Albín Sybera v Observeru: Česká vláda je v kapse energetických oligarchů

1. 8. 2022

čas čtení 7 minut

"Současná česká vláda podpořila některé klíčové právní předpisy, které dlouhodobě zvýhodňují české energetické konglomeráty těžící ze současného energetického mixu," uvedl Albín Sybera, český politický analytik. "Panuje zde neochota střetnout se s mocnou lobby, která tento mix udržuje pohromadě - a kterou by mohl zničit například větší podíl obnovitelných zdrojů. Proto se hlavní strany současné české vládní koalice zdráhají uznat naléhavou potřebu jednat - a to i tváří v tvář ničivému požáru, který zničil rozsáhlá území nejpozoruhodnějšího národního parku v zemi."



Takto cituje redaktora Britských listů Albína Syberu britský týdeník Observer v souvislosti s tímto jeho Rozhovorem Britských listů:







Český překlad článku v britském týdeníku Observer o katastrofě v Českém Švýcarsku:



"Probuzení" pro klimaskeptické Čechy, když požár zpustošil národní park v jejich zemi



Nálady politiků a veřejnosti se mění, protože milovaný region zalesněných hor je v plamenech





Tento budíček přišel s ostrým ranním zápachem, napsal v týdeníku Observer Robert Tait. Pokud má Česká republika dokončit cestu od hluboké skepse vlči klimatickým změnám k plnému uznání krize globálního oteplování, historie možná zaznamená, že společný zážitek probuzení do všudypřítomného zápachu spáleniny znamenal bod obratu.



Takový pocit přivítal minulé pondělí ráno obyvatele Prahy a dalších měst, když se přes celou zemi šířil kouř z požáru, který den předtím vypukl v Českém Švýcarsku, příběhem opředené lesnaté oblasti nedaleko německých hranic, a pronikl do obecného povědomí.



Ve scénách, které si Češi dříve spojovali jen s hollywoodskými katastrofickými filmy nebo zpravodajskými záběry z jižnějších krajin, se více než 400 hasičů po celý týden snažilo uhasit plameny, které se rozšířily na 1200 hektarech oblíbené oblasti národního parku, jež byla použita jako místo natáčení filmů Letopisy z Narnie.



Stovky lidí byly evakuovány, zatímco se záchranné služby snažily - nakonec úspěšně - zachránit Pravčickou bránu, jeden z nejpozoruhodnějších skalních útvarů v Evropě. Hraniční přechod do Německa v nedaleké obci Hřensko byl uzavřen.



České úřady prohlásily, že jde o nejhorší lesní požár v historii země, a požádaly o pomoc další země. V pátek přiletěla dvě hasicí letadla ze Švédska, aby nahradila italské letouny, které musely být přesunuty do Itálie k likvidaci tamních lesních požárů; Slovensko vyslalo 30 vojenských pracovníků spolu s vrtulníkem UH-60M Blackhawk upraveným k hašení požárů.



Přetížené hasičské sbory doporučily lidem, aby zavřeli okna, a důrazně je požádaly, aby nevolali na tísňové linky, pokud ve své lokalitě neuvidí známky požáru. Výzva odrážela skutečnost, že hlášení o kouři přicházela z Prahy vzdálené 100 kilometrů jižně a až z Pardubic vzdálených 200 kilometrů.



"Pro mnoho lidí to byl doslova budíček, respektive budíčkový zápach," řekl Petr Kutílek, politolog a člen české Strany zelených, a vyjádřil tak přesvědčení, že tato událost může klimatické změny posunout na přední místa politické agendy země.



Policie vyšetřuje podezření, že požár vznikl z lidské nedbalosti. Jeho rychlé šíření v době rekordně vysokých teplot a podobných požárů jinde v Evropě i mimo ni však zvýšilo souhlas s tím, že mimořádná situace je reálná, a to i v kruzích, které byly dříve ohniskem popírání.



Petr Fiala, český premiér, jehož Občanská demokratická strana (ODS) je dlouho považována za klimaskeptickou, řeklv televizi Prima po návštěvě míst zasažených požárem, že by "musel mít klapky na očích a nepřemýšlet racionálně ... kdybych neviděl, že se klima určitým způsobem mění a že celá Evropa čelí požárům způsobeným neobvykle vysokými teplotami".



Tento názor je na hony vzdálen tvrdému popírání klimatických změn bývalým českým premiérem a prezidentem Václavem Klausem - spoluzakladatelem Fialovy strany - který globální oteplování označil za "falešný" a kampaně proti němu za "hrozbu pro svobodu a hospodářský růst".



Změnu nálad v České republice podnítily i další střety s počasím - zejména smrtící tornádo, které loni v létě zasáhlo několik obcí na jižní Moravě a zabilo šest lidí a stovky dalších zranilo.



Ještě předtím průzkum provedený pro Český rozhlas zjistil, že 93 % Čechů uznává existenci klimatických změn a 86 % očekává, že změní svět. V zarážejícím rozporu s tím však pouze 39 % respondentů očekává, že se jich globální oteplování dotkne osobně.



Tato přetrvávající skepse vyvolává otázky ohledně politické vůle přijmout opatření ke zmírnění dopadů - pochybnosti vykrystalizovaly minulý měsíc, když česká ministryně životního prostředí Anna Hubáčková prohlásila, že automobily se spalovacími motory se v ČR budou prodávat i po roce 2035, a to navzdory směrnici EU, která je zakazuje v souladu s klimatickým balíčkem Green Deal.



"Současný kabinet podpořil některé klíčové právní předpisy, které dlouhodobě zvýhodňují české energetické konglomeráty těžící ze současného energetického mixu," uvedl Albín Sybera, český politický analytik. "Panuje zde neochota střetnout se s mocnou lobby, která tento mix udržuje pohromadě - a kterou by mohl zničit například větší podíl obnovitelných zdrojů. Proto se hlavní strany vládnoucí koalice zdráhají uznat naléhavou potřebu jednat - a to i tváří v tvář ničivému požáru, který zničil rozsáhlá území nejpozoruhodnějšího národního parku v zemi."



Tato opatrnost má v sobě historickou ironii. Oficiálně tolerovanému ekologickému aktivismu za komunistické diktatury v bývalém Československu je připisováno, že pomohl vyvolat sametovou revoluci v roce 1989. Režim byl odstaven od moci v důsledku rostoucích protestů proti znečištění a kyselým dešťům produkovaným státním těžkým průmyslem, který následně zničil velkou část lesů v zemi.





"Viditelné škody na životním prostředí zmizely v devadesátých letech díky bankrotu těchto státních průmyslových podniků, novým technologiím a také regulaci ze strany EU," řekl Kutílek. "Země se od té doby usilovně snaží ekonomicky dohnat západní Evropu a životní prostředí se zdáklo být v pořádku - až do posledních několika let, kdy se začaly projevovat zjevné důsledky klimatických změn."



Zdroj v angličtině

Zdroj v angličtině ZDE

1