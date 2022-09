Váhavost vládní koalice způsobila posílení preferencí populistů

22. 9. 2022 / Jiří Hlavenka

Tohle ovšem vypadá příšerně: pokud použiju stejný přepočet jako u předchozího průzkumu, je poměr populistického dua vůči současné pětikoalici 44,3 % versus 38 %, tedy velký, šestiprocentní rozdíl. Současná koalice by tedy vůbec nemohla sestavit většinu, a dokonce i kdyby si přibrala do party ČSSD, tak je to 44,3 versus 42.