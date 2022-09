Zakavkazsko: Druhá fronta proti Rusku?

21. 9. 2022

Nová vlna násilí mezi Arménií a Ázerbájdžánem a zvýšená aktivita v regionu ze strany USA a EU znamenají, že samoúčelné domněnky, které si Moskva dlouho dělala o svém postavení na jižním Kavkaze, již neplatí a že Rusko musí začít znovu od nuly, tvrdí Dmitrij Rodionov. Nová vlna násilí mezi Arménií a Ázerbájdžánem a zvýšená aktivita v regionu ze strany USA a EU znamenají, že samoúčelné domněnky, které si Moskva dlouho dělala o svém postavení na jižním Kavkaze, již neplatí a že Rusko musí začít znovu od nuly,

Jak ukázal nedávný kulatý stůl na Ruské akademii ekonomiky a státní služby, Rusové jsou zvyklí si myslet, že pokud jde o Arménii, když tam máme základnu a země je členem Organizace smlouva o kolektivní bezpečnosti a Euroasijského hospodářského společenství, vše je pod kontrolou.

A pokud jde o Ázerbájdžán, Moskva fakticky postoupila svůj vliv Turecku, zemi, jejíž zájmy se liší od našich a která "je pod vlivem britských speciálních služeb, které otevřeně hrají proti naší zemi".

To znamená, že ať teď Moskva udělá cokoli, bude jednat způsobem, který bude ku prospěchu nejen jí, ale USA. Pokud Moskva použije vojenské prostředky, riskuje válku s Baku a Ankarou. Pokud se tak nestane, bude konfrontována s růstem protiruských postojů v Jerevanu a tam, kde se k moci dostanou síly orientované na USA a EU, nikoli na Rusko.

A i když se jí podaří uklidnit současnou situaci, odvede to část její pozornosti od Ukrajiny, kde se věci dnes nevyvíjejí nejlepším způsobem a s největší pravděpodobností si vyžádá navýšení jejího mírového kontingentu.

Stručně řečeno, ať teď Moskva na jižním Kavkaze udělá cokoliv, bude to vyhovovat USA. A to znamená, že Moskva musí začít svou práci v regionu "od nuly". To ale vyvolává otázku: Bude na to mít Moskva dost času - vzhledem k tomu, co dělají ostatní?

