekonomických analýz, která měří současnou ekonomickou aktivitu Ruska po pěti měsících od invaze a hodnotí ekonomické vyhlídky Ruska.





Náš tým odborníků, který využívá osobní znalosti ruštiny a nekonvenční zdroje dat včetně vysokofrekvenčních spotřebitelských údajů, kontrol napříč kanály, zpráv od mezinárodních obchodních partnerů Ruska a vytěžování komplexních údajů o přepravě, vydal jednu z prvních komplexních ekonomických analýz, která měří současnou ekonomickou aktivitu Ruska po pěti měsících od invaze a hodnotí ekonomické vyhlídky Ruska.



Z naší analýzy jasně vyplývá: ústup obchodníků a sankce katastrofálně ochromují ruskou ekonomiku. Zabýváme se celou řadou běžných mylných představ - a osvětlujeme, co se v Rusku skutečně děje, včetně tohoto:



- Strategická pozice Ruska jako vývozce komodit se nenávratně zhoršila, protože nyní jedná z pozice slabého vývozce, který ztratil své někdejší hlavní trhy, a čelí velkým problémům při realizaci "obratu k Asii" s neproduktivním vývozem, jako je plyn dodávaný potrubím.



- Navzdory přetrvávajícím únikům se ruský dovoz do značné míry zhroutil a země čelí vážným problémům při zajišťování klíčových vstupů, dílů a technologií od váhavých obchodních partnerů, což vede k rozsáhlému nedostatku dodávek v domácí ekonomice.



- Navzdory Putinovým představám o soběstačnosti a nahrazení dovozu se ruská domácí výroba zcela zastavila a nemá kapacitu nahradit ztracené podniky, výrobky a talenty; vyčerpání ruské domácí inovační a výrobní základny vedlo k prudkému růstu cen a znepokojení spotřebitelů.



- V důsledku ústupu podniků ztratilo Rusko podniky představující ~ 40 % jeho HDP, což zvrátilo téměř všechny zahraniční investice za tři desetiletí a podpořilo bezprecedentní současný odliv kapitálu a obyvatelstva v masovém odlivu ruské ekonomické základny.



- Putin se uchyluje ke zjevně neudržitelným, dramatickým fiskálním a měnovým zásahům, aby tyto strukturální ekonomické nedostatky zahladil, což již poprvé po letech přivedlo jeho státní rozpočet do deficitu a vyčerpalo jeho devizové rezervy i při vysokých cenách energií - a kremelské finance jsou v mnohem, mnohem horším stavu, než se běžně traduje



- ruské domácí finanční trhy, které jsou ukazatelem současných podmínek i budoucích vyhlídek, jsou v tomto roce navzdory přísným kapitálovým kontrolám nejhůře fungujícími trhy na celém světě. Uvědomují si trvalou a přetrvávající slabost ekonomiky a pokles likvidity a úvěrů - navíc je Rusko podstatně odříznuto od mezinárodních finančních trhů, což omezuje jeho schopnost využívat kapitálové zdroje potřebné pro revitalizaci ochromené ekonomiky.



Při pohledu do budoucna není pro Rusko cesty z ekonomického zapomnění, dokud budou spojenecké země jednotně udržovat a zvyšovat sankční tlak na Rusko, a Kyjevská ekonomická škola a McFaul-Yermakova pracovní skupina stojí v čele návrhů dalších sankčních opatření.



Poraženecké titulky, které tvrdí, že se ruská ekonomika odrazila ode dna, jednoduše neodpovídají skutečnosti - fakta jsou taková, že podle jakýchkoli měřítek a na jakékoli úrovni je ruská ekonomika v katastrofální situaci.

