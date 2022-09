Francie nyní musí vyzbrojit Ukrajinu. Více a rychleji

23. 9. 2022

Tváří v tvář ruskému režimu, který se den co den propadá do slepoty, nastal čas Kreml zastavit, napsal Jean-Dominique Merchet. Tváří v tvář ruskému režimu, který se den co den propadá do slepoty, nastal čas Kreml zastavit,

V OSN Emmanuel Macron našel v úterý večer ta správná slova, jak mluvit o válce na Ukrajině. Francouzský prezident odsoudil ruský akt "agrese, invaze a anexe", pojmenoval "návrat do věku imperialismu" a poukázal na "cynismus" Kremlu. Stejně tak má pravdu, když nepodlehne jadernému vydírání Vladimira Putina.

Řečeno - a řečeno dobře. A teď ? Francie již nemůže zaostávat ve vojenské podpoře Ukrajiny. Odražením ruské armády Ukrajina ukázala, že dobře ví, jak využít vybavení poskytnuté Západem. Tím se mění politická situace. Výhoda by neměla být ponechána na Američanech, Britech a nejoddanějších evropských zemích, Polácích, Pobaltí nebo severských státech.

Francie musí do Kyjiva dodat více zbraní. Prvním krokem je 18 děl Caesar. Jsou potřeba další dodávky. Některé jsou v přípravě týkající se dělostřelectva, munice, paliva, výcviku. Ale to nestačí, bez urážky francouzských vojáků, kteří lpí na své výstroji, platí to často v příliš malém počtu. Několik desítek tanků Leclerc je však uloženo v klimatizovaných hangárech v našich vojenských táborech. Asi by byly užitečnější o 2000 km dále na východ...

Tváří v tvář ruskému režimu opojenému vlastní propagandou, který den za dnem upadá do slepoty, nadešel čas zastavit Kreml. Můžeme, dokonce toho musíme litovat. Čas dialogu a jednání s Moskvou se snad jednou vrátí. Ale my tam nejsme. Pokud si Francie chce zachovat nejen čest, ale i vliv v poválečné Evropě, musí vyzbrojit Ukrajinu. Více a rychleji.

Zdroj ve francouzštině: ZDE

